Acuerdo entre miembros

Este es un acuerdo entre Motorsport.com ("Motorsport.com") y usted. A lo que nos referiremos en adelante como "Acuerdo", incluye este documento, en adelante "Acuerdo de Membresía Motorsport.com" y también cualquiera de las políticas, directrices y enmiendas, las que pueden ser incorporadas en este Acuerdo o Acuerdo de Membresía Motorsport.com o presentado a usted cada cierto tiempo. Este Contrato describe los términos y condiciones en que Motorsport.com le ofrece a usted la participción en, cargar videos en Motorsport.com y servicios de Membresía (el adelante "Programa de Membresía Motorsport.com"). "Usted" y "Su", según sea el caso, se refiere a la persona o entidad identificada en el formulario de registro.

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO. El presente Acuerdo establece los términos jurídicamente vinculados, y condiciones para su participación en el Programa de Membresía Motorsport.com. Al registrarse, haga clic en "Acepto", o de otra manera participando en el Programa de Membresía Motorsport.com, usted asegura a Motorsport.com, que usted tiene por lo menos dieciocho (18) años de edad, o de lo contrario capaz de entrar y realizar los acuerdos jurídicos, y que usted está de acuerdo con los siguientes términos y condiciones. Si usted se registra en nombre de una empresa, usted tiene que presentar a Motorsport.com, que cuenta con la autoridad necesaria para vincular esa empresas y su aceptación de este Acuerdo, se considerará como aceptación de esa empresa. En este caso, los términos "Usted" y "Su" se refieren a esa empresa en el presente Acuerdo. Si no acepta el contrato en su totalidad, por favor no se register, ni participe en el Programa de Miembros Motorsport.com.

Con esto en mente, Usted acepta y reconoce lo siguiente:

1. Motorsport.com

Motorsport.com desarrolla y mantiene una red, incluyendo pero no limitado a, creadores de contenidos de video, fotos, artículos y comentarios de la industria en deportes de motor, automovilismo y campos relacionados.

2. Programa de Membresía Motorsport.com

El programa de Membresía Motorsport.com, le permite a usted participar en, el uso y/o tener acceso a los Productos Motorsport.com con una cuenta gratuita.

La Cuenta gratuita le permite a usted lo siguiente: la participación como un creador de contenidos, a través de la creación y presentación de videos y otros contenidos en Motorsport.com. En adelante, nos referiremos a todo aquel que participa de esta manera, como un "Proveedor de contenido"; la participación como miembro de Motorsport.com, mediante la presentación de opiones, comunicándose con otros miembros del Programa de Membresía Motorsport.com y compartiendo o enviando otro tipo de información (nos referimos a todo aquel que participa de esta manera, como un "Miembro de la Comunidad"); el acceso a determinadas aplicaciones de Motorsport.com, software y servicios relacionados, y el acceso a funciones de prueba, productos y servicios ("Funciones de Prueba").

Cualquier persona que proporciona contenido para Motorsport.com, es un "Proveedor de contenido" y el uso o el acceso a determinadas funciones del Programa de Membresía Motorsport.com, pueden requerir que usted esté de acuerdo en aceptar términos y condiciones adicionales. Si existe un conflicto entre este Acuerdo y cualquiera de los otros términos y condiciones de uso publicados de una característica específica, los términos y condiciones adicionales tendrán precedencia con respecto a su uso o el acceso a la función.

3. Registro de Usuario

Para participar, debe registrarse en línea con Motorsport.com, en el sitio Motorsport.com y crear una cuenta protegida por contraseña ("Cuenta"). Usted será el responsable de proteger su contraseña. También usted asume plena responsabilidad por cualquier acción bajo su cuenta y contraseña, ya sea autorizado por usted o no. Usted es responsable de mantener la información de la cuenta al dia. Usted reconoce y acepta que Motorsport.com no tendrá responsabilidad u obligación alguna, directa o indirectamente, por el incumplimiento de dar aviso que resulte de una cuenta con información inexacta.

4. Políticas

Su participación está sujeta a todas las pautas específicas aplicables de Motorsport.com, los requisitos y las políticas que Motorsport.com puede proporcionar cada cierto tiempo. Estas incluyen pero no se limitan, a la política de derechos de autor (https://motorsport.com/), la Política de Privacidad (https://motorsport.com/) y cualquier especificación de pautas (en adelante llamas las "Políticas"). Usted se compromete a cumplir con las políticas que permitan, si procede, una correcta entrega, visualización, seguimiento e informes de las acciones relacionadas con el Programa de Membresía Motorsport.com.

5. Modificaciones

Motorsport.com, en cualquier momento y cada cierto tiempo, puede modificar este Acuerdo y las políticas, o puede modificar, suspender o interrumpir, temporal o permanentemente, el Programa de Membresía Motorsport.com (o alguna de sus partes). Las modificaciones a este Acuerdo, y Políticas serán publicadas en el sitio Motorsport.com, o en el cumplimiento de los requisitos de notificación establecidos en el presente Acuerdo. Las modificaciones en el Programa de Membresía Motorsport.com entrarán en vigor tras su publicación en el sitio Motorsport.com. Usted está de acuerdo con que Motorsport.com, no será responsable ante usted o cualquier tercero por cualquier modificación, suspensión o interrupción del presente Acuerdo, las políticas, o el Programa de Membresía Motorsport.com. Al continuar participando después que Motorsport.com ha publicado esas eventuales modificaciones o cualquier aviso obligatorio, usted acepta quedar obligado por las modificaciones. Por favor, lea este Acuerdo y las políticas con regularidad, a fin de que usted pueda estar informado de cualquier modificación. Si la modificación no es aceptable para usted, su único recurso es dejar de participar.

6. Participación

Para seguir con el derecho de participación, usted debe en todo momento, cumplir con los términos y condiciones de este Acuerdo y de todas las políticas. Motorsport.com, se reserva el derecho de rechazar la participación de cualquier solicitante o participante en cualquier momento, a su entera discreción.

Si usted se inscribe para participar, puede comunicarse con Motorsport.com y otros titulares de cuentas, enviar o publicar comentarios o calificar contenidos de video y fotografía, Productos Motorsport.com o el Programa de Membresía Motorsport.com, como puede estar disponible a total discreción de Motorsport.com, un grupo de discusión, grupo de conversación con camara web, tablón de anuncios, área de información, grupo de noticias, funcionalidad de correo electrónico u otra característica de comunicación "Comentarios de usuarios". Usted es el único responsable de todos los comentarios que usted transmita o envíe a Motorsport.com, o a través del Programa de Membresía Motorsport.com, ya sea creada por o para usted, incluyendo pero no limitado, a sitios web y el contenido aproximado alcanzado desde dichos Comentarios de usuarios. Motorsport.com, declina toda responsabilidad relativa a sus Comentarios de usuarios. Tal como se estipula más detalladamente en la sección 15 ("Representaciones y Garantías"), usted no puede presentar ningún Comentario de Usuario que contenga algo sexualmente sugestivos, pornográfico, infringir, relacionado con algun tipo de odio, violencia o contenido ilegal.

