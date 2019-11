Política de cookies

Como cualquier página, Motorsport.com usa cookies

Los cookies son pequeños archivos de texto que se guardan en tu computadora por un browser. Son usadas para muchas cosas, como recordad si has o no visitado una página o permanecer en alguna ya con tu clave y usuario – o para ayudarnos a saber cuantos visitantes tenemos cada mes. Contienen información sobre el uso de tu computadora pero que no incluye información personal tuya (por ejemplo, no guardan tu nombre).

Esta política explica como los cookies son usados en las páginas de Motorsport.com, en el siguiente texto te decimos como los cookies son usado en nuestra página (no todos son usados en cada página).

Sobre esta política de cookies

Esta política de Cookie se aplica a todas nuestras página y aplicaciones móviles (“La página”).

En esta política de cookies, cuando hablamos de cualquiera de nuestras páginas, hablemos sobre todas nuestras páginas y de las aplicaciones móviles operadas en nombre de Motorsport.com, no importa de como entres a nuestro network. Esta política forma parte de y está incorporada a nuestra Política de Privacidad.

Al entrar a la página, estas de acuerdo que esta política de cookies aplicará cada vez que entres en nuestra página en cualquier aparato.

Algún cambio en esta política será colocado aquí. Nos reservamos el derecho de variar esta política de cookie de vez en vez y estos cambios se harán efectivos tan pronto sean publicados. Tu uso continuo de esta página constituyo tu acuerdo con estos cambios.

Nuestro uso de cookies

Podríamos recolectar información automáticamente cuando visites la página, usando cookies.

Los cookies nos permiten el identificar tu computadora y usar detalles sobre tu última visita Puedes escoger, abajo, no permitir cookies. Si lo haces, no podemos garantizar que tu experiencia en nuestra página será tan buena como si hubieras permitido los cookies.

La información que recogen los cookies no te identifica personalmente; esto incluye información general sobre los settings de tu computadora, tu conexión al internet, el sistema operativo y su plataforma, tú IP, tus parámetros de búsqueda o sus tiempos en la página o en tu lugar de origen.

La mayoría de los browsers aceptan automáticamente los cookies, pero puedes cambiar estos settings de tu browser o borrar cookies o prevenir su aceptación automática si hace lo prefieres.

Estos links te explican como puedes controlas cookies vía tu browser – recuerda que si los apagas en tu browser estos settings se aplicarán con todas las páginas y no solamente a la nuestra:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/ (Esta página se linkea a más información para diferentes versiones de IE- la versión móvil es en http://www.microsoft.com/).

Chrome http://support.google.com/

Safari https://support.apple.com/ (o http://support.apple.com/ para versiones móviles)

Firefox http://support.mozilla.org/

Blackberries https://us.blackberry.com/

Android https://www.google.com/

Tipos de cookie que pueden ser usadas cuando visites la página:

Los siguientes tipos de cookie son usados en nuestra página. No pondremos cada una de las cookies usadas por nombre – pero para cada tipo de cookie te diremos como controlar su uso-.

1. Personalización de cookies

Estos cookies son usados para reconocer a los visitantes frecuentes en la página y en conjunción con otra información podemos intentar grabar alguna información especifica de la búsqueda (Eso es, sobre la manera en que llegas a la página, las páginas que ves y la opción que selecciones, la información que metas y la ruta que sigas en la página). Esto es usado para recomendar contenido que creemos estarías interesado en base a lo que estabas buscando antes.

2. Analytics cookies

Estos cookies monitorean como los visitantes se mueven dentro de la página y como llegan a ella. Esto es usado para que sepamos en nuestras cifras qué tipo de contenidos los usuarios disfrutan más.

Puedes optar no permitirlas si quieres en:

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. Cookies de servicio de otras páginas

El compartir socialmente, video y otros servicios que ofrecemos son por parte de otras compañías. Estas compañías podrían bajar cookies en tu computadora cuando las usen en nuestro sitio o si ya estas dentro de ellas.

Aquí una lista de lugares donde puedes encontrar más sobre estos servicios que usan y su uso de cookies:

4. Nuestro propio servicio de publicidad y manejo de cookies

Nosotros vendemos espacio en algunas de nuestras páginas para publicidad – Ellos pagan por el contenido que tu disfrutas gratis.

Como parte de esto, usamos varios servicios para ayudarnos y también a los clientes de publicidad a entender en que podrías estar interesado. Estas cookies mantienen información sobre la computadora- no mantienen información personal sobre ti (no esta conectada a ti como individuo). Pero podrían mantener un archivo de lo que otras páginas han visto – así que podríamos mostrarte una publicidad si has visitado otra página sobre autos-.

Estos son los servicios que usamos y como puedes controlar esos cookies. Ten en cuenta que apagar esos cookies publicitarios, no significa que ya no tendrás publicidad, simplemente significa que no estarán apareciendo cosas en las cuales estés interesado.

Acudeo / Tremor (publicidad en video) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (publicidad) http://www.google.com/

Google Adsense (socio publicitario) https://support.google.com/

Rubicon (socio publicitario) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. Otros cookies de manejo de publicidad

La publicidad en nuestra página es servida por otras organizaciones. Nuestros socios comerciales sirven estas publicidades que piensan los que más podrían interesarte, todo basado en la información que reciben de tu visita a la página o en otras páginas. En orden para hacer esto, nuestro socio comercial tal vez necesite colocar un cookie en tu computadora. Estos cookies mantienen información sobre la computadora – no mantiene información personal sobre ti (no se conecta a ti como individuo).

Por favor nota que al apagar los cookies de publicidad no significa que no saldrán otras publicidades, simplemente significa que la publicidad no estará a la medida.

6. Cookies de manejo de la página

Estas son usadas para mantener tu identidad o sesión en la página. Por ejemplo, donde nuestras páginas funcionan en uno o más servidores, usamos cookie para asegurar que se te mande la información correcta, para un servidor especifico (de otra manera podría entrar o ser sacado de la página inesperadamente). Podemos usar cookies similares cuando votes en ciertas encuestas de las páginas, y asegurar que puedas usar nuestra funcionalidad de comentarios cuando entres a la página (para asegurar que no veas comentarios que reportaste como ofensivos, por ejemplo, o que no votes por comentarios en más de una ocasión).

Estos cookies no pueden ser apagados individualmente, pero puedes cambiar los settings del browser para rechazar todas las cookies (vean el texto anterior) si no quieres aceptarlas.