Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Red Bull presenta su coche real de F1 para 2026 al comenzar el test de Barcelona

Red Bull presenta su RB22, que sale a pista el lunes en los ensayos de pretemporada de Barcelona.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Red Bull Racing RB22

Red Bull ha levantado el telón de su coche de Fórmula 1 RB22 para la temporada 2026.

El equipo con sede en Milton Keynes había presentado previamente su decoración el 15 de enero en un evento en Detroit, Michigan, donde se encuentra su nuevo socio de motores Ford, pero la maquinaria real aún no se había visto.

El primer test de pretemporada comienza el lunes en Barcelona, con todos los equipos habilitados a rodar durante tres días entre el 26 y el 30 de enero, y Red Bull reveló las primeras imágenes de su nuevo aspirante poco antes de que se pusiera en verde el semáforo del pitlane.

Red Bull Racing RB22

Red Bull Racing RB22

Photo by: Red Bull Content Pool

Impulsado por el motor DM01 de Red Bull Ford, un homenaje al fallecido cofundador de Red Bull Dietrich Mateschitz, el RB22 cumple con los nuevos reglamentos de chasis y motor de la F1, incorporando aerodinámica activa y una distribución cercana al 50:50 entre energía de combustión y eléctrica.

Será conducido por el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen y el debutante en la F1 Isack Hadjar, cuya sólida campaña como novato en Racing Bulls le valió el ascenso al equipo principal de la marca.

Red Bull confirmó en su comunicado de prensa que el RB22 saldrá a pista por primera vez ya el lunes.