Usted es el único responsable de todo Contenido de video que usted transmita o envíe a Motorsport.com, ya sea creada por o para usted, incluyendo pero no limitado a, gráficos, música, sonido, imágenes, archivos, fotos, animaciones, ilustraciones, textos, datos, información, mensajes, enlaces de hipertexto, guiones u otros materiales (en adelante, "Contenido de video"). Motorsport.com, no tiene ninguna responsabilidad relacionada con su Contenido de video. Tal como se estipula más detalladamente en la sección 15 ("Representaciones y Garantías"), no puede presentar Contenidos de video que contengan material pornográfico, odio, violencia o contenido ilegal.

Usted está de acuerdo y acepta que Motorsport.com podrá, a su entera discreción, y sin responsabilidad alguna:

Rechazar, suspender el acceso o retirar cualquiera de sus Contenidos de video desde Motorsport.com, en cualquier momento que Motorsport.com lo considere, a su entera discreción, no apto para la Motorsport.com;

Modificar cualquier grupo de datos “metadata” que usted envíe con su Contenido del video, incluyendo pero no limitado, las etiquetas de páginas web “meta tags”, clasificación por edades, lenguaje descriptivo, términos de búsqueda, categoría y modificadores de palabra clave.

En relación con la comercialización de Motorsport.com, distribución y suministro del Programa de Membresía Motorsport.com, según se contempla en el presente Acuerdo, usted permite a Motorsport.com, tal como se describe en la Sección 10, a:

Almacenar, ordenar su Contenido de video;

Etiquetar su Contenido de video con información que será utilizada por Motorsport.com para identificar su Contenido de video; y

Participar en dichas acciones adicionales en relación con su Contenido de video, que pueden ser necesarios o convenientes con el fin de efectuar los propósitos del Programa de Membresía Motorsport.com.

Durante el plazo de vigencia del presente Acuerdo, usted podrá solicitar a Motorsport.com remover alguno o la totalidad de su Contenido de video desde Motorsport.com. No obstante, usted reconoce y acepta que Motorsport.com, no tendrá ninguna obligación de tratar de eliminar de la distribución su Contenido de video, que por otro lado, se encuentra disponible al público a través de la Internet o en otros medios de acceso público.

En el caso que Motorsport.com falle en remover rápidamente dicho Contenido de video requerido desde Motorsport.com, después de su solicitud para su extracción, Motorsport.com no será responsable ante usted, por daños y cargos de ningún tipo, en un monto superior a diez dólares americanos (US $ 10). Para evitar cualquier duda, la Licencia Pública de derechos de autor “Creative Commons BY-NC-ND” (que se define más adelante) que usted ha concedido en la Sección 9 (g) ("Proveedores de contenido: Su Licencia Irrevocable de distribución no comercial"), aquí permanecerá en vigor para este propósito solamente.

Usted está de acuerdo y acepta que Motorsport.com, a petición de los Proveedores de Contenido o a su discreción, podrá agregar o quitar de Motorsport.com, cualquiera o todos los Contenidos de videos en cualquier momento.

Usted acepta que no podrá:

Utilizar o lanzar cualquier sistema automatizado, incluyendo pero no limitado, "robots", "arañas" o "lectores fuera de linea" para generar visitas artificial para los Contenido de video, o de lo contrario el acceso al Sitio Motorsport.com, de una forma que envía más mensajes de solicitud a los servidores de Motorsport.com, en un período de tiempo determinado que un humano puede razonablemente producir en el mismo periodo, mediante el uso de un navegador web convencional en línea;

Modificar las especificaciones, tecnología o códigos de aplicación, a menos que esté expresamente autorizado por escrito por Motorsport.com.

Algunas funciones de prueba puedan estar disponibles en una base única, que será marcado como tal. El uso de las funciones de prueba son a su propio riesgo. Toda la información relativa a las funciones de prueba será tratada como "confidencial" de conformidad con la sección 14 ("Información Confidencial").

7. Participación a su propio riesgo

La participación es a su propio riesgo. A pesar de que el Programa de Membresía Motorsport.com, permite a los usuarios conectarse y compartir Contenido de video y los Comentarios de usuarios con algún otro y con los usuarios o espectadores finales, Motorsport.com no tiene obligación de controlar o supervisar ninguna información, o intercambios a través o entre los usuarios. Motorsport.com, no controla el Contenido de video y los Comentarios de usuarios a través del Motorsport.com. Algunas personas, pueden encontrar contenidos de video y Comentarios de usuarios inaceptables, inapropiados u ofensivos. Motorsport.com no controla ni garantiza, ni Motorsport.com es responsable de la veracidad, exactitud, exhaustividad, propiedad, integridad, seguridad, puntualidad, calidad, conveniencia, legalidad o aplicabilidad de cualquier Contenido de video y Comentarios de usuarios. Motorsport.com, no asume responsabilidad, por vigilancia de ningún Contenido de video y Comentario de usuario o conducta durante su participación. Si Motorsport.com elige, en cualquier momento y a su entera discreción, vigilar (en su totalidad o en parte) Contenidos de video y Comentarios de usuarios o conductas durante su participación, no obstante Motorsport.com, no asume ningún tipo de responsabilidad por los Contenidos de video y Comentarios de usuarios, no existe obligación alguna de modificar o retirar algún Contenido de video y Comentarios de usuarios y no se responsabiliza por la conducta durante su participación. Usted está de acuerdo con que Motorsport.com no tiene responsabilidad u obligación alguna por el borrado o fallo en el almacenamiento, mantener o transmitir cualquier Contenido de video y Comentarios de usuarios.

8. Privacidad

Su Participación se regirá por la Política de Privacidad de Motorsport.com situado en https://motorsport.com/, que se incorpora a este Acuerdo por referencia. Por otra parte, a través de la participación, usted comprende que al ver o interactuar con Motorsport.com y las funciones del Programa de Membresía Motorsport.com, Motorsport.com puede recoger (y puede proporcionar a Motorsport.com) información específica sobre cómo usted accede y utiliza el Internet, así como la forma que usted ve y/o interactua con Motorsport.com ("Acceso a la información"). El Acceso a la información puede incluir, pero no se limita, a una dirección IP, el sitio web desde el cual el usuario ha iniciado sesión, la ubicación geográfica de la dirección IP que el usuario está utilizando para tener acceso a Internet, el tipo de navegador que utiliza, cuáles y cuántas páginas web han sido vistas por el usuario, los términos de búsqueda utilizados, páginas de salida y entrada, tipo de plataforma y la información de fecha/hora. Esta información es anónima y no identifica personalmente al usuario. El Acceso a la información puede ser compartida con terceros proveedores de servicios de Motorsport.com, afiliados, socios, patrocinadores, anunciantes, empleados, clientes y socios de distribución.

