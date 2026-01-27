Accidente de Hadjar en Barcelona con Red Bull y Ferrari solos en pista

La lluvia era esperada este martes en Barcelona y llegó… ¡antes de lo previsto! En efecto, mientras muchos temían que el rodaje de la tarde se viera afectado, finalmente fue toda la jornada la que lo estuvo, ya que la lluvia comenzó a caer sobre el trazado de Barcelona tras poco más de una hora y media de actividad por la mañana.

En estas condiciones, los equipos que dudaban en salir a pista —principalmente McLaren— prefirieron no tentar a la suerte. Finalmente, fueron Ferrari y Red Bull, que habían iniciado su jornada en seco, los que se quedaron con la pista para ellos solos.

Charles Leclerc y Max Verstappen estuvieron por primera vez en pista en estos test catalán, con el neerlandés llamando la atención tras un cuarto de hora por una pequeña salida de pista que provocó un brevísimo período de bandera roja. Después de pasar algo más de media hora en boxes, el piloto de Red Bull regresó al circuito.

Ambos pilotos acumularon luego vueltas antes del aguacero, que frenó claramente el rodaje de Verstappen pero no desanimó a Leclerc, quien encadenó giros con el objetivo de comprobar la mayor cantidad de aspectos posible del SF-26 antes de la pausa para el almuerzo. Los tiempos —no oficiales, anecdóticos y logrados en pista seca— indicarían 1m19s578 para el cuádruple campeón del mundo y 1m20s844 para el monegasco.

Hadjar se accidenta en la última hora

Tras la pausa para comer, ambos pilotos cedieron su asiento a sus compañeros de equipo. Isack Hadjar, autor del mejor tiempo el día anterior, volvió a subirse a la RB22, mientras que Lewis Hamilton hacía a su vez su debut en estos test. Al no estar la pista completamente seca, tuvieron que conformarse con rodar con neumáticos intermedios y de lluvia, más aún porque una nueva precipitación llegó alrededor de las 15:20, hora local.

Eso no impidió que el siete veces campeón del mundo y quien fuera uno de sus grandes admiradores completaran numerosas vueltas. Sin embargo, en la última hora, Hadjar se salió de pista en la última curva del trazado, provocando una segunda bandera roja.

Una salida con consecuencias mayores que la excursión fuera de pista de Verstappen, ya que el francés terminó su recorrido de espaldas contra la barrera Tecpro, dañando al menos la suspensión y el alerón trasero. El piloto se encuentra en buen estado, según confirmó Red Bull a Motorsport.com.

Tras el retiro del RB22 en un camión de asistencia, la sesión se reanudó durante un pequeño cuarto de hora, en el que Hamilton añadió algunas vueltas más a su total, antes de sufrir él también una salida a la grava.

Fórmula 1 - Shakedown Barcelona - Día 2

Tiempos no oficiales

Pos. PILOTo equipo vueltas tiempos 1 Verstappen Red Bull 27 1'19"578 2 Leclerc Ferrari 66 1'20"844 3 Hadjar Red Bull 51 1'31"981 4 Hamilton Ferrari 45 1'33"455