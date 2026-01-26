Colapinto cerró un buen primer día con Alpine en Barcelona: "Estoy muy contento"

El argentino Franco Colapinto tuvo la responsabilidad de conducir por primera vez el Alpine A526 en el primer día de acción del shakedown de la Fórmula 1, que se disputa esta semana a puertas cerradas en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Colapinto arrancó la jornada con el tercer mejor tiempo en la sesión matinal al registrar 1m21s348, una marca que luego pudo mejorar a 1m20s189 durante la sesión vespertina para mantener ese lugar dentro del top tres, detrás del Red Bull de Isack Hadjar y del Mercedes de George Russell, entre los nueve pilotos que marcaron tiempos.

Si bien el Alpine tuvo un fallo durante la mañana que mantuvo a Colapinto en el garaje durante aproximadamente una hora y media, Colapinto logró terminar el día con un total de 60 vueltas, un total aceptable para un primer día de pruebas con un coche completamente nuevo.

"Estoy muy contento de estar en mi primera temporada con un auto nuevo, con reglamentos nuevos. Los autos son muy diferentes, hay cambios grandes y eso siempre es muy emocionante. El equipo ha hecho un muy buen trabajo trayendo el coche hasta aquí para este test", dijo Colapinto en declaraciones oficiales a F1 TV.

"Fue todo muy ajustado para todos y los chicos y chicas de Enstone hicieron un esfuerzo enorme. Estamos todos muy agradecidos por eso y felices de empezar a trabajar con este nuevo auto".

Colapinto está por comenzar su tercer año en la Fórmula 1, pero será recién el primero en el que pueda prepararse con una pretemporada completa, tras debutar con Williams en agosto de 2024 en Monza y luego sumarse a Alpine como titular en mayo del año pasado en Imola. Por eso, el argentino valora especialmente este tiempo en pista.

"Es muy diferente pero, por supuesto, es lo que necesitaba en años anteriores. Con este kilometraje, con este rodaje y con los aprendizajes tempranos en la temporada, es muy útil".

"Voy a intentar aprovecharlo al máximo, trabajar mucho con el equipo. Es algo nuevo para todos y eso siempre requiere mucho trabajo y esfuerzo de cada miembro del equipo, que es lo que estamos haciendo. Así que sí, días emocionantes por delante. Ojalá podamos tener un buen par de próximos días, sumar más kilómetros, conocer un poco más el auto desde mi lado, dar algunas vueltas más y luego prepararnos para Bahréin".

Después de que Pierre Gasly completara el shakedown del nuevo Alpine la semana pasada en Silverstone, esta fue la primera vez que Colapinto pudo experimentar las nuevas reglas técnicas de la Fórmula 1 tanto para el chasis como para los motores.

"Son muy diferentes. Al final del día sigue siendo un auto de carreras y hay que conducirlo rápido dentro del grip disponible, y eso es bastante similar, pero la técnica cambia un poco".

Al detallar los cambios en los nuevos monoplazas, el piloto de 22 años explicó: "La gestión de la energía, los neumáticos son mucho más finos y pequeños, y hay muchos cambios a los que, por supuesto, tenemos que adaptarnos y readaptar también nuestra forma de manejar".

"Cosas que aprendimos en el pasado y, cuando los equipos hacen un auto nuevo, la filosofía cambia un poco respecto al anterior, al igual que la forma en la que trabajamos con la puesta a punto. Hay muchas cosas por aprender y entender, y tratar de encontrar mi camino".

En cuanto a su objetivo para esta semana, Colapinto resumió: "Creo que mientras trabajemos bien con el equipo tendremos buenos resultados en Melbourne. Nuestro foco está ahí: enfocarnos en nosotros mismos y tratar de aprovechar al máximo los cuatro días en pista".