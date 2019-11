Condiciones de uso

1. Usted acepta

Al usar y/o visitar este sitio web, incluyendo todos los contenidos, productos, “softwares” y servicios ofrecidos a través del sitio web motorsport.com (www.motorsport.com) y sitios web relacionados (en adelante denominados el “sitio web Motorsport.com”), usted manifiesta que está de acuerdo con estos términos y condiciones (en adelante los “Términos de Uso”). Motorsport.com, Inc, puede, a su entera discreción modificar o revisar estos Términos de Uso en cualquier momento, y usted acepta quedar obligado por dichas modificaciones o revisions. Nada de lo estipulado en el presente acuerdo se considerará para confeirir derechos o beneficios a terceros.

2. Sitio Web Motorsport.com

Estos Términos de Uso, se aplican a todos los usuarios del Sitio Web Motorsport.com, incluidos los usuarios que contribuyen Contenido de video, información y otros materiales o servicios en el sitio Web. El sitio web Motorsport.com incorpora todos los aspectos de Motorsport.com, incluyendo, pero no limitado, a todos los productos, “softwares” y servicios ofrecidos a través del sitio Web Motorsport.com. El sitio web Motorsport.com puede contener enlaces a sitios web de terceros, que no son propiedad o controlados por Motorsport.com. Motorsport.com no tiene control sobre estos, y no asume ninguna responsabilidad por el contenido, políticas de privacidad o prácticas de los sitios web de terceros. Además, Motorsport.com no puede y no podrá censurar o editar el Contenido de cualquier sitio de terceros. Mediante el uso del sitio Web Motorsport.com, usted libera expresamente a Motorsport.com, de toda responsabilidad que pueda derivarse del uso de cualquier sitio web de terceros.

3. Cuentas Motorsport.com

Con el fin de poder acceder a algunas funciones del sitio Web Motorsport.com, usted tendrá que crear una cuenta de miembro en Motorsport.com, que está sujeto a un Acuerdo separado para miembros de Motorsport.com, que puede ser accesado en www.Motorsport.com/info/member-agreement/. Usted no puede usar la cuenta de otras personas sin permiso. Al crear su cuenta, usted debe proporcionar información precisa y completa. Usted es el único responsable de la actividad que se produce en su cuenta, y usted debe tener la contraseña de su cuenta en un lugar seguro. Usted debe notificar a Motorsport.com inmediatamente de cualquier violación de seguridad o uso no autorizado de su cuenta. Aunque Motorsport.com no será responsable por las pérdidas causadas por el uso no autorizado de su cuenta, usted puede ser responsable por las pérdidas de Motorsport.com u otras personas debido a dicho uso no autorizado.

4. El uso del Sitio Web Motorsport.com - Permisos y Restricciones

Motorsport.com le otorga permiso para acceder y utilizar el Sitio Web Motorsport.com tal como se establece en estos Términos de uso, siempre que:

Usted se compromete a no distribuir en algún medio, alguna parte del sitio web de Motorsport.com, incluyendo, pero no limitado, a las presentacionesde los usuarios (definido a continuación), sin previa autorización por escrito de Motorsport.com. Usted se compromete a, no alterar o modificar ninguna parte del Sitio de Web Motorsport.com, incluyendo pero no limitado, a las tecnologías que utiliza. Usted se compromete a, no acceder a los comentarios de usuarios (definido a continuación) o el Contenido de Motorsport.com a través de cualquier tecnología u otros medios que no sean las páginas del propio sitio Web de Motorsport.com u otros medios autorizados explícitamente que Motorsport.com podrá designar. Usted se compromete a, no utilizar el Sitio Web de Motorsport.com, incluyendo el reproductor de video integrado de Motorsport.com para cualquier uso comercial, sin la previa autorización por escrito de Motorsport.com. Esta prohibido el uso comercial incluyendo cualquiera de las siguientes medidas adoptadas sin aprobación expresa de Motorsport.com:

o Venta de acceso al Sitio de Web Motorsport.com o sus servicios relacionados, en otro sitio web.

o El uso del Sitio Web Motorsport.com o sus servicios relacionados con el objetivo principal de obtener publicidad o ingresos por suscripción;

o La venta de publicidad, en el sitio Web de Motorsport.com o cualquier sitio web de terceros, en especial los contenidos específicos de los comentarios de usuarios o el contenido de Motorsport.com;

o Cualquier uso del Sitio Web Motorsport.com o sus servicios relacionados que Motorsport.com encuentra, es a su entera discreción, para utilizar los recursos de Motorsport.com o Comentarios de usuarios con el objetivo de competir o promover el mercado de Motorsport.com, el contenido de Motorsport.com, o de los Comentarios de usuarios.

