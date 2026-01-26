Hadjar lidera el primer día de la F1 2026 en Barcelona y Colapinto es tercero
Isack Hadjar, con Red Bull, marcó el mejor tiempo del lunes en la primera jornada de entrenamientos privados de la F1 en Barcelona, donde Franco Colapinto fue tercero para Alpine. Sergio Pérez giró para Cadillac, pero no marcó un registro competitivo.
Isack Hadjar había firmado el mejor tiempo de la mañana y confirmó esa posición por la tarde al marcar la primera referencia de la semana en Barcelona, al volante de su Red Bull con el motor desarrollado por Red Bull Powertrains y Ford.
En una jornada en la que los equipos de seguridad del circuito de Barcelona se mostraron especialmente celosos en su misión de hacer respetar el carácter a puertas cerradas del test, finalmente hay bastante poco que decir sobre los acontecimientos de la tarde.
Tres banderas rojas animaron la mañana pero, tras la pausa, el cronometraje disponible para todos terminó siendo cortado, lo que dejó muy poco margen para obtener información.
Con respecto a los siete pilotos que comenzaron la jornada, dos fueron reemplazados: en Mercedes, George Russell sustituyó a Kimi Antonelli, y en Cadillac, Valtteri Bottas dejó su lugar a Sergio Pérez.
El británico aprovechó la ocasión para firmar el segundo mejor tiempo del día al volante de un Mercedes muy esperado, mientras que el mexicano solo dio 11 vueltas y no marcó un registro competitivo.
Franco Colapinto, que había terminado la sesión matinal con el tercer tiempo gracias a una marca de 1m21s348, pudo mejorar a 1m20s189 durante la tarde y mantener esa posición, seguido de Antonelli y de Esteban Ocon, de Haas.
Justamente el piloto francés fue quien más vueltas completó al trazado catalán con un total de 154 giros, mientras que Hadjar dio 107 para Red Bull. Sin embargo, Mercedes, con la suma de sus dos pilotos, terminó el día en 149 vueltas.
Colapinto, en tanto, terminó la jornada con 60 vueltas al volante del Alpine A526, lo que da a entender uqe el equipo de Enstone tuvo algunas dificultades para sumar kilómetros.
En cambio, el rodaje parece haber sido muy limitado para Cadillac y, sobre todo, para Audi. Gabriel Bortoleto había sido uno de los pilotos responsables de una interrupción durante la mañana y no parece haber vuelto a salir a pista después, lo que dejó al fabricante alemán en apenas 27 vueltas, a la vez que Checo Pérez solo dio 11 giros por la tarde para sumar a las 33 de Bottas más temprano.
Como recordatorio, Williams está ausente de estos tests, mientras que McLaren, Ferrari y Aston Martin no rodaron hoy. La escudería de Silverstone confirmó que no saldrá a pista antes del jueves.
Fórmula 1 - Shakedown Barcelona - Día 1
Tiempos no oficiales
|Pos.
|PILOTo
|equipo
|vueltas
|tiempo
|1
|Isack Hadjar
|Red Bull
|107
|1'18"159
|2
|George Russell
|Mercedes
|93
|1'18"696
|3
|Franco Colapinto
|Alpine
|60
|1'20"189
|4
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|56
|1:20.700
|5
|Esteban Ocon
|Haas
|154
|1'21"301
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|88
|1'21"513
|7
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|33
|1'24"651
|8
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|27
|1'25"296
|9
|Sergio Pérez
|Cadillac
|11
|1'25"974
