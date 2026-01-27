Cómo fue el comienzo de las pruebas para Ferrari en Barcelona, según Leclerc

Charles Leclerc aseguró que "todo funcionó correctamente" durante la primera mañana de pruebas de Fórmula 1 2026 de Ferrari en Barcelona.

Con la F1 entrando en una nueva era técnica con nuevos reglamentos de chasis y motores, el campeonato del mundo está llevando a cabo esta semana un test de cinco días a puertas cerradas en el trazado catalán, aunque los equipos solo pueden rodar durante tres jornadas cada uno.

Ferrari presentó su nuevo SF-26 el viernes en Fiorano, donde realizó un shakedown de 15 kilómetros cumpliendo con la normativa de eventos de demostración, y luego optó por saltarse el primer día de pruebas en Barcelona.

Esto significa que la primera actividad realmente significativa de la Scuderia con su nuevo coche tuvo lugar esta mañana, con Leclerc al volante, aunque se vio afectada por la lluvia a partir de alrededor de las 10:40 hora local.

"Por ahora se trata de intentar entender si todo funciona correctamente, y así fue", dijo el monegasco. "No son las mejores condiciones porque ha estado lloviendo un poco esta mañana, pero aun así cumplimos con nuestro programa, porque, de nuevo, no estamos enfocados en el rendimiento ni nada por el estilo. Nos centramos más en analizar todos los sistemas nuevos de este coche y ver si todo funciona como debería. Y así fue, así que es algo positivo".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Consultado sobre las principales conclusiones de la mañana, Leclerc restó importancia a este primer rodaje: "Obviamente, al ser la primera mañana, pasamos por la primera revisión preliminar del coche, y todo salió correctamente".

Lewis Hamilton tomó el relevo al volante del Ferrari por la tarde, y Sky Italia informó que el ingeniero de carrera de Leclerc, Bryan Bozzi, asumiría también ese rol de manera provisional con el siete veces campeón del mundo.

El anterior ingeniero de carrera de Hamilton, Riccardo Adami, fue reasignado a la Ferrari Driver Academy y al programa de Test de Coches Anteriores, debido a una clara falta de química entre ambos.

"Poco a poco iremos recorriendo nuestra lista de comprobaciones, empezando por los primeros sistemas y luego llegando finalmente a lo que más importa, que es el rendimiento", agregó Leclerc. "Pero eso probablemente llegará un poco más adelante en estos tres días, tratando primero de entender cómo se comporta todo y luego ver cómo evoluciona".

El monegasco insistió en que era "muy, muy, muy pronto" para sacar conclusiones sobre las nuevas herramientas de los coches de F1, como la aerodinámica activa y los impulsos de energía, ya que la mañana estuvo "centrada únicamente en hacer una correcta revisión de sistemas en pista", aunque coincidió en que gestionar estos nuevos conceptos será "un poco más desafiante".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

En cuanto a sus ambiciones para 2026, el ganador de ocho grandes premios se mostró, como era de esperar, cauto, dado lo impredecible que puede resultar el orden competitivo en medio de un cambio reglamentario tan profundo.

"Este año es una gran oportunidad para que cada equipo haga algo diferente y quizá consiga una ventaja mayor de la que hemos visto en los últimos años", afirmó Leclerc. "Espero que seamos el equipo que logre marcar la diferencia. Pero empecemos donde empecemos, empujaremos al máximo para intentar devolver a Ferrari a lo más alto. Han pasado ya bastantes años, así que espero que este sea el nuestro".

El último título mundial de Ferrari fue el campeonato de constructores de 2008, logrado con Felipe Massa y Kimi Räikkönen, quien a su vez obtuvo el más reciente campeonato de pilotos del equipo en 2007.