Uso comercial permitido incluye, carga de un video original a Motorsport.com, o mantener un canal original de Motorsport.com, para promover su negocio o equipo de carrera, sujeto a los términos del Acuerdo de Miembro con Motorsport.com y cualquier otro uso que Motorsport.com expresamente autorice y por escrito. Si utiliza el reproductor de video integrado de Motorsport.com en su sitio web, usted debe incluir una conexión importante y visible para volver a la página Web de Motorsport. Com en las páginas que contienen el reproductor de video integrado y no se debe modificar, crear sobre el o bloquear ninguna parte del reproductor de video integrado de Motorsport.com de ningún modo. Usted se compromete a no usar o lanzar ningún sistema automatizado, incluyendo pero no limitado, "robots", "arañas" o " lectores desconectado ", para generar vistas artificial del Contenido de video, o de lo contrario el acceso al sitio Web de Motorsport.com, de forma que envía más mensajes de solicitud a los servidores Motorsport.com, en un período de tiempo superior al que un humano puede producir razonablemente en el mismo período mediante el uso de un navegador convencional en línea. No obstante lo anterior, Motorsport.com permite a los operadores de los motores de búsqueda públicos, utilizar arañas para copiar materiales del sitio con el único propósito y solamente en la medida en que sea necesario para crear índices de búsqueda disponibles de los materiales, pero no almacenar temporalmente o archivar tales materiales. Motorsport.com se reserva el derecho a revocar estas excepciones ya sea en general o en casos específicos. Usted se compromete a no recoger o recolectar ninguna información personal, incluyendo nombres de cuenta, desde el sitio Web Motorsport.com, ni a utilizar los sistemas de comunicación proporcionados por el Sitio Web Motorsport.com (por ejemplo foros de discusión, Comentarios de usuarios, correos electrónicos) para ningún propósito de solicitudes de tipo comercial. Usted se compromete a no solicitar, para fines comerciales, ningún usuarios de la página Web Motorsport.com, que tenga relación con envíos de información de usuarios. En el uso de la página Web Motorsport.com, usted deberá cumplir con los términos y condiciones de estos Términos de uso, y las leyes y reglamentos aplicables, locales, nacionales e internacionales. Motorsport.com se reserva el derecho de discontinuar cualquier aspecto del Sitio Web Motorsport.com en, cualquier momento.

5. El uso del Contenido del Sitio

Adicionalmente de las restricciones generales anteriormente expresadas, las siguientes restricciones y condiciones son aplicables al uso que usted le dé al contenido del Sitio Web Motorsport.com:

El contenido de la página Web Motorsport.com, excepto los envíos de información de los usuarios (como se define a continuación), incluyendo pero no limitado, el texto, “software”, guiones, gráficos, fotos, sonidos, música, videos, funciones interactivas y otros ("Contenido") y las marcas registradas, marcas de servicio y logotipos contenidos en él (“Marcas"), son propiedad o licencia de Motorsport.com, sujetos al derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual en virtud de la ley. El contenido en el sitio Web Motorsport.com, es proporcionado para usted “como es” para su información y uso personal solamente y no se puede descargar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, difundir, mostrar, vender, licenciar, o explotar de otra manera para ningún otro propósito, sin el consentimiento previo por escrito de sus respectivos propietarios. Motorsport.com se reserva todos los derechos no expresamente concedidos en y para el Sitio Web Motorsport.com y sus contenidos. Usted puede acceder a envíos de información de los usuarios exclusivamente para su información y uso personal, o de lo contrario, como se pretende a través de la funcionalidad normal del Sitio Web Motorsport.com. Los Comentarios de usuarios se ponen a su disposición para su información y uso personal exclusivamente, como se pretende a través de la funcionalidad normal del Sitio Web Motorsport.com. Los Comentarios de usuarios están disponibles "como son", y no se puede utilizar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, difundir, mostrar, vender, licenciar, descargar, o explotar de ninguna otra manera no prevista para el funcionamiento normal del Sitio Web Motorsport.com o de lo contrario lo que esta prohibido en el presente Acuerdo. Usted puede acceder al contenido de Motorsport.com, envíos de información de los usuarios y otros contenidos, sólo lo permitido bajo este Acuerdo. Motorsport.com se reserva todos los derechos no expresamente concedidos en el contenido del Sitio Web de Motorsport.com. Usted se compromete a no participar en el uso, copia o distribución de cualquier tipo de contenido, otro del que sea permitido expresamente en el presente Acuerdo, incluyendo cualquier uso, copia o distribución de envíos de información de los usuarios de terceros a través del sitio Web Motorsport.com con ningún propósito comercial. Usted se compromete a no evadir, desactivar o de otra forma interferir con las funciones relacionadas con la seguridad del sitio Web Motorsport.com, o funciones que previenen o restringir el uso o copia de cualquier Contenido, o imponer limitaciones sobre el uso del Sitio Web Motorsport.com o a su contenido. Usted entiende que, al utilizar el Sitio Web Motorsport.com usted estará expuesto a envíos de Comentarios de usuarios de una variedad de fuentes, y que Motorsport.com no es responsable por la exactitud, funcionalidad, seguridad o los derechos de propiedad intelectual o relativas a tales envíos de Comentarios de usuarios. Usted entiende y acepta que puede estar expuesto a envios de Comentarios de usuarios que son inexactos, ofensivos, indecentes o censurables, y usted acepta por la presente a renunciar a algún derecho legal o equitativo o recursos que tienen o pueden tener contra Motorsport.com con respecto a la misma, y acepta compensar y mantener indemne a Motorsport.com, sus propietarios/operadores, afiliados, y/o licenciantes, hasta el máximo permitido por ley, en relación con todos los asuntos relacionados con su uso del Sitio Web Motorsport.com.

