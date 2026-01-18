Dentro de Red Bull Powertrains: cuatro años para construir un motor de F1 desde cero

Red Bull competirá con su propia unidad de potencia de F1 por primera vez esta temporada. Pero ¿cómo se construyó el proyecto a lo largo de los últimos cuatro años y cuál es su estado actual?

El jueves, la colaboración entre Red Bull y Ford se lanzó oficialmente con un evento en Detroit, la ciudad natal de Ford, aunque esto fue en gran medida simbólico. Entre bambalinas, el trabajo lleva cuatro años en marcha en el campus de Red Bull en Milton Keynes.

Laurent Mekies describió como "una locura" que una empresa de bebidas energéticas asumiera el desafío de construir motores de Fórmula 1, aunque, al observarlo más de cerca, la idea no resulta tan descabellada como podría parecer. De hecho, ya había llegado al escritorio de Dietrich Mateschitz hace dos décadas.

"Aún puedo recordar que cuando estaba en el equipo, los alentaba a comprar Cosworth y construir sus propios motores", reflexiona David Coulthard sobre el debut de Red Bull en la F1. "Primero fuimos clientes de Ford, luego clientes de Ferrari, después de Renault, y ser cliente es horrible. Yo lo había vivido en Renault y en McLaren-Mercedes, y sentía que siempre íbamos a estar en desventaja por ser un equipo cliente.

"Cuando el equipo compró Toro Rosso, pensé: 'pará un segundo, ya es lo suficientemente difícil ganar con un equipo, ¿cómo vamos a ganar con dos?'. Así que, personalmente, esto es algo que decía hace 20 años: deberíamos tener nuestros propios motores", se ríe el escocés.

"Si querés estar en control de tu propio destino, no dependés de nadie más. Ahora el equipo está 100 % en control de su propio destino. Será desafiante, por supuesto que lo será, y puede que no funcione al principio. No funcionó al principio como equipo de Fórmula 1, pero con el tiempo funcionó, y Red Bull tiene el compromiso, los recursos y la gente para que funcione a largo plazo".

El núcleo de la teoría de Coulthard es exactamente lo que Christian Horner, una de las fuerzas impulsoras detrás del proyecto, subrayó: reunir todo bajo un mismo techo traerá beneficios a largo plazo, especialmente con la integración de la unidad de potencia en el chasis. Además, tras el frustrante final de su relación con Renault y la decisión repentina de Honda de abandonar formalmente la F1 a finales de 2021, Red Bull no quería volver a depender de nadie.

Pararse sobre sus propios pies puede sonar atractivo, pero en la práctica implicó mucho más que simplemente desarrollar un motor basado en el reglamento de 2026. El primer paso para Red Bull fue, en realidad, construir una instalación en Milton Keynes y, en paralelo, encontrar a las personas adecuadas.

El trabajo en el edificio Jochen Rindt, el nombre oficial de la nave de motores, comenzó a principios de 2022. La instalación está ubicada al otro lado de la calle de MK7. Al entrar, los visitantes recorren 'Brodie's Boulevard', un pasillo que lleva el nombre de Steve Brodie, un ex empleado de Mercedes que fue uno de los primeros en hacer el cambio en agosto de 2021 y desempeñó un papel importante en la puesta en marcha de la instalación. En ese pasillo también se encuentra un motor de combustión interna: el V6 del primer encendido, en agosto de 2022, un momento que Mateschitz todavía pudo presenciar poco antes de su fallecimiento.

Al mismo tiempo que se construía la instalación, Red Bull necesitaba encontrar un socio, tanto para ayudar a financiar el proyecto como para aportar conocimiento adicional. Porsche fue el plan A, pero tras el colapso de esas conversaciones, el director de Ford Performance, Mark Rushbrook, no dudó y, según admite él mismo, simplemente le envió un correo electrónico a Horner preguntando: "Hola, Ford está interesado. ¿Te gustaría hablar?". No mucho después de ese correo, se organizaron reuniones con Bill Ford y Jim Farley, y se firmaron los acuerdos.

De cinco pioneros a setecientos empleados

Para ese momento, el director de Red Bull Powertrains, Ben Hodgkinson, ya llevaba casi un año delineando el proyecto. El británico fue anunciado como el líder de los ambiciosos planes de Red Bull en abril de 2021, tras llegar desde Mercedes High Performance Powertrains, como muchos otros, con Horner estimando que hasta 220 personas hicieron el cambio, aunque sus cálculos pueden ser un poco optimistas.

Casi cinco años después, Hodgkinson sonríe: "No nos andemos con rodeos, ¡probablemente conseguí este trabajo por el éxito que tuvo otro equipo!", dice, en referencia al dominio de Mercedes desde 2014 y a su papel en ello.

"Cuando me presentaron la oportunidad por primera vez, me encantó la idea de que fuera una hoja en blanco, no solo la unidad de potencia, sino toda la empresa. Podíamos construirla a medida según lo que sabíamos que iban a ser las reglas. Era una oportunidad bastante increíble, y tenía que intentar convertir eso en una ventaja".

