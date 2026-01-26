Haas descubre "problemas en cada vuelta" en el test de F1 en Barcelona

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, admitió haber encontrado varios inconvenientes en el primer día del test de Fórmula 1 en Barcelona, aunque se mostró satisfecho por la regularidad en pista de su nuevo coche.

La nueva era técnica de la F1, con reglamentos renovados de chasis y motores, comenzó realmente el lunes con la primera jornada de pruebas colectivas, en la que participaron siete equipos. El shakedown a puertas cerradas en Barcelona tiene una duración de cinco días, y cada escudería dispone de tres jornadas de rodaje.

McLaren y Ferrari optaron por no participar en el primer día, Aston Martin llegará lo suficientemente tarde como para no rodar antes del jueves, mientras que Williams se perderá todo el test debido a retrasos en la finalización de su diseño.

El VF-26 de Haas, impulsado por Ferrari, fue uno de los siete coches que rodaron este lunes y no provocó ninguna de las tres banderas rojas reportadas por la mañana, aunque igualmente surgieron problemas propios de la puesta en marcha.

"En términos de kilometraje logrado esta mañana, fue realmente bueno. Detrás de escena hay una enorme, enorme cantidad de trabajo. Estoy seguro de que es igual para todos. Pero simplemente llegar a hacer el shakedown y luego completar el kilometraje en ese shakedown fue una tarea enorme", le dijo Komatsu al sitio oficial de la F1 a la hora del almuerzo, en referencia al shakedown de Haas en Fiorano del sábado.

Oliver Bearman, Haas VF-26 Photo by: Haas F1 Team

"Y luego hacer 67 vueltas en la mañana del día 1 fue realmente, realmente bueno. Ahora podemos empezar a mirar un poco más los detalles.

"Ahora que estamos rodando, estamos descubriendo cuestiones, problemas que tenemos que resolver, en cada vuelta, en cada salida. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Al menos estamos rodando, eso significa que estamos recopilando datos, identificando problemas que necesitamos solucionar. Obviamente recién empezamos, pero estoy muy, muy contento con la manera en que arrancamos".

Esteban Ocon estuvo al volante por la mañana y expresó su satisfacción tanto por el rodaje hasta ahora como por el total de nueve días de pruebas disponibles para familiarizarse con la nueva maquinaria: tres en Barcelona y seis en Bahréin.

"Estamos siguiendo el plan, aprendiendo a medida que avanzamos", le dijo el francés a F1.com al mediodía. "Por supuesto, tenemos un programa cargado para el día. Va a ser difícil completarlo, pero para el primer día real de conducción, creo que hasta ahora está yendo muy bien, y vamos a seguir empujando para asegurarnos de que todos los detalles estén cubiertos. Además, tenemos más días de lo habitual, lo cual es algo bueno".

Esteban Ocon, Haas Photo by: Haas F1 Team

Con el cambio de la F1 a nuevas unidades de potencia con un reparto cercano al 50:50 entre energía de combustión y eléctrica, los pilotos deben adaptarse al Modo Adelantamiento (un aumento de potencia similar al DRS), al Modo Boost (una entrega adicional de energía que puede usarse en cualquier punto de la vuelta), a una gestión energética más compleja en general, así como a la aerodinámica activa desde el lado del chasis.

"Muy diferente, muy complicado", evaluó Ocon. "Tuve la suerte de poder hacer muchos días de simulador antes de empezar el año, así que en ese aspecto estamos bastante bien preparados, todo está claro. Pero sí, es muy complicado para todos. Espero que sea igual para todos, porque si lo es, estamos todos en el mismo barco, así que veremos".

Consultado sobre cuáles son las prioridades para el resto de la semana, el piloto de Haas respondió: "El objetivo es realmente aprender, sumar kilometraje con el coche, ver los puntos débiles, qué es lo que tenemos que mejorar realmente: tener una primera sensación clara para asegurarnos de tomar el camino correcto de desarrollo y de poner los recursos donde más importan, donde más nos está molestando.

"Estamos tratando de juntar todo eso para el final del test. Es una semana larga, lo cual es muy bueno. Y luego tendremos la oportunidad de volver a Bahréin con, ojalá, algunos pasos más dados. Ese es el objetivo".