9. Derechos de Propiedad y Licencias

(a) Los Derechos de Propiedad de Motorsport.com. Motorsport.com y sus licenciantes poseen todos los derechos, títulos e intereses, incluyendo pero no limitado, todos los derechos de propiedad intelectual a escala mundial de Motorsport.com y el Programa de Miembros Motorsport.com, y todos dichos derechos de los contenidos derivados o mejoras de, en y para Motorsport.com y el Programa de Membresía Motorsport.com. Al aceptar los términos de este Acuerdo o por su participación, usted no adquirirá ningún derecho de propiedad intelectual o derechos similares en Motorsport.com, Programa de Membresía Motorsport.com o productos y servicios relacionados. Usted está de acuerdo que usted no (i) retirará, modificará u ocultará ningún derecho de autor, marca registrada, marca de servicio u otros avisos de derechos de propiedad incorporados en o acompañamiento en Motorsport.com, el Programa de Membresía Motorsport.com o en relación con los productos y servicios; o (ii) usar el nombre de Motorsport.com, logotipo, marca comercial, nombre comercial o marca de servicio, salvo lo expresamente permitido en este Acuerdo, sin el consentimiento previo por escrito de Motorsport.com.

(b) Sus derechos de propiedad. Sometido a una Licencia que usted está otorgando en el presente Acuerdo, usted conservará todos los derechos, títulos e intereses, incluyendo pero no limitado, todos los derechos de propiedad intelectual a escala mundial, en y a su Contenido enviado, publicado o mostrado por usted en, o a través de Motorsport.com y el Programa de Membresía Motorsport.com. Motorsport.com no adquirirá ningún derecho, título o interés en o de dicho Contenido de video, excepto por lo dispuesto en el presente Acuerdo. Todos los derechos no concedidos por usted en este documento se consideran exentos por usted. Como se explica con más detalle en la sección 12 ("Plazo y Terminación"), Usted tiene el derecho de terminar este Acuerdo y revocar ciertas licencias que usted concede en el presente, en lo que respecta a los Contenidos de video o determinados contenidos que usted proporcione. Si usted elige revocar cualquiera de sus licencias revocables, Motorsport.com utilizará esfuerzos comercialmente razonables para eliminar su Contenido de video desde el sitio Motorsport.com, con prontitud razonable desde el momento de la recepción de la notificación de la revocación. Usted reconoce que es consciente de que Motorsport.com tiene capacidad práctica limitada para controlar o vigilar posible infracción de la Ley de derechos de propiedad intelectual de otras partes y que, Motorsport.com, no asume ninguna responsabilidad para controlar o supervisar tales derechos de propiedad intelectual. Además, Motorsport.com no es responsable de hacer cumplir los derechos de su propiedad intelectual o demandar o tomar otras acciones legales contra los infractores que no dejen de usar su Contenido de video tras la revocación. Usted o un tercero licenciante, según corresponda, es responsable de proteger sus derechos de propiedad intelectual. Motorsport.com podrá, a su discreción, optar por asistirle a usted en relación con la protección o hacer valer sus derechos de propiedad intelectual en un caso particular; en tal caso, esto no significa que Motorsport.com tiene la obligación de hacerlo en cualquier otro caso y esto no significa que Motorsport.com tiene la obligación de proteger de manera eficaz o hacer valer sus derechos de propiedad intelectual.

(c) Licencia de marca de Motorsport.com para usted. Durante el período de vigencia del presente Acuerdo, y sujeto a su conformidad con los términos y condiciones de este Acuerdo, usted tendrá el derecho a utilizar los nombres comerciales, marcas comerciales, logotipos y denominaciones en o asociados con la Red Motorsport.com (Las " Marcas Motorsport.com ") únicamente para propósitos de identificación de Motorsport.com, y únicamente en relación con el o las actividades permitidas por usted en virtud del presente Acuerdo. Usted está de acuerdo con que las Marcas Motorsport.com y todo lo asociado al fondo de comercio, al prestigio o reputación (“goodwill”) de la marca, seguirán siendo propiedad exclusiva de Motorsport.com, que cualquier fondo de comercio, prestigio o reputación generado como consecuencia de su licencia de uso de Marcas Motorsport.com, pertenece exclusivamente a Motorsport.com y se adecuará exclusivamente en beneficio de Motorsport.com, y su uso de Marcas Motorsport.com está sujeto a control de la calidad de los productos o servicios por Motorsport.com, respecto a los cuales puede ser autorizado a utilizar Marcas Motorsport.com.

(d) Su Licencia de Comentarios de usuarios a Motorsport.com. Al cargar, enviar, enviar correo electrónico, publicar o de otra manera transmitir cualquier Comentarios de usuarios, usted otorga (o garantiza que el propietario de dichos derechos ha accedido expresamente) a Motorsport.com a nivel mundial, libre de regalías y no exclusiva, transferible, sub-licenciar (a otro), derechos y licencias de uso perpetuo e irrevocable, reproducir, modificar, adaptar, crear contenidos derivados de, realizar, mostrar, distribuir, publicar y transmitir dichos Comentarios de usuarios en cualquier forma, medio o tecnología conocida actualmente o de futuro desarrollo. Usted garantiza, que cualquier Comentario de Miembro que usted publique no infringe ningún derecho, incluidos los derechos de propiedad intelectual, de nunguna otra parte. Además, usted garantiza, que se han renunciado a todos los llamados derechos morales en los Comentarios de usuarios.

(e) Su Licencia Revocable limitada a Motorsport.com. Con el fin de permitir a Motorsport.com publicar su Contenido de video en Motorsport.com, usted autoriza (o garantiza que el propietario de dichos derechos ha accedido expresamente) a Motorsport.com a nivel mundial, revocable, no exclusiva, transferible y sub-licenciar(a otro), derecho y licencia limitado de uso, reproducir, modificar, adaptar, extraer, publicar, transmitir, ejecutar públicamente, mostrar, utilizar como referencia, almacenar, ordenar, en cualquier forma, medio o tecnología conocida actualmente o de futuro desarrollo, cualquier Contenido de video, Comentarios de usuarios, o material que envíe a Motorsport.com, completo o en parte, ya sea creada por o para usted, mediante la utilización de cualquier método, en algún y todos los medios y a través de cualquier canal de distribución de comunicación, ya sea actualmente existentes o desarrollados en lo sucesivo. Usted comprende que su licencia revocable limitada a Motorsport.com incluye su autorización a Motorsport.com con del derecho a crear, visualizar y distribuir (como se detalla en la frase anterior) un contenido derivado basado en el Contenido del video, dicho contenido derivado se compone exclusivamente de su Contenido de video adaptado, para incluirlo en el programa de computadora “software” de Motorsport.com, para identificar como suyo el envío de su Contenido de video, y efectuar funciones relacionadas o incluir su Contenido de video como parte de un proyecto de compilación para la difusión en Motorsport.com, o a través de un afiliado. (Después de esto nos referimos al mencionado contenido derivado como "Su Contenido de video modificado Motorsport.com"). Los derechos de Motorsport.com en relación con su Contenido de video modificado Motorsport.com, se limita a sus derechos establecidos en el presente Acuerdo, y Motorsport.com renuncia y rechaza expresamente, con respecto a usted, cualquier otros derechos podrian de lo contrario mantener el Contenido de video modificados Motorsport.com por las leyes de derecho de autor. Como se explica con más detalle en la sección 12 ("Plazo y Terminación"), esta licencia terminará: (i) con respecto a cualquier Contenido de video que se ha solicitado ser eliminado de acuerdo con la sección 6 ("Participación"); y (ii) en el momento de la terminación del presente Acuerdo, de conformidad con la sección 12 ("Plazo y Terminación").

