Aunque la Fórmula 1 está llevando a cabo el shakedown en el Circuito de Barcelona-Catalunya a puertas cerradas, las pocas imágenes difundidas de la sesión matinal ya permiten extraer algunas conclusiones técnicas sobre las diferentes soluciones que están adoptando los equipos para la nueva era reglamentaria.

Uno de ellos es Alpine, que puso en pista su nuevo monoplaza en manos de Franco Colapinto para iniciar la semana de tests en Barcelona, en lo que fue el primer contacto del argentino con el coche 2026, después de que Pierre Gasly fuera el encargado de conducirlo en el shakedown privado que la escudería de Enstone realizó la semana anterior en el circuito de Silverstone.

Justamente gracias a las imágenes filtradas de esa jornada, ya se sabía que el coche de Alpine para la temporada 2026 se vería muy diferente respecto a lo que mostró el pasado viernes en el evento de presentación que el equipo llevó a cabo a bordo del crucero MSC World Europa en el puerto de Barcelona.

Ahora, el material procedente del Circuito de Barcelona-Catalunya lo confirma, y el tratamiento del alerón delantero, en particular, resulta bastante singular.

El Alpine A526 que sacó a pista Franco Colapinto el lunes en Barcelona

En el destacado 1 de la imagen que acompaña este artículo se puede ver una aleta utilizada para controlar el flujo de aire alrededor de las ruedas delanteras, y la sección exterior del alerón ha sido elevada de forma drástica para facilitar esa función.

En el destacado 2, el endplate presenta un pequeño labio en la parte interior para añadir un mayor control y capacidad de generación de vórtices, una solución que ya se había visto en la Fórmula 1 antes de que las restricciones sobre los alerones delanteros se endurecieran en 2019.

Otro aspecto destacable es la suspensión delantera de Alpine, que presenta balancines accionados por tirantes de tracción y una pronunciada inclinación del brazo trasero del triángulo superior, similar a la utilizada por McLaren.

Este es apenas un primer vistazo del monoplaza que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly a lo largo de la temporada 2026 de Fórmula 1, aunque es de esperar que se introduzcan cambios respecto a la versión del A526 que Alpine llevará a la primera fecha del campeonato, el Gran Premio de Australia.