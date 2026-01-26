Checo Pérez: "Hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno"

Todos los equipos de F1 están afrontando el enorme cambio reglamentario con los nuevos chasis y motores para 2026, pero el que tiene la tarea más dura sin dudas es Cadillac, ya que se está incorporando como una escudería completamente nueva a la parrilla tras arrancar el proyecto desde cero.

Por eso, no puede sorprender que el equipo del fabricante estadounidense haya tenido problemas en la primera jornada de pruebas colectivas de la F1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Para Sergio Pérez, incluso, fue algo positivo.

"Siempre es un desafío cuando hay un cambio reglamentario tan grande. Dar vueltas es el principal objetivo. Simplemente estamos sumando kilómetros, lo cual es alentador", comenzó Checo Pérez en declaraciones oficiales a analizar la jornada, que coincidió con su cumpleaños.

"Diría que hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo. Uno quiere que todos los problemas aparezcan ahora y, con suerte, que los próximos días sean mucho más fluidos para nosotros", explicó.

Cadillac F1 en el test de Barcelona Photo by: Formula 1

Valtteri Bottas dio 33 vueltas en la sesión matinal, mientras que Sergio Pérez tomó el relevo por la tarde y solo pudo completar 11 giros, sin llegar a marcar un tiempo competitivo.

"Creo que se trata simplemente de intentar maximizar todo. Por el momento todo ha ido un poco demasiado suave. Lo principal es tratar de sumar vueltas, y creo que esa va a ser la prioridad de cara a los próximos días, eso va a ser lo más importante", agregó.

A nivel personal, el test del lunes marcó el regreso de Checo Pérez al paddock de la Fórmula 1 como piloto, tras ausentarse la pasada temporada luego de quedar fuera de Red Bull a finales de 2024.

También lee: Fórmula 1 Cadillac prefirió solucionar problemas antes que dar más vueltas con Checo Pérez

"Es realmente muy bonito estar de vuelta. Empezar una nueva temporada y además con un equipo nuevo. Es un proyecto enorme".

"A veces la gente se olvida de lo grandes que son las organizaciones de un equipo de Fórmula 1. Y simplemente ver cómo todos van ocupando sus posiciones, aprendiendo a trabajar entre sí, es genial. Estoy disfrutando el desafío y tengo muchas ganas de crecer junto con el equipo".

Por último, el piloto de Guadalajara se refirió a los nuevos monoplazas de la F1: "Creo que estos coches son radicalmente distintos a lo que estábamos acostumbrados. Y además es muy temprano todavía".

"Creo que, en mi opinión, este ha sido el cambio reglamentario más grande que me ha tocado en mi carrera, así que va a ser un desafío adaptarse. Todos los pilotos van a enfrentar esos desafíos".