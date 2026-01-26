Aston Martin explica por qué perderá los primeros días del test y cuándo rodará

El equipo Aston Martin F1 ha anunciado que "su intención es correr el jueves y el viernes" en la prueba de Barcelona de 2026, lo que significa que no utilizará al menos uno de sus tres días de carrera.

La F1 está esta semana en el Circuito de Barcelona-Cataluña para realizar una prueba de pretemporada de cinco días, denominada shakedown, ya que las pruebas oficiales se llevan a cabo en Baréin en febrero con dos pruebas de tres días.

En el evento a puerta cerrada de Barcelona, los equipos pueden elegir tres días cualquiera entre el lunes y el viernes para realizar las pruebas, siendo Williams el único equipo que se perderá las pruebas por completo debido a los retrasos en la preparación de su reto para 2026.

Aston Martin también está contando los minutos para llegar al evento catalán, conun . Motorsport.com informó anteriormente de que el equipo de Silverstone se perdería al menos las sesiones del lunes y el martes.

Un portavoz del equipo ha confirmado ahora que Aston intentará poner en marcha su nuevo AMR26 a partir del jueves, lo que significa que Fernando Alonso y Lance Stroll podrían correr dos días de los tres posibles.

"El AMR26 estará en Barcelona a finales de esta semana para su puesta a punto. Nuestra intención es correr el jueves y el viernes", declaró Aston Martin a Motorsport.com.

McLaren y Ferrari también se perdieron la jornada inaugural del lunes y tienen la intención de correr a partir del martes. Los siete equipos restantes comenzaron las pruebas el lunes en condiciones frescas pero secas, con Isack Hadjar, de Red Bull, liderando al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli a la hora del almuerzo.

Debido a la falta de cronometraje en directo para la sesión de la tarde, no hay información fiable sobre los tiempos por vuelta, aunque el objetivo principal de la semana de Barcelona es acumular kilómetros y poner a punto las nuevas unidades de potencia para 2026, más que buscar el rendimiento.

El AMR26 es el primer coche supervisado por el socio técnico director de Aston, Adrian Newey, y desarrollado en el nuevo túnel de viento de la base de Silverstone, ya que el equipo propiedad de Lawrence Stroll aspira a convertirse en una fuerza competitiva. Aston se convertirá en un equipo de fábrica exclusivo en 2026 al cambiar a las unidades de potencia de Honda.