Pero también había una desventaja importante: "Empezar desde cero es una frase muy corta, pero el peso de lo que eso significaba tardó un tiempo en asentarse de verdad. Tratar de encontrar a lo que se convirtió en 700 personas en un período tan corto ha sido realmente desafiante. La empresa empezó con solo cinco personas en una pequeña oficina, antes incluso de que se construyeran las fábricas", explica Hodgkinson cuando es consultado por Motorsport.com.

A partir de ahí, se incorporó rápidamente gente proveniente del propip Red Bull, de Honda, de Mercedes y de otras empresas como AVL. Para Hodgkinson, el trabajo cotidiano se sentía como el de una start-up.

"Cada mes empezaban 20 personas más, así que tus roles y responsabilidades cambiaban de semana en semana. Tenías a una persona que diseñaba piezas, las encargaba y las armaba, y a la semana siguiente aparecía otro tipo para armarlas, así que el primero dejaba de hacerlo. Ha sido una bestia en constante evolución".

Rushbrook también señaló otro factor que complicaba las cosas: reunir a personas de distintos orígenes y lograr que trabajen de la manera más eficiente posible. En los fabricantes establecidos, la estructura corporativa y la cultura ya estaban definidas, pero en Red Bull eso había que construirlo.

"Mientras tanto, tenemos que tratar de asentarnos en lo que es la cultura de Red Bull y extraer lo mejor de todos los nuevos que llegan, para asegurarnos de obtener lo mejor de todos esos mundos. Pero, en realidad, creo que eso ha creado una verdadera diversidad cognitiva en el grupo, que ha generado una tasa de cambio muy alta.

"La otra cosa, que si hubiera sido deliberada habría sido genial, pero fue un poco un accidente: si creás un proyecto realmente audaz y ambicioso, solo atrae a personas audaces y ambiciosas. Toda la gente que es un poco más cautelosa y piensa que suena un poco arriesgado se queda donde está. El tipo de personas que llegan encaja con la cultura de Red Bull como un guante, y eso es brillante para el ritmo de innovación. Han sido cuatro años emocionantes, pero también intensos".

¿Puede un recién llegado ser competitivo de inmediato?

En el aspecto técnico, Red Bull, como mostró el primer encendido en agosto de 2022, comenzó con el motor de combustión interna. El taller de montaje se dividió en dos mitades: una para un V6 y la otra para un solo cilindro. Esa configuración está estrechamente vinculada al tiempo de desarrollo y al límite presupuestario. Probar nuevas ideas en un solo cilindro es más rápido y más barato que hacerlo en un V6 completo, lo que significa que los cambios solo se probaban en un V6 completo una vez que funcionaban en un solo cilindro.

A primera vista, el enfoque general difiere ligeramente del de Honda, con Koji Watanabe explicando que el fabricante japonés se centró inicialmente más en los componentes eléctricos. Ambos enfoques tienen sentido dados los diferentes antecedentes, ya que Red Bull tuvo que construir su instalación de motores desde cero y comenzar con el ICE era la elección más obvia.

La pregunta clave, por supuesto, es cuán competitivo puede ser Red Bull después de esta preparación de cuatro años. Es una pregunta que Hodgkinson tampoco puede responder, aunque utiliza una metáfora apropiada.

"Se lo he descrito antes a algunos de mis compañeros de equipo, es como una carrera de 400 metros. Uso los 400 metros porque una carrera de 400 es básicamente un sprint, así que se siente como un sprint. Pero la estás corriendo en un estadio vos solo, sin público, y en un país distinto al de todos tus competidores".

Con esa analogía, Hodgkinson destaca que Red Bull Powertrains no tiene idea de qué están haciendo los otros fabricantes. "Todo lo que sé es que estamos yendo lo más rápido que podemos".

En ese sentido, Hodgkinson cree que Red Bull Powertrains está en la mejor posición posible de cara a su primera temporada.

"Obviamente tengo mucha experiencia en el diseño de motores de F1. Estoy en esto desde la época de los V10, así que sé cómo es una buena empresa. Tengo la oportunidad muy singular de intentar dar forma a cómo debería ser el fabricante de unidades de potencia perfecto. Red Bull ha sido muy flexible en términos de las instalaciones que tenemos, así que estoy bastante confiado en nuestras instalaciones.

"Creo que la gente que tenemos también es increíble, así que pienso que tenemos todos los ingredientes. Si eso se convertirá en una comida Michelin, habrá que verlo. Estoy seguro de que hemos construido la empresa correcta y de que tenemos a la gente adecuada, pero creo que la confianza es algo que también tiene alguien que está a punto de perder", dice riéndose.

En la práctica, ni siquiera las personas dentro del proyecto de Red Bull saben cómo se medirá frente a competidores con décadas de experiencia en la F1. Mekies calificó de "ingenuo" pensar que Red Bull puede aparecer con la mejor unidad de potencia, aunque Hodgkinson enfatiza que se ha hecho todo lo posible durante los últimos cuatro años. Está lejos de ser una garantía de éxito, pero al menos cumple el segundo sueño que tenía Mateschitz.

