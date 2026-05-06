Copyright

Para presentarnos una notificación de alguna infracción a los derechos de autor, usted tendrá que enviar una comunicación escrita que incluye fundamentalmente lo siguiente (por favor consulte a su asesor jurídico o vea la Sección 512 (c)(3) de la Ley de derechos de autor para confirmar estos requisitos):

Una firma física o electrónica de una persona autorizada, para actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo que esta siendo supuestamente infringido.

Identificación del contenido con derechos de autor que se reclama que ha sido infringido, o, si son varios contenidos con derechos de autor en un solo sitio en línea, están cubiertos por una sola notificación, una lista representativa de tales contenidos en ese sitio.

Identificación del contenido que se reclama que se ha infringido o puede estar sujeto a una actividad de infracción y que debe ser retirado, o cuyo acceso debe ser deshabilitado, e información suficiente para permitir al proveedor del servicio localizar el material. Indicando la “URL”, en el cuerpo de un mensaje de correo electronico, es la mejor manera de ayudarnos a localizar el contenido rápidamente.

Información suficiente para permitir al proveedor del servicio contactar a la parte demandante, como una dirección, número de teléfono y, si está disponible, una dirección de correo electrónico, a la que se podrá contactar a la parte demandante.

Una declaración en la que, la parte demandante tiene convicción de buena Fe, que el uso del contenido en el que se reclama, no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley.

Una declaración de que la información de la notificación es exacta y, bajo pena de perjurio, que la parte demandante está autorizada para actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo, que supuestamente se infringe.

Por favor, enviar correspondencia a:

Motorsport.com, Inc.

Attn: Infracción de los derechos de autor

650 Madison Avenue,

New York, NY 10022

USA.

Correo electrónico: es.copyright@motorsport.com

Por favor, también tenga en cuenta que, bajo la Sección 512 (f) cualquier persona que a sabiendas falsifica fisicamente el material o la actividad infractora, puede estar sujeta a responsabilidad. Por favor, también tenga en cuenta que vamos a aplicar una política que establece la terminación en circunstancias apropiadas de los suscriptores.