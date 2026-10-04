Cinco conclusiones rápidas del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Verstappen y Red Bull evitan su primer año sin victorias desde 2015

Durante la sesión con los medios neerlandeses tras la clasificación en Bakú, Max Verstappen dijo que Red Bull había hecho "un gran trabajo arruinando" su mejor oportunidad de ganar una carrera en 2026. Sin embargo, un día después ya estuvo extremadamente cerca, y una semana más tarde por fin lo han conseguido.

El progreso de Red Bull con su último paquete de mejoras del año no se ha limitado al Baku City Circuit. De hecho, en Sepang, la combinación Verstappen-Red Bull demostró ser la referencia por primera vez esta temporada.

Así fue durante las tandas largas del viernes, así fue en la clasificación y así fue también durante la carrera. Tras un inicio del día francamente embarazoso para la F1 y una fase inicial muy caótica, Verstappen aún pudo mostrar su ritmo.

La crónica de la carrera en Sepang: Fórmula 1 Verstappen gana un alocado GP de Bahréin en Malasia, Colapinto avanza a 13° y Checo Pérez es 19°

Logró adelantar a Russell con intermedios, sumó un adelantamiento a Antonelli en la resalida y luego demostró estar en una clase aparte. El propio Verstappen es el primero en subrayar que no se han resuelto todos los problemas de Red Bull, pero al menos se ha evitado un primer año sin victorias desde 2015.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Y, siendo justos, desde luego no parecía que fuera a ser así en China o Japón, cuando Red Bull tuvo que pelear con Alpine y Haas. Por tanto, la remontada es, al fin y al cabo, notable.

- Ronald Vording

El jurado aún no se pronuncia sobre la esperada mejora de Mercedes

Mercedes finalmente llevó a Malasia su muy esperado paquete aerodinámico, encabezado por un suelo rediseñado. Pero si sus rivales temían que las Flechas de Plata fueran a asestar un golpe de KO, aún está por ver cuánto ha mejorado realmente el Mercedes W17 con su nuevo aspecto.

La tabla de rendimiento en Malasia no fue concluyente debido al asfalto extremadamente rugoso, lo que convierte a Sepang en una excepción dentro del calendario. Combinadas con el calor, las condiciones provocaron características en el coche que el jefe del equipo, Toto Wolff, dijo que eran "cosas que no hemos visto en todo el año".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mercedes sigue confiando en que el paquete de mejoras funciona como se esperaba, aunque el fin de semana fue claramente superado por Verstappen, con la previsión de que Malasia sea un caso aislado. "Seguimos creyendo que la mejora funciona", dijo Wolff tras la clasificación. "Solo necesitamos entender por qué no aquí".

- Fil Cleeren

La candidatura de Russell al título se esfuma... otra vez

Un piloto de Mercedes en una lucha por el título de F1 sufriendo una cruel avería de motor en las vueltas finales de una carrera en Sepang. ¿Te suena?

En 2016, aquel incidente para Lewis Hamilton fue un golpe demoledor para sus esperanzas de título frente a Nico Rosberg. Diez años después, lo mismo puede decirse de George Russell frente a su compañero de equipo Kimi Antonelli esta temporada.

Russell parecía inicialmente encaminado a aprovechar el caos de Sepang al adelantar a Antonelli por la segunda posición en las primeras vueltas, pero no tuvo el ritmo para escaparse y el italiano volvió a por él para recuperar la segunda plaza y la condición de piloto de Mercedes mejor situado en pista.

Cuando el Williams de Alex Albon se rindió a 10 vueltas del final, una resalida tardía tras el coche de seguridad pareció dar a Russell otra oportunidad de contraatacar contra Antonelli. Pero justo cuando el pelotón empezaba a alinearse para el reinicio, el Mercedes del piloto británico se detuvo justo antes de la curva 1 y su carrera terminó.

George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Lo único que pudo hacer Russell fue ver cómo Antonelli se llevaba otro buen botín de puntos, aunque no venciera a Max Verstappen, y ampliaba su liderato en el campeonato hasta una diferencia casi imposible de 84 puntos para que su compañero de equipo la recorte en las últimas rondas de la temporada.

- Haydn Cobb

Alonso culmina el mejor fin de semana de Aston Martin en 2026 con un top 10

Los finales en los puntos son una rareza para Aston Martin en la Fórmula 1 estos días, así que ver a Fernando Alonso terminar octavo en Sepang ya es digno de mención por sí mismo. Más alentador, sin embargo, fue que el resultado no fue simplemente un golpe de suerte.

El equipo de Silverstone ya había mostrado un ritmo respetable en la clasificación del sábado, metiendo ambos coches en la Q2 por primera vez esta temporada. Incluso Lance Stroll, habitualmente un hombre de pocas palabras cuando habla con los medios, sonó algo optimista al describirlo como "nuestro evento más competitivo" de 2026.

Una vez que el caos inicial se asentó, tanto Alonso como Stroll mostraron un sólido ritmo de carrera. El bicampeón mundial español acabó convirtiéndolo en una 10ª posición por méritos propios y más tarde en una octava, mientras que su compañero canadiense cruzó la meta en 12ª posición.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Fue solo la tercera vez que un Aston Martin termina en los puntos este año, con Alonso logrando hacerlo en cada ocasión, pero probablemente la más merecida. No cambiará el rumbo de la temporada del equipo, pero es algo sobre lo que construir para una escudería que ha sufrido más que ninguna otra bajo el nuevo reglamento de 2026.

- Federico Faturos

La F1 debe ser humilde y honesta sobre el caos de la vuelta de formación

Los jefes de la F1 han insistido en que 'todo está bien y no hay nada que ver aquí' con el nuevo reglamento de 2026, un mantra que no había necesitado usar durante un tiempo, ya que los problemas iniciales se habían ido puliendo durante los dos primeros tercios del año.

Pero la perspectiva de la primera carrera en mojado de la nueva era dejó al descubierto nuevos dolores de cabeza.

No tuvo que ver con la decisión inicial de retrasar la salida 40 minutos debido al diluvio que cayó sobre la pista durante los himnos nacionales de Bahréin y Malasia, algo totalmente apropiado por motivos de seguridad.

Sin embargo, que varios coches sufrieran presuntos fallos de software durante las dos vueltas de formación en mojado provocó el caos, con la necesidad de sacar bandera roja y detener todo el procedimiento, en una escena farsesca en la que el coche de seguridad entraba en el pitlane en medio del pelotón.

Volviendo a enero, una prueba a puertas cerradas en Barcelona —que incluyó un día de rodaje en mojado— debía servir para pulir estos problemas lejos del foco público. Así que la pregunta es: ¿qué estuvieron haciendo todos ese día?

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En cambio, problemas más propios de un shakedown quedaron expuestos en una vuelta de formación del 16º gran premio de la temporada. Hay que plantear preguntas serias sobre cómo ha ocurrido esto y cómo puede resolverse. A los aficionados se les negó una verdadera carrera de mojado a seco, con toda la parrilla de vuelta con slicks después de 14 vueltas debido a los prolongados retrasos entre la bandera roja y el inicio real de la carrera.

Es hora de que la F1 acepte que hubo fallos que podrían haberse evitado y aprenda de este incidente sin la insistencia de 'todo va genial' que ha mantenido durante todo el año.

- Haydn Cobb