6. Política de Cancelación de la cuenta

Motorsport.com, puede terminar el acceso del usuario a la página Web Motorsport.com sin previo aviso, si Motorsport.com determina que el usuario ha actuado en forma contraria a los Términos de Uso. Motorsport.com, se reserva el derecho de decider, si el contenido o un Comentario de usuario es adecuado para la publicación en el sitio Web Motorsport.com, y Motorsport.com puede eliminar Contenidos o Comentarios de usuarios en cualquier momento, sin previo aviso, a su entera discreción.

7. Ley de derechos de autor “Digital Millennium Copyright Act”

Si usted es el dueño de los derechos de autor o un agente de los mismos y cree que algún comentario de usuario u otro contenido infringe su derechos de copia, usted puede enviar una notificación de conformidad con la Ley de derechos de autor “Digital Millennium Copyright Act” ("DMCA"), proporcionando al departamento de derecho de autor de Motorsport.com la siguiente información por escrito:

Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo supuestamente infringido;

Identificación del contenido con derechos de autor que se ha infringido, o si son varios contenidos con derechos de autor en un solo sitio en línea, están cubiertos por una sola notificación, una lista representativa de tales contenidos en ese sitio;

Identificación del material que se afirma se ha infringido o puede estar sujeto a una actividad de infracción y que debe ser retirado, o cuyo acceso debe ser deshabilitado, además de suficiente información que permita al proveedor del servicio localizar el material.

Suficiente Información que permita al proveedor del servicio ponerse en contacto con usted, como su dirección, número de teléfono, dirección correo electrónico; si posee una.

Una declaración de que usted cree, de buena fe, que el uso del material que se reclama no está autorizado por el propietario del derecho de autor, su agente o la ley; y

Una declaración de que la información en la notificación es exacta y, bajo pena de perjurio, que usted está autorizado para actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo, que supuestamente se ha infringido.

Las notificaciones de supuestas infracciones se deben enviar por correo electrónico a copyright@Motorsport.com. Usted reconoce que si usted no cumple con todos los requisitos de la presente Sección 8 (A), su aviso DMCA puede ser no válido.

Contra -Notificación. Si usted cree que su comentario de usuario que se ha retirado (o inhabilitado el acceso) no infringe, o que tiene autorización del propietario de los derechos de autor, el agente del propietario de los derechos de autor, o de conformidad con la ley, para darlo a conocer y utilizarlo en su Comentario de usuario, usted puede enviar una contra-notificación que contenga la siguiente información al agente de derechos de autor:

Su firma física o electrónica.

Identificación de los contenidos que han sido eliminados, o cuyo acceso ha sido deshabilitado, además del lugar en que apareció el contenido antes de que se haya eliminado o deshabilitado.

Una declaración de que usted cree, de buena fe, que el contenido fue eliminado o deshabilitado como consecuencia de un error o una identificación errónea del contenido; y

Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico, una declaración en la que usted presta su consentimiento a la jurisdicción del tribunal federal en Miami, Florida, y una declaración de que usted acepta el servicio de proceso de la persona que proporcionó la notificación de la presunta infracción.

