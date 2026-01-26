Alpine explica que Colapinto solo tuvo "problemas menores" el lunes en Barcelona

Alpine fue una de las siete escuderías que puso su monoplaza en pista este lunes en el primer día de entrenamientos de pretemporada de la F1 en Barcelona, algo que es un logro en sí mismo si se tiene en cuenta que Aston Martin espera poder hacerlo recién el jueves y que Williams directamente tuvo que ausentarse de esta primera semana de pruebas.

Por eso, Steve Nielsen valoró la presencia en el circuito del A526, que la semana pasada había tenido su estreno con Pierre Gasly en Silverstone y que el lunes contó con Franco Colapinto para completar un total de 60 vueltas, equivalentes a 279 kilómetros de recorrido.

"En primer lugar, felicitaciones a todo el equipo en la pista y en la fábrica por haber logrado sacar el coche a pista casi de inmediato cuando se puso el semáforo en verde al final del pit lane en el primer día del shakedown. Realmente es un testimonio del enorme trabajo realizado para colocarnos en esta posición y poder salir a pista en la primera oportunidad disponible en esta nueva era reglamentaria y también en una nueva etapa para el equipo", dijo Nielsen.

"Tras el Filming Day de la semana pasada en Silverstone, con Pierre conduciendo el A526 por primera vez, hoy fue el turno de Franco al volante del coche. En definitiva, fue un primer día típico de una sesión de pruebas, siguiendo distintos programas y comprobaciones de sistemas".

Franco Colapinto, Alpine A526, en el test de Barcelona Photo by: Formula 1

El coche tuvo un problema durante la sesión matinal que relegó a Colapinto al garaje durante aproximadamente una hora y media y dejó al argentino con 28 vueltas por la mañana antes de sumar otras 32 por la tarde. Sin embargo, Nielsen indicó que no hubo fallas de gravedad y que el tiempo limitado en pista luego fue una decisión de Alpine.

"Experimentamos algunos problemas menores que nos hicieron perder tiempo, pero que son de esperar con un coche completamente nuevo", advirtió.

"En este tipo de eventos, la tarea principal es aprender y comprender, más que apresurarse demasiado y demasiado pronto. Por eso, hoy fue en gran medida una decisión meditada limitar parte de nuestro rodaje en determinados momentos para asegurarnos de que nuestros sistemas y procesos funcionen correctamente".

Si bien el shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona se extenderá durante cinco días hasta el viernes, los equipos solo pueden girar en tres de ellos. Respecto a cómo continuará el plan de trabajo de Alpine, Nielsen dijo que es un asunto todavía por definir.

"Tenemos dos días más en el coche durante la semana, que decidiremos en función de varios factores, incluidos el clima y las condiciones, con el objetivo de maximizar nuestro tiempo en pista y seguir aprendiendo más sobre todo el paquete".