(f) Su licencia de distribución comercial Revocable a Motorsport.com. Con el fin de permitir a Motorsport.com distribuir su Contenido de video Modificado Motorsport.com, en Motorsport.com o sus afiliados, usted concede (o garantiza que el propietario de dichos derechos ha accedido expresamente) a Motorsport.com un derecho limitado, revocable derecho de uso, reproducir, ejecutar públicamente, distribuir, adaptar, y mostrar su Contenido de video modificado Motorsport.com para fines previstos en el presente Acuerdo, y a participar en las futuras acciones relacionadas con su Contenido de video, que pueden ser necesarias o convenientes a fin de fectuar los propósito de Motorsport.com.

(g) Su licencia de distribución Irrevocable no comercial. Usted concede (o garantiza que el propietario de dichos derechos ha accedido expresamente,) a las personas o entidades que deseen utilizar su Contenido de video modificado Motorsport.com, de modo no previsto, de ventaja comercial o una compensación monetaria privada, un derecho de uso, reproducir, ejecutar públicamente, distribuir y mostrar su Contenido de video modificado Motorsport.com con fines no comerciales, conforme a los términos y condiciones de la licencia no commercial “Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Términos 2.5 " licencia ubicada en http://creativecommons.org/ (la Licencia "Creative Commons BY-NC-ND"). En tanto que Motorsport.com mantenga algún derecho de su Contenido Modificado de video Motorsport.com de conformidad con la Sección 9 (e) del presente Acuerdo, Motorsport.com también concede los derechos que se enuncian en el presente párrafo a dichas personas o entidades conforme con lo dispuesto en la licencia “Creative Commons BY-NC-ND License.”

(h) Su información. Usted autoriza a Motorsport.com a utilizar, según sea necesario para su participación, el Contenido del video, nombre, imagen, identidad o parecido, marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos de propiedad, nombres de dominio, uso de estadísticas y cualquier otra fuente o identificadores comerciales (en adelante, "Su Información") en las presentaciones, como una característica de Motorsport.com, materiales publicitarios y mercadeo, comunicados de prensa, listas de clientes e informes financieros, en relación con el mercadeo, publicidad, distribución de Motorsport.com y suministro del Programa de Membresía de Motorsport.com. Usted También concede a Motorsport.com, una licencia no exclusiva de ordenar y almacenar su información, y cualquier otra parte del mismo, de forma manual o automatizado (incluso con las arañas y orugas web), para efectos de promover, facilitar y mejorar Motorsport.com y el Programa de Miembros de Motorsport.com, y para solicitar a otros distribuidores, editores, autores y anunciantes que utilicen Motorsport.com y participen. Usted reconoce y acepta: (i) que entiende que puede proporcionar, y Motorsport.com puede recoger, su información durante su participación; y (ii) que su información puede ser compartida con afiliados de Motorsport.com, socios comerciales, patrocinadores, anunciantes, empleados, clientes y socios de distribución.

(i) No se respalda o avala; sin publicidad. Motorsport.com no respalda ó avala, verifica, evalua o garantiza ningún tipo de información o Contenido de video o Comentarios de usuarios, incluido usted, y nada será considerado como un respaldo ó aprobación, verificación o garantía de cualquier información o Contenido de video o fotografías o Comentarios de usuarios. Usted no podrá, crear o distribuir información, incluyendo pero no limitado, a los anuncios, comunicados de prensa y otros materiales de mercadeo, o bien, incluir enlaces a los sitios web que ofrecen este tipo de información, (i) que contiene o sugiere un respaldo o aval de Motorsport.com hacia usted o de sus Comentarios de usuarios o Contenido de video; o (ii) en relación con este Acuerdo, sin la previa revisión y aprobación por escrito de Motorsport.com. A pesar de lo anterior, puede revelar y describir con exactitud su participación y su Contenido de video o Comentarios de usuarios (por ejemplo, describir y promover su Contenido de video en su “blog” o en los correos electrónicos.

(J) Derechos Reservados. Usted no tratará de modificar de ninguna manera, preparar contenidos derivados de, traducir, adaptar, modificar, descompilar, desensamblar ni realizar ingeniería inversa en algunas características técnicas, tecnología, aplicaciones o programas computacionales ”software”, proporcionados o puestos a su disposición o utilizados por Motorsport.com en relación con el Programa de Membresía Motorsport.com, a menos que haya sido expresamente autorizado por escrito por Motorsport.com. Motorsport.com, podrá modificar el formato y la apariencia del Programa de Membresía Motorsport.com de vez en cuando. No incluye su Contenido de video, usted esta de acuerdo que por el presente se asigna a Motorsport.com y sus licenciantes (según corresponda), todos los derechos, títulos e intereses en y por cualquier parte del Programa de Membresía Motorsport.com, que usted puede tener o adquirir durante su participación. Usted garantiza renunciar por el presente a todos los llamados derechos morales (“moral rights”) que pueda tener en Motorsport.com o el Programa de Membresía de Motorsport. No borrará, eliminará, ocultará o alterará en cualquier forma los derechos de autor (“Copyright”), marca registrada (“Trademark”), licencia u otro avisos de derecho de propiedad referentes a los contenidos en Motorsport.com o Programa de Membresía Motorsport.com. Todos los derechos no expresamente concedidos en el presente acuerdo, se consideran exentos.

10. Contenido para adultos

Usted no usará Motorsport.com o el programa de membresía de Motorsport.com, con algun propósito o de alguna manera para mostrar, subir o poner a disposición material explícito sexualmente, sexualmente gráfico, material pornográfico o erótico, ni cargar, enviar correo electrónico, subir, publicar, distribuir, transmitir, enviar o de lo contrario hacer disponibles a través Motorsport.com, o el Programa de Membresía Motorsport.com, algún Contenido de video o Comentarios de usuarios, que es de un contenido sexual explícito, pornográfico o erótico ("Contenido para adultos"). Ejemplos de contenido que Motorsport.com, a su entera discreción, considere incluir contenido para adultos, pero no están limitados a material de carácter pornográfico, obsceno, indecente o profano, en el uso de términos sexuales o descripción o representaciones de actos sexuales. Si Motorsport.com encuentra Contenido de video que determina, a su entera discreción, con contenido para adultos, Motorsport.com podrá, sin previo aviso, eliminar o bloquear el acceso a dichos contenidos de video. Motorsport.com, se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento, y sin previo aviso su cuenta, que Motorsport.com, a su entera discreción, determine que esta en violación de esta sección. Motorsport.com, tomará todas las medidas apropiadas con los Contenidos de video que Motorsport.com cree viola las leyes aplicables, incluyendo la cooperación con la investigación de la aplicación de la ley. Si usted ve contenido que usted cree que es contenido para adultos, o en violación de la ley o de esta sección, usted debe ponerse en contacto con Motorsport.com inmediatamente.

