Anúnciate en Motorsport.com

Motorsport.com tiene un amplio abanico de productos y opciones hechas a medida para cubrir sus objetivos de publicidad y marketing. Para más información contacte con:

Alberto de Armas

+34 620 197 877

sales@motorsport.com

NUESTRO PERFIL: líder global y marca reconocida

Motorsport.com es lam plataforma líder para la comunidad del deporte motor, con el mejor contenido diario de los campeonatos más importantes a nivel mundial que comprende artículos, fotografías, video, transmisiones en directo y mucho más.

Motorsport.com cubre todos los campeonatos más importantes, incluyendo Fórmula 1, Moto GP, NASCAR, LeMans, WEC, indyCar, World Rally Championship, Fórmula E y más.

Nuestro equipo editorial lo integran editores, reporteros y fotógrafos reconocidos a nivel mundial, que todos los días proveen de contenido único y exclusivo para nuestra página y Redes Sociales.

Gracias a nuestra tecnología de ultima generación, publicamos más de 1,200 artículos, 12 mil fotos y cientos de videos cada mes. Entre otras cosas, nuestra fototeca comprende más de 1.7 millones de imágenes (lá más grande de su tipo en todo el mundo).

NUESTRA AUDIENCIA: Leal, entendida y con mucha pasión.

Motorsport.com es el mejor destino posible para enlazar su marca con nuestra audiencia global que comprende fanáticos y profesionales que pueden ser clientes influyentes para sus planes.

Nuestra audiencia en su mayoría tiene un nivel socieconómico un poco más alto de la media con interés en productos y servicios tales como: automotriz, repuestos de automóvil, ordenadores/ aparatos electrónicos, accesorios deportivos, comida y bebida, bebidas energéticas, turismo, servicios financieros y muchos más.

Con el poder de distribución que tiene nuestra plataforma, le ofrecemos muchas opciones para llegar a su target de diferentes perfiles de aficionados leales a las marcas que se encuentran en su deporte favorito.

Nuestro sistema de contenidos por campeonato, permite que disfrute de un sistema único para sus productos basado en el campeonato que prefiera. Le podemos ofrecer distintas alternativas para llegar mejor a sus potenciales clientes.

NUESTRAS OPCIONES DE PUBLICIDAD: MAXIMUM ROI ADS

Ofrecemos muchas opciones para colocar tu producto en formatos IAB y también los realizados a tu medida, todos diseñados para darle a tu marca lo que merece. Esos anuncios pueden ser Rich-media y con un target especifico (incluyendo por país o territorio) usando un DFP y los seriales de carreras. Servimos mas de 15 millones de impresiones al mes.

Anuncios universales (IAB) Tamaño Leaderboards 728x90 Rectangulos medianos 300x250 Wide skyscrapers 160x600

Rising stars (IAB) Tamaño Super leaderboards 970x90 Media página 300x600 Billboard 970x250

Expandable ads (IAB) Tamaño Pushdown 970x90 a

970x415

Video ads Duración Pre-roll 15 segundos Pre-roll 30 segundos

Custom display Size Skins 1500x900 Interstitials 900x500

MÁS OPCIONES Y OFERTAS ESPECIALES: programas flexibles de publicidad

Aparte de las campañas ROS, Motorsport.com también tiene ofertas especiales y opciones, descuentos por volumen y programas echos a la medida.

Motorsport.com también ofrece opciones editoriales para tus objetivos. Podemos crear tu contenido.

Otras oportunidades

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