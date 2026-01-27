La lluvia afecta el martes de pruebas de la F1 2026 en Barcelona

La segunda jornada de los test de F1 2026 en Barcelona comenzó con un número reducido de equipos en pista, luego con una bandera roja provocada por Max Verstappen, antes de verse perturbada por la llegada —más temprana de lo previsto— de la lluvia.

En efecto, ante las previsiones que indicaban que podían caer chaparrones sobre el trazado de Barcelona-Catalunya este martes por la tarde, muchos equipos optaron por no enviar coches a pista. Mercedes lo confirmó oficialmente con rapidez, al igual que Haas, aunque la estructura estadounidense precisó que de todos modos no tenía programado rodaje para este martes.

En cuanto a Audi, Alpine, Cadillac, Racing Bulls y McLaren, si bien la decisión de no rodar no ha sido oficializada, al momento de escribir estas líneas no han salido a pista. La decisión sigue en suspenso para el equipo campeón del mundo vigente.

No fue, en cambio, la elección de Ferrari, que dio inicio a sus test en tierras catalanas, ni de Red Bull, que le ofreció a Max Verstappen su primer rodaje significativo con la RB22 tras las 107 vueltas ya acumuladas por Isack Hadjar el lunes.

La jornada comenzó a las 9:00 con la SF-26 pilotada por Charles Leclerc en pista, antes de que Verstappen abandonara a su vez los boxes. El neerlandés sufrió una pequeña salida de pista sin consecuencias que, no obstante, provocó una breve bandera roja a las 9:15. Volvió al trazado media hora más tarde.

Posteriormente, el rodaje de ambos pilotos continuó sobre pista seca. Sin embargo, la lluvia prevista para la tarde llegó antes de lo esperado, alrededor de las 10:35, alterando así el plan de ambas escuderías.

Las referencias de tiempo no oficiales indicaban hasta ese momento un mejor registro de 1'20"0 para Verstappen y de 1'20"8 para Leclerc. El monegasco, de hecho, volvió a pista sobre un trazado húmedo y con neumáticos de lluvia alrededor de las 11:30, hora local, seguido poco después por el cuatro veces campeón del mundo.