11. Infracción a los derechos de autor (“Copyright”)

Usted no utilizará a Motorsport.com o el Programa de Miembros de Motorsport.com, para algún propósito o de cualquier manera que infringe los derechos de autor (“Copyrights”) de terceros, ni podrá cargar, enviar correo electrónico, subir, publicar, distribuir, transmitir, presentar o hacer disponible de alguna otra forma mediante Motorsport.com o el Programa de Miembros de Motorsport.com, contenidos que infrinjan los derecho de autor o viola los derechos de propiedad intelectual de terceros. De conformidad con ”Digital Millennium Copyright Act de 1998 ("DMCA")” (el texto se pueden encontrar en sitio web de la Oficina de Derechos de autor en los EE.UU en "http://lcweb.loc.gov/").

Es política de Motorsport.com, responder a los avisos de cualquier real o supuesta infracción que se informe a un agente designado de derechos de autor (“Designated Copyright Agent”) de Motorsport.com y que se ajusten a la ley DMCA. Es política de Motorsport.com, cancelar las cuentas de los usuarios, de los infractores reincidentes, o de los usuarios repetidamente acusado de violación, en circunstancias apropiadas. Si usted cree que un contenido ha sido copiado de una manera que constituye una infracción de los derechos de autor, usted deberá enviar una notificación de infracción al agente designado de derechos de autor de Motorsport.com, de acuerdo con las políticas de derecho de autor de Motorsport.com (https://motorsport.com/), incorporados en el presente Acuerdo, a la dirección indicada en Políticas de derecho de autor de Motorsport.com.

12. Plazo y Terminación

(a) Terminación. Motorsport.com podrá terminar inmediatamente el contrato, o cancelar el Programa de Membresía de Motorsport.com, por cualquier razón y en cualquier momento.

Usted puede terminar este Acuerdo en cualquier momento, mediante la desactivación de la cuenta o enviado una notificación a Motorsport.com, tal como se establece en el capítulo 13 ("Notificaciones").

(b) Efecto de la terminación.

General. En el momento de la terminación o vencimiento de este Acuerdo, su derecho a participar se cancelará automáticamente. En el caso de terminación, su cuenta será desactivada y no tendrá acceso a su cuenta o a cualquiera de los archivos o contenido en su cuenta, aunque copias residuales de la información pueden permanecer en el sistema del Programa de Membresía de Motorsport.com. En el momento de la terminación: (i) todas las licencias otorgadas a usted en este acuerdo finalizarán inmediatamente; y (ii) usted destruirá rápidamente todas las copias de los productos de Motorsport.com en su posesión o control. En el momento de la terminación, Motorsport.com podrá continuar utilizando cualquier análisis de información recolectada del usuario en este acuerdo, únicamente para uso interno (incluyendo de archivos), y todas las licencias relacionadas que se han concedido a Motorsport.com, permanecerán en vigor para este propósito solamente. En el caso de que este Acuerdo o el Programa de Membresía de Motorsport.com se venza, o se dé por terminado, Motorsport.com no estará obligado a devolver los materiales.

Proveedores de contenido. Aunque Motorsport.com realizará esfuerzos comercialmente razonables para asegurarse que su Contenido de video sea eliminado del Sitio de Motorsport.com con razonable rapidez, después de la terminación, Motorsport.com no tendrá obligación de retirar cualquiera de los contenidos de video que sea de dominio público a través de la Internet o en otros medios de acceso público. En el caso de que Motorsport.com no retire rápidamente el Contenido de video de Motorsport.com, por inadvertencia u otro tipo de error, Motorsport.com no será responsable ante usted por daños y perjuicios o cargos de cualquier clase.

(c) Supervivencia. Los derechos y obligaciones contenidas en la Sección 9 (a) ("Derechos de Propiedad de Motorsport.com") y 9 (b) ("Sus Derechos de Propiedad"), Sección 9 (f) ("Proveedores de contenido: Su licencia Irrevocable de distribución no comercial"), Sección 12 (b) ("Efectos de la terminación"), Sección 12 (c) ("supervivencia"), en la sección 14 ("Información Confidencial"), en la sección 17 ("indemnización"), 18 ("Las renuncias de garantía"), en la sección 19 ("Limitación de responsabilidad") y la Sección 20 ("General") de este Acuerdo, sobrevivirán después de la terminación o expiración de este Acuerdo por cualquier razón.

13. Notificaciones

Motorsport.com puede proporcionarle avisos por correo electrónico, a la dirección de correo electrónico especificada en su cuenta, mediante la publicación de un mensaje a la interfaz de su Cuenta o mediante la publicación de un mensaje a Motorsport.com, y se considerarán recibidos cuando se envían (por correo electrónico) o no más de quince (15) días después de haber sido enviado (para mensajes a la interfaz de su Cuenta o en Motorsport.com). Las notificaciones a Motorsport.com deben enviarse ya sea: (i) a través de primera clase (“First Class”) o correo aéreo (“Air mail”) o mensajero de noche (“Overnight”) a: Motorsport.com, Inc., Programa de Membresía de Motorsport.com, 5972 NE 4th Avenue Miami, FL 33137; o (ii) a través de primera clase (“First Class”) o correo aéreo (“Air mail”) o mensajero de noche (“Overnight”), se considerarán entregadas en el momento de su recepción.

14. Información confidencial

Durante el plazo de este Acuerdo, usted puede recibir información confidencial de Motorsport.com relacionada con su participación. Con excepción de lo expresamente autorizado por el presente Acuerdo, o necesarios para la ejecución de este acuerdo, usted utilizará esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad y no revelar dicha información sin el consentimiento previo por escrito de Motorsport.com. En ningún caso, usted hará el esfuerzo mínimo para mantener la confidencialidad de la información que usted utiliza normalmente con respecto a su propia información confidencial. Lo anterior no le restringe de revelar información confidencial de Motorsport.com: (a) De conformidad con el orden o la exigencia de un tribunal, organismo administrativo, u otra entidad gubernamental, proporcionado siempre que si sea un requisito necesario la divulgación, usted dará aviso oportuno y razonable a Motorsport.com para responder a dicha orden o requisito; y (b) de forma confidencial a sus asesores legales o financieros, o posibles compradores o inversionitas. Ejemplos de información confidencial que Motorsport.com incluye pero sin limitación: (i) todo los programas computacionales (“software”), tecnología, servicios, algoritmos, motores de búsqueda e índices de búsqueda, programación, características técnicas, materiales, guías y documentación relativa a los productos de Motorsport.com y el Programa de Membresía Motorsport.com; y (iii) cualquier otra información designada por escrito por Motorsport.com como "confidencial", o una denominación equivalente. Información confidencial no incluye información que: (w) es o se convierta de dominio público, a través de ningún tipo de error o incumplimiento de este Acuerdo de su parte (x) es legítimamente conocida por usted en el momento de la revelación sin obligación de confidencialidad; (y) es desarrollado independientemente por usted, sin el uso de información confidencial de Motorsport.com; o (z) que usted legítimamente obtenga de un tercero sin restricciones de divulgación.