Si una contra-notificación es recibida por el departamento de derechos de autor de Motorsport.com, Motorsport.com podrá enviar una copia de la contra-notificación a la parte reclamante original, informando a esa persona que puede sustituir el contenido eliminado o reactivar en 10 días hábiles. A menos que el propietario de los derechos de autor presente una acción solicitando una orden judicial contra el proveedor de contenido, miembro o usuario, el contenido eliminado podrá ser sustituido, o el acceso restaurado, en un plazo de 10 a 14 días hábiles o más, después de la recepción de la contra-notificación, a discreción de Motorsport.com.

8. Límite de Garantías

USTED ACEPTA QUE EL USO DE LA PÁGINA WEB MOTORSPORT.COM SERÁ A SU EXCLUSIVO RIESGO. EN LA MAXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, MOTORSPORT.COM, SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES, NO SON RESPONSABLES DE LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON EL SITIO WEB MOTORSPORT.COM Y EL USO QUE USTED HAGA DE LAS MISMAS. MOTORSPORT.COM, NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIONES CON RESPECTO A LA EXACTITUD O INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DE ESTE SITIO O DEL CONTENIDO DE LOS SITIOS VINCULADOS A ESTE SITIO WEB, Y NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR: (I) ERRORES, EQUIVOCACIONES O IMPRECISIONES DEL CONTENIDO, (II) DAÑO PERSONAL O DAÑO A LA PROPIEDAD DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN, DERIVADOS DE SU ACCESO Y USO DEL SITIO WEB MOTORSPORT.COM, (III) CUALQUIER ACCESO NO AUTORIZADO O EL USO DE NUESTROS SERVIDORES SEGUROS Y/O DE CUALQUIER Y TODA LA INFORMACIÓN PERSONAL Y/O INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA EN EL MISMO, (IV) CUALQUIER INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN DE LA TRANSMISIÓN AL O DESDE EL SITIO WEB MOTORSPORT.COM, (V) CUALQUIER ERROR, VIRUS, CABALLOS DE TROYA, O QUE PUEDA SER TRANSMITIDO A, O A TRAVÉS DEL SITIO WEB MOTORSPORT.COM POR CUALQUIER TERCERO, Y/O (VI) CUALQUIER ERROR U OMISIÓN, EN CUALQUIER CONTENIDO O POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO INCURRIDO COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO, O DE LO CONTRARIO DEBE ESTAR DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SITIO WEB MOTORSPORT.COM. MOTORSPORT.COM NO GARANTIZA, RESPALDA, AVALA, O ASUME LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO ANUNCIADO U OFRECIDO POR UN TERCERO A TRAVÉS DEL SITIO WEB MOTORSPORT.COM O DE CUALQUIER SITIO WEB HIPERENLANZADO O DESTACADO EN BANDEROLA PUBLICITARIA U OTRO TIPO DE PUBLICIDAD, Y MOTORSPORT.COM, NO SERÁ PARTE DE O CUALQUIER FORMA DE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR CUALQUIER TRANSACCIÓN ENTRE USTED Y TERCEROS PROVEEDORES DE PRODUCTOS O SERVICIOS. AL IGUAL QUE CON LA COMPRA DE UN PRODUCTO O SERVICIO, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO O EN CUALQUIER AMBIENTE, USTED DEBE USAR SU MEJOR JUICIO Y PRUDENCIA CUANDO PROCEDA.

9. Limitación de Responsabilidad

EN NINGÚN CASO MOTORSPORT.COM, SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O DAÑOS CONSECUENCIALES RESULTANTES DE CUALQUIER TIPO DE (I) ERRORES, EQUIVOCACIONES O IMPRECISIONES DEL CONTENIDO, (II) DAÑO PERSONAL O DAÑO A LA PROPIEDAD, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN, DERIVADOS DE SU ACCESO Y USO DEL SITIO WEB MOTORSPORT.COM, (III) CUALQUIER ACCESO NO AUTORIZADO O USO DE NUESTROS SERVIDORES SEGUROS Y/O CUALQUIER Y TODA LA INFORMACIÓN PERSONAL Y/O INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA EN EL MISMO, (IV) CUALQUIER INTERRUPCIÓN O CESE DE LA TRANSMISIÓN DESDE O HACIA EL SITIO WEB MOTORSPORT.COM, (IV) CUALQUIER ERROR, VIRUS, CABALLOS DE TROYA, O SIMILARES, QUE PUEDEN SER TRANSMITIDOS A O A TRAVÉS DEL SITIO WEB MOTORSPORT.COM POR UN TERCERO, Y/O (V) CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO, O POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO INCURRIDO COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO, O PUESTO A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB MOTORSPORT.COM, YA SEA BASADO EN GARANTÍA, CONTRATO, AGRAVIO, O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y SI LA EMPRESA NO SE INFORMA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA ANTERIOR LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁ HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, EN LA JURISDICCIÓN CORRESPONDIENTE. USTED ESPECÍFICAMENTE RECONOCE QUE MOTORSPORT.COM, NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS ENVIOS DE COMENTARIOS DE USUARIOS O LA DIFAMACIÓN, OFENSIVAS O CONDUTAS ILEGALES DE TERCEROS Y QUE EL RIESGO DE DAÑO O PERJUICIO DE LO ANTERIOR DEPENDE TOTALMENTE DE USTED. El Sitio Web Motorsport.com es controlado y es ofrecido por Motorsport.com desde sus instalaciones en los Estados Unidos de América. Motorsport.com no hace declaracionesque el Sitio Web Motorsport.com sea apropiado o esté disponible para su uso en otros lugares. Aquellos que hagan acceso o uso del Sitio Web Motorsport.com desde otras jurisdicciones, lo hacen por su propia voluntad y son responsables de cumplir con las leyes locales.

