Audi sufre con problemas técnicos en el primer día de la F1 en Barcelona

Un problema técnico acortó el día de Audi en el inicio de los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona.

Un shakedown de cinco días se está llevando a cabo a puertas cerradas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, con los equipos autorizados a girar durante tres jornadas cada uno entre el 26 y el 30 de enero.

Audi tomó el control de la estructura de Sauber para ingresar por primera vez en la historia de la marca alemana al Campeonato del Mundo, incorporándose además como nuevo fabricante de unidades de potencia en un momento en el que la F1 renueva su reglamento de motores para dar mayor protagonismo a la energía eléctrica.

El primer monoplaza de F1 de Audi, denominado R26, ya había realizado un primer shakedown el 9 de enero, también en Barcelona. Sin embargo, el primer día de pruebas colectivas no fue positivo, ya que Gabriel Bortoleto provocó una bandera roja tras sufrir un problema técnico alrededor de las 11:30 de la mañana, hora local, lo que puso fin a la jornada de Audi después de que el coche completara solo 27 vueltas.

"Un día un poco corto", admitió el brasileño.

"Estábamos haciendo un trabajo bastante decente por la mañana, sumando algunas vueltas, probando algunas cosas, íbamos en la dirección correcta.

"Pero como todos esperamos, esto es un shakedown y puede pasar cualquier cosa, y esperamos encontrar problemas aquí y allá en el coche. Y encontramos un par de inconvenientes que, lamentablemente, nos dejaron fuera del día prácticamente desde la mañana. Así que hoy no giré demasiado".

Gabriel Bortoleto, Audi Photo by: Formula 1

"Era algo esperado, este tipo de cosas. Estamos encontrando todo ahora para, con suerte, no encontrarlas en el próximo test o incluso en la primera carrera del año.

"En general, diría que cuando estuvimos en pista fue positivo, estuvo bien poder dar algunas vueltas con el coche nuevo, con el nuevo reglamento, la unidad de potencia y todo eso. Así que ojalá el próximo día que me toque manejar pueda completar algunas vueltas más".

Además, explicó: "Con respecto a la detención en pista de hoy, como dije, también fue una medida de precaución. Decidimos no volver a salir hasta entender completamente la situación, para luego poner el coche de nuevo en pista y tener una jornada limpia".

Audi no especificó cuál fue exactamente el problema, pero insistió en que no volverá a repetirse. Un portavoz del equipo señaló: "Detectamos un problema y decidimos detener el coche en pista como medida de precaución.

"Ahora ya hemos identificado el inconveniente y lo solucionaremos para el resto de la semana".

Bortoleto también se mostró confiado en que el problema no afectará el plan del equipo para sus dos días restantes de actividad en Barcelona: "Son cosas pequeñas que incluso esperábamos tener.

"Desafortunadamente apareció un poco antes y no pudimos dejar todo listo para continuar, pero vamos a analizar los datos, vamos a entender cómo no volver a cometer estos errores, o estos problemas que tuvimos en el coche, e intentar tener días limpios y muchas vueltas, que es lo que necesitamos".