15. Representación y Garantías

a) Su autoridad. Usted declara y garantiza a Motorsport.com que: (i) usted tiene todas las facultades de poder y autoridad corporativo, o de lo contrario, de entrar en este Acuerdo, para dirigir a usted personalmente y su negocio, ejecutar, entregar y realizar todas sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo; (ii) usted ha proporcionado, y seguirá proporcionando, información que es correcta y actual; (iii) Si usted es el propietario o agente autorizado del propietario del Contenido de video y los Comentarios de usuarios (si usted es un miembro de la Comunidad) y tienen todo control técnico y de redacción de la misma; (iv) usted tiene el derecho de conceder las licencias otorgadas en virtud del presente Acuerdo; (v) Su actuación en el presente Acuerdo y/o los derechos concedidos en el presente acuerdo no son y no serán conflicto, con o como resultado de un incumplimiento o violación de cualquiera de los términos o provisiones, o constituyen un defecto en virtud de cualquier contrato o acuerdo, al cual usted se encuentra actualmente vinculado o se tendrán en el futuro; (vi) su rendimiento en relación con este Acuerdo se debe cumplir con todas las leyes aplicables, las normas y reglamentos (incluyendo pero no limitado, el control de las exportaciones, privacidad y leyes sobre obscenidad), nacionales o extranjeros; y (vii) usted participará exclusivamente para los fines previstos y expresamente permitidos.

(b) Sus materiales. Usted representa y garantiza que su Contenido de video, Comentarios de usuarios o cualquier otro tipo de información o material que usted envíe o ponga a disposición de otras personas durante su participación, y que sean utilizados por Motorsport.com en virtud de este Acuerdo, (i) usted no puede y no podrá, directa o indirectamente, violar, infringir o inclumplir cualquier deber o derechos de cualquier persona o entidad, incluyendo pero no limitado, cualquier derecho de autor (“Copyright”), marca registrada (“Trademark”), marca de servicio, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, derecho de privacidad o publicidad; (ii) no incluye contenido para adultos; (iii) no son fraudulentas, engañosas, de odio, tortuoso, difamatorio, calumnioso, abusivo, violento, amenazador, profano, vulgar u obsceno; (iv) no acosan a otros, promueven la intolerancia, el racismo, el odio o el daño en contra de cualquier persona o grupo, promover la discriminación basada en la raza, sexo, religión, Nacionalidad, orientación sexual o edad, o interferir con un tercero el uso de productos de Motorsport.com o participación en el Programa de Membresía de Motorsport.com; (v) no promover actividades ilegales o perjudiciales o sustancias (incluyendo pero no limitado, las actividades que promuevan o proporcionar información instructiva sobre actividades tales como hacer o comprar armas ilegales o sustancias); (vi) no son ilegales, ilícito o contrario a las leyes o regulaciones de cualquier estado o país en el que, en su caso, el Contenido de video es creado, aparece en pantalla, o se accede; (vii) no contienen ninguna programación de rutinas para computadoras o virus (incluyendo pero no limitado, bombas de tiempo, caballos de Troya, gusanos, huevos de Pascua, dispositivos de espionaje como “drop dead devices” o programas que enviarn mensajes a uno o mas usuarios o grupos como “cancelbots”) que estan destinados a dañar, interferir, interceptar o expropiar cualquier sistema de datos o Información personal, permitir acceso no autorizado a, o para participación en el Programa de Membresía de Motorsport.com, o desactivar, dañar o borrar cualquier porción del Contenido de video o Comentarios de usuarios procesados o almacenados en los mismos; o (viii) no es parte de correo masivo no solicitado, correo basura (“Junk mail”), correo no deseado (“Spam”) o cartas en cadena.

(c) Sus acciones. Usted representa y garantiza que no podrá, y no autorizará o alentará a un tercero a, directa o indirectamente: (i) obtener cualquier información o material relacionado con Motorsport.com o el Programa de Membresía de Motorsport.com, de alguna manera posible, no intencionalmente hecho disponible por Motorsport.com hacia usted, o tratar de obtener acceso no autorizado a la base de datos de Motorsport.com, tecnología, sistemas informáticos o redes asociadas con los productos de Motorsport.com o el Programa de Membresía de Motorsport.com; o (ii) participar en cualquier actividad que interrumpa, disminuye la calidad, interfiere con el rendimiento o menoscabe la funcionalidad de Motorsport.com y el Programa de Membresía de Motorsport.com.

(d) Cooperación. Usted se compromete a cooperar completamente con Motorsport.com, para investigar cualquier actividad sospechosa o real que se encuentra en violación de este Acuerdo. Usted reconoce que cualquier violación de la sección 15 ("Representaciones y garantías"), es un incumplimiento material de este Acuerdo y que Motorsport.com puede seguir alguna o todas las leyes aplicables y recursos de equidad contra usted, incluida la inmediata suspensión de su cuenta o terminación de este Acuerdo, y la persecución de todos los recursos civiles o penales. Motorsport.com se reserva el derecho a investigar, a su propia discreción, cualquier actividad que Motorsport.com sospeche puede violar este Acuerdo. Motorsport.com puede, según corresponda, notificar a las autoridades, suspender o cancelar su cuenta y/o tomar acciones apropiadas en cualquier momento y sin previo aviso a usted, si Motorsport.com, a su entera discreción, (i) sospecha que usted ha infringido o ha fallado en cumplir (en su totalidad o en parte) con cualquier disposición de este Acuerdo o cualquiera de las políticas o reglas establecidas por Motorsport.com; o (ii) sospecha que sus acciones pueden ser ilegales o causar responsabilidad legal.

16. Enlaces (“Links”)

Motorsport.com y el Programa de Membresia de Motorsport.com, puede proporcionar, o terceros pueden proporcionar, enlaces a otros sitios web o recursos externos o medios. Motorsport.com, no tiene control sobre tales sitios y recursos, usted reconoce y acepta que Motorsport.com no es responsable por la disponibilidad de dichos sitios web o recursos externos, y no avala o respalda, y no es responsable por ningún contenido, publicidad, productos, servicios u otros materiales disponibles en dichos sitios web o recursos externos. Además, usted reconoce y acepta que Motorsport.com no será responsable, directa o indirectamente, por cualquier daño o pérdida causada o supuestamente causada por, o en conexión con el uso o dependencia de cualquier contenido, bienes o servicios disponibles en, o a través de cualquiera de tales sitios web o recursos externos.