10. Indemnización

Usted acuerda defender, compensar y mantener indemne a Motorsport.com, su empresa matriz, oficiales, directores, empleados y agentes, de y contra cualquier y todas las reclamaciones, daños y perjuicios, obligaciones, pérdidas, responsabilidades, costos o deudas, y gastos (incluyendo pero no limitado a honorarios de abogados) que surjan de: (i) su uso y acceso al Sitio Web Motorsport.com; (ii) la violación por parte del usuario de cualquiera de los términos de estas Condiciones de Uso; (iii) la violación por parte del usuario de algún tercero, incluyendo pero no limitado, cualquier derecho de autor, propiedad o derecho a la privacidad; o (iv) cualquier reclamación que uno de los envios de Comentarios de usuarios causó daños a un tercero. Esta defensa y obligaciones de indemnización sobrevivirá estos Términos de servicio y el uso del Sitio Web Motorsport.com.

11. Capacidad de aceptar los Términos de Uso

Usted afirma que es mayor de 18 años de edad, o que posee consentimiento jurídico de sus padres o tutores, y están plenamente capaz y competentes para entrar en los términos, condiciones, obligaciones, afirmaciones, representaciones, y garantías establecidas en estos Términos de uso, y a acatar y cumplir con los Términos de Uso.

12. Asignación

Estos Términos de uso, y de los derechos y licencias otorgados en el presente Acuerdo, no podrá ser transferido o traspasados por usted, pero puede ser asignado por Motorsport.com sin ningún tipo de limitación.

13. Información General

Usted acepta que: (i) el sitio Web Motorsport.com se considerará únicamente en el estado de Florida; y (ii) el sitio Web Motorsport.com se considerará como un sitio web pasivo que no da lugar a la jurisdicción personal sobre Motorsport.com, ya sea concretas o generales, en jurisdicciones distintas de Florida. Estos Términos de Uso se regirán por las leyes fundamentales internas del Estado de la Florida, sin perjuicio de sus provisiones acerca de conflicto de leyes. Cualquier reclamación o controversia entre usted y Motorsport.com que surge en su totalidad o en parte del Sitio Web Motorsport.com, será decidido exclusivamente por un tribunal de jurisdicción competente situado en el Condado de Miami-Dade, Florida. Estos Términos de Uso, junto con cualquier otro aviso legal publicado por Motorsport.com en el sitio Web Motorsport.com, constituyen el acuerdo completo entre usted y Motorsport.com sobre el sitio Web Motorsport.com. Si alguna disposición de estos Términos de uso, se considera no válida por un tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de dicha disposición no afectará la validez de las restantes disposiciones de estos Términos de uso, que permanecerán en pleno vigor y efecto. Ninguna renuncia a estos Términos de Uso, será considerada como una renuncia continua o futura de ese término específico u otro, y el fracaso de Motorsport.com de afirmar cualquier derecho o disposición de estos Términos de Uso, no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición. Motorsport.com se reserva el derecho de modificar estos Términos de Uso en cualquier momento y sin previo aviso, y es su responsabilidad revisar estos Términos de uso de cualquier cambio. El uso del Sitio Web Motorsport.com después de cualquier modificación de estos Términos de Uso implicará la aprobación y aceptación de los términos revisados.

USTED Y MOTORSPORT.COM ACUERDAN QUE CUALQUIER ACCIÓN DERIVADA O RELACIONADA CON EL SITIO WEB MOTORSPORT.COM, DEBE COMENZAR DENTRO DE UN (1) AÑO DESPUÉS DE QUE SE ORIGINE DICHA ACCIÓN. DE LO CONTRARIO, DICHA ACCIÓN CADUCARÁ.