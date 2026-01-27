Audi muestra avances de su R26 en Barcelona respecto al shakedown

El Audi cambia de aspecto cada vez que se ve: en la primera jornada de pruebas colectivas en Barcelona el equipo de Hinwil solo completó 28 vueltas con Gabriel Bortoleto. La marca de los cuatro aros tuvo la oportunidad de evaluar cuál es el umbral de entrada en el mundo de la F1 y se encontró con los primeros problemas de juventud del R26.

Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Foto de: Audi

Jonathan Wheatley, director del equipo principal Audi, ayer no habló de averias, sino de una parada preventiva impuesta al brasileño ya por la mañana. El equipo suizo-alemán decidió no correr en la segunda jornada para evaluar con precisión los datos y analizar los problemas, consciente de que el monoplaza plateado tiene que lidiar con una evidente falta de experiencia.

El R26 es realmente un laboratorio en constante cambio y llama la atención cómo el coche diseñado por James Key se transforma cada vez que aparece en público. La versión experimental que había rodado en Barcelona para el filming day es muy diferente de la que ha vuelto a la pista española.

El Audi R26 experimental en el filming day de Barcelona

El morro ha sido completamente rediseñado, tanto con respecto al debut en Cataluña como a la miríada de renders que se han lanzado en la web. Se ha realizado un excelente trabajo de perfeccionamiento, ya que el morro es decididamente más estilizado y el "papada de pelícano" que caracterizaba al R26 del día de rodaje en se ha reducido considerablemente, hasta el punto de que el morro resulta mucho más excavado en la parte inferior, con la clara intención de aumentar el caudal de flujo bajo la carrocería para dinamizar una zona del coche que puede generar carga.

Audi R26: interesante el rizo del alerón delantero que favorece el soplado bajo el segundo elemento Foto de: Audi

El alerón delantero es decididamente más evolucionado en comparación con el muy básico de la primera versión: muestra una cuchara central no exagerada, pero es interesante observar que hay un ligero rizo mucho antes de la mampara lateral, por lo que se genera un interesante canal que permite introducir aire debajo del segundo elemento cerca de la placa final.

El footplate ha permanecido igual, mientras que el superior es más incidental, con el objetivo de buscar el efecto out wash.

Gabriel Bortoleto, Audi R26 en el primer día de pruebas en Barcelona Foto de: Fórmula 1

En comparación con las últimas imágenes renderizadas, el R26 visto en pista confirma que no es el puntal del push rod el que está anclado al punto más alto del chasis, sino el brazo delantero del triángulo superior, mientras que el brazo de la dirección está colocado ligeramente por encima del triángulo inferior.

La parte inferior no exagera el undercut debajo de la boca de los radiadores, pero lo que llama la atención es que el lateral mantiene una línea de cintura decididamente más baja que la del habitáculo y el bordillo de la parte inferior ya no es lineal sino que tiene un borde de salida elevado justo detrás del bargeboard que muestra una persiana descentrada en tres elementos, por ahora sin el mamparo vertical, ya que para sostener el "castillo" hay refuerzos metálicos y un único tirante que se apoya en el chasis.

Delante de la rueda trasera no pasan desapercibidas las tres ranuras diseñadas para controlar el tyre squirt y para empujar parte del flujo hacia el exterior del neumático y limpiar la estela. También en la parte trasera hay un tirante metálico para evitar la flexión del fondo.

En la base del capó del motor se han abierto unos llamativos conductos para la evacuación del aire caliente extraído de los radiadores. El Audi es un proyecto inmaduro, pero con un potencial interesante: las dudas se centran en la fiabilidad de la unidad de potencia fabricada en la sede de Neuburg , donde se encuentra el Competence Center Audi Motosport, que está dando sus primeros pasos con un motor de Fórmula 1.