17. Indemnización

Usted deberá indemnizar, defender y sostener a Motorsport.com y a sus oficiales, directores, empleados, accionistas, sucesores, agentes, filiales, subsidiarias y a terceros aplicables (por ejemplo los creadores de contenido relevantes, anunciantes, socios de distribución, socios de referencia, proveedores de servicios, licenciantes, licenciatarios, consultores y contratistas) (en adelante, las "Entidades de Motorsport.com"), a salvo de y en contra cualquier reclamación, responsabilidad, pérdida, costes, daños o gastos (incluyendo los honorarios y costos razonables de abogados), directa o indirectamente derivados de o de algún modo con: (i) su imprudencia grave o conducta dolosa; (ii) Su Contenido de video, su Comentario de Miembro o cualquier otro tipo de información o material que envíe durante su participación; (iii) su conducta, incluyendo el uso de Motorsport.com o cualquier otra acción relacionada con su participación; (iv) cualquier violación o incumplimiento del presente Acuerdo, o alegación de tal violación o incumplimiento por parte de un tercero, incluido el incumplimiento de cualquier representación hecha por usted en este Acuerdo; o (v) la supuesta o real violación o incumplimiento de cualquier derecho de propiedad intelectual, privacidad, publicidad, confidencialidad o derechos de propiedad de terceros, como resultado de cualquier acción o participación suya (en adelante, las "Reclamaciones"). Usted es el único responsable de defender esas reclamaciones, y por el pago de las pérdidas, costos, daños o gastos como consecuencia de lo anterior a un tercero y a las Entidades de Motorsport.com. Motorsport.com tendrá el derecho de retener cualquier pago que se le deba a usted, si los hay, para compensar los pasivos y los gastos cubiertos en este Acuerdo. Motorsport.com tendrá el derecho, a su entera discreción, de elegir su propio asesor jurídico para defender a Motorsport.com de cualquier reclamación (pero al hacerlo usted no se eximirá de sus obligaciones de indemnización) y usted será el único responsable del pago de todos los honorarios razonables de abogados que Motorsport.con incurra en relación con las mismas. Usted deberá notificar a Motorsport.com inmediatamente, si usted se da cuenta de reclamaciones reales o posibles, demandas, acciones, denuncias o acusaciones que pudieran afectar su capacidad o la de Motorsport.com de cumplir plenamente sus funciones respectivas o en el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Acuerdo. Usted no podrá, sin el consentimiento previo por escrito de Motorsport.com, resolver, disponer o entrar en cualquier propuesta de liquidación o resolución de cualquier reclamación (si ha sido finalmente adjudicadas o no) contra usted, si esa solución o resolución resulta en alguna obligación o responsabilidad para Motorsport.com.

18. Restricción de la Garantía

El uso por su parte de los productos de Motorsport.com y la participación en el Programa de Membresía de Motorsport.com, son a su entera discreción y riesgo. Motorsport.com y el Programa de Membresía de Motorsport.com, y de todos los materiales, información, productos y servicios incluidos en este acuerdo, se proporcionan "TAL CUAL" y "COMO BASE DISPONIBLE", sin garantías de ningún tipo.

LAS ENTIDADES DE MOTORSPORT.COM, NO SON RESPONSABLES EXPRESAMENTE DE CUALQUIER GARANTÍA DE NINGUN TIPO, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, RELATIVOS A LOS PRODUCTOS DE MOTORSPORT.COM Y EL PROGRAMA DE MEMBRESIA DE MOTORSPORT.COM, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO, LA GARANTÍAS DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, CURSO DE LAS TRANSACCIONES O DURANTE EL RENDIMIENTO.

Las Entidades de Motorsport.com, no son responsables de ninguna garantía: (i) con respecto a la seguridad, exactitud, fiabilidad, puntualidad y el rendimiento de Motorsport.com o el Programa de Membresía de Motorsport.; (ii) en relación con los bienes, servicios, asesoramiento, información o de los enlaces proporcionados por terceros proveedores de servicios, patrocinadores, agencias o a los miembros de la Comunidad; (iii) que Motorsport.com o el Programa de Membresía de Motorsport.com se ajustarán a sus requisitos; o (iv) que Motorsport.com o Programa de Membresía de Motorsport.com está libre de errores, o que cualquier error será corregido. Ningún consejo o información, ya sea oral o escrita, obtenida por usted de Motorsport.com o de su participación, deberá crear ninguna garantía que no esté expresamente mencionada en el presente Acuerdo.

Motorsport.com, no asume ninguna responsabilidad en caso de: (i) cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto, retraso en la operación o transmisión, fallos en la línea de comunicaciones, robo, destrucción, acceso no autorizado o alteración de cualquier tipo de comunicación; y (ii) cualquier problema o mal funcionamiento técnico de cualquier red telefónica o líneas, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, programas computacionales “software”, falla de cualquier correo electrónico o reproductores, debido a problemas técnicos o congestión de tráfico en Internet, o en Motorsport.com o el Programa de Membresía de Motorsport.com o la combinación de los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a usted o a cualquier persona relacionada con el computador o resultado de la participación.

En ningún caso, Motorsport.com será responsable de ninguna pérdida o daño, incluidos daños personales o la muerte, como resultado de la participación, de cualquier Contenido de video o Comentarios de usuarios publicados en o a través del Motorsport.com o el Programa de Membresía de Motorsport.com, o de la conducta de algún usuarios de los productos Motorsport.com o la participación en el Programa de Membresía de Motorsport.com, ya sea en línea o fuera de línea.

Algunos Estados o jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías. En este sentido, algunas de las exclusiones anteriores puede que no se apliquen a usted.

19. Limitación de Responsabilidad

LAS ENTIDADES DE MOTORSPORT.COM, NO SE HARÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, EN CONSECUENCIA, EJEMPLAR O DAÑOS PUNITIVOS (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE USO DE DATOS O DE BENEFICIOS, EL COSTE DE ADQUIRIR PRODUCTOS DE REEMPLAZO O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL), YA SEA EN BASE AL CONTRATO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD DE ACCION (“TORT”) (INCLUIDA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO, LOS PRODUCTOS DE MOTORSPORT.COM, SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE MEMBRESIA DE MOTORSPORT.COM O EL USO DE LOS MATERIALES DISPONIBLES PARA USTED, DE O A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MEMBRESIA DE MOTORSPORT.COM (INCLUIDOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR TERCEROS), YA SEA QUE LOS DAÑOS SON PREVISIBLES Y MOTORSPORT.COM HA SIDO O NO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD DE MOTORSPORT.COM HACIA USTED O CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER CAUSA, Y SIN IMPORTAR LA FORMA DE ACCIÓN, SE LIMITARÁ EN TODO MOMENTO A LA CANTIDAD PAGADA, SI HAY ALGUNA, POR USTED A MOTORSPORT.COM, POR LOS PRODUCTOS DE MOTORSPORT.COM O PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE MEMBRESIA DE MOTORSPORT.COM.

Usted reconoce que, Motorsport.com permite su participación dependiendo de las limitaciones de responsabilidad mencionadas en este Acuerdo, y que esas limitaciones son la base esencial del trato y de la distribución de riesgos entre las partes.

Motorsport.com, no será responsable de ningún fallo o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones en este acuerdo en relación con los acontecimientos más allá de su control razonable, que pueden incluir, sin limitación, ataques por negación de servicio, huelgas, escasez, disturbios, insurrecciones, incendios, inundaciones, tormentas, explosiones, actos de Dios, guerra, terrorismo, acciones gubernamentales, condiciones laborales, terremotos y escasez de materiales, congestión de Internet extraordinaria o problemas extraordinarios de conectividad experimentadas por los principales proveedores de telecomunicaciones y no están relacionadas con la infraestructura de Motorsport.com o de la conectividad a Internet, o el fracaso de los terceros socio de distribución, (cada uno, un "caso de fuerza mayor"). A partir de la aparición de un caso de fuerza mayor, Motorsport.com estará excusado de cualquier otro rendimiento adicional de sus obligaciones, por el acontecimiento de fuerza mayor durante el tiempo que el caso continúa.

Algunos Estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños producidos o emergentes. En este sentido, algunas de las limitaciones anteriores pueden que no se apliquen a usted.

20. Información General

(a) Ley aplicable; Arbitraje. Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del Estado de la Florida. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, está excluido y no se aplica a este Acuerdo. Excepto en lo expresamente establecido en la subsección (b) a continuación ("Medidas Preventivas"), cualquier disputa, reclamo o controversia derivada o relacionada con este Acuerdo o su incumplimiento, terminación, aplicación, interpretación o validez de los mismos, incluida la determinación del ámbito de aplicación o aplicabilidad de este acuerdo para arbitraje, será presentado a la Asociación Americana de Arbitraje o su sucesor ("AAA") y decidido por un arbitraje vinculante, de conformidad con las reglas de la AAA, y procedimientos en vigor en la fecha de sometimiento a arbitraje, por un árbitro razonablemente familiarizado con lo relacionado a la empresa, los productos y servicios cubiertos por el presente Acuerdo, nombrados de conformidad con dichas normas y procedimientos. El árbitro aplicará las leyes de la Florida a los méritos de cualquier controversia o reclamación. La decisión del árbitro será definitiva e inapelable. El arbitraje se llevará a cabo en el Condado de Miami-Dade, Florida, y la sentencia sobre la resolución arbitral puede ser presentada en cualquier tribunal con jurisdicción del mismo. En el caso de que alguna acción es interpuesta por cualquiera de las partes en relación con este Acuerdo, la parte sustancialmente prevalente tendrá derecho a recuperar de la otra parte, todos los gastos, honorarios de abogados y otros gastos razonables incurridos por esa parte. Todas las ofertas, promesas, conducta y declaraciones, ya sea de forma oral o escrita, en el curso del arbitraje por cualquiera de las partes, sus agentes, empleados, expertos y abogados, y por el árbitro y los empleados de AAA, tienen carácter confidencial, privilegiada y es inadmisible para cualquier propósito, incluyendo destitución, en cualquier litigio u otro tipo de procedimiento que involucre las partes, proporcionando esa evidecia siempre que se demuestre que sea admisible o reconocible, no será dictado inadmisible o no reconocible como resultado de su uso en el proceso de arbitraje.

(b) Medidas Preventivas. A pesar de la "Ley applicable; Arbitraje" en la sección de arriba, usted está de acuerdo con que, determinadas infracciones de su parte pueden causar daños irreparables a Motorsport.com, para los que no existan recursos adecuados a la ley y no hay nada en esta sección que se considerará para prevenir o demorar el intento de Motorsport.com de buscar una orden de restricción temporal, previo mandato judicial, cumplimiento específico u otros alivios temporales o conservatorios en cualquier tribunal que tenga jurisdicción, sin ninguna aclaración de la facultad del árbitro, por su incumplimiento de: (i) la Sección 9 (a) ("Derechos de Propiedad de Motorsport.com"); (ii) de la sección 11 ("Infracción a los derechos de autor “Copyright"); y (iii) de la sección 14 (“Información Confidencial").

(c) Asignación. Usted no puede asignar, ceder o transferir este Acuerdo, en su totalidad o en parte, por disposición de la ley, o de otro modo, sin el consentimiento previo por escrito de Motorsport.com. Cualquier intento de cesión en violación de esta sección, será nula y sin vigencia ni efecto. Motorsport.com puede asignar este Acuerdo libremente en cualquier momento y sin previo aviso. Sin perjuicio de lo anterior, el presente Acuerdo será vinculando y se aplicará para beneficiar a cada una de las partes sucesores y cesionarios permitidos.

(d) Renuncia y Separabilidad. La falta al solicitar cumplimiento de cualquier disposición, no afectará los derechos de Motorsport.com a exigir resultados en cualquier momento posterior, ni la renuncia a cualquier infracción o incumplimiento de este Acuerdo, constituirá una renuncia a cualquier infracción o incumplimiento posterior o una renuncia a la propia disposición. Si cualquier parte de este Acuerdo se considera inaplicable, dicha parte será modificado para reflejar la intención de las partes y sólo en la medida en que sea necesario, a fin de que pueda cumplirse, y el resto de las disposiciones de este acuerdo permanecerán en pleno vigor y efecto.

(e) Restricciones de exportación y cumplimiento de los requisitos legales. Usted se compromete a cumplir con todas las leyes de los Estados Unidos, y otras leyes de exportación aplicables y restricciones y regulaciones relacionados, y no para exportación directa o indirectamente, proporcionar o hacer disponible de cualquier otra forma los servicios y productos de Motorsport.com, en violación de dichas leyes de control de exportación, a menos que las correspondientes autorizaciones previas o necesarias sean obtenidas por usted, por su propia cuenta, de las autoridades aplicables en los Estados Unidos o extranjera.

(f) Acuerdo Completo. El presente constituye el Acuerdo completo y exclusivo entendimiento, entre usted y Motorsport.com con, respecto a este asunto, y reemplaza cualquiera y todos los acuerdos anteriores o actuales entendimientos, escritos y orales, entre usted y Motorsport.com con respecto a este asunto. Usted puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales que pueden aplicarse cuando usted utilice o acceda a ciertas funciones del Programa de Membresía de Motorsport.com.

(g) Relación. Usted y Motorsport.com son contratistas independientes, y de este Acuerdo, incluyendo pero no limitado, a la presentación de cualquier Contenido de video o Comentarios de usuarios, en su totalidad o en parte, no establecerá una relación de asociación, empresa conjunta, empleo, franquicia o agencia entre usted y Motorsport.com. Ninguna de las partes, tendrá el poder de vincular a la otra o contraer obligaciones en nombre de la otra, sin previo consentimiento por escrito. Ninguna de las partes, está autorizada para actuar como un agente o representante de la otra parte, o para actuar en nombre de la otra parte, en cualquier capacidad que no sea el expresamente establecido en el presente Acuerdo. Ninguna de las partes, podrá hacer publicidad de ninguna manera, representar o mantenerse (o cualquiera de sus agentes) como para actuar o ser autorizados a actuar de ese modo, o incurrir en cualquier responsabilidad u obligación en nombre de la otra parte, a menos que esté expresamente previsto en el presente Acuerdo. Sin embargo, cada una de las partes será el único responsable del pago de sus propios impuestos, cuotas y todos otras retenciones similares o las sumas de las cuotas abonadas por el presente Acuerdo, o en conexión con las transacciones consideradas en este Acuerdo.

(h) Derechos Reservados. Motorsport.com se reserva el derecho a modificar, todo o parte de, los nombres, logotipos, presentación y visualización de Motorsport.com y Acuerdo de Miembro de Motorsport.com y el Programa de Membresía, en cualquier momento y a su entera discreción.