Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Presentación de Alpine para la F1 2026

La novedad técnica que presenta Alpine en el test de la F1 en Barcelona

El Alpine A526 que conduce Franco Colapinto este lunes en Barcelona dejó ver un alerón delantero singular.

Jake Boxall-Legge Federico Faturos
Editado:
Añadir como fuente preferente
Alpine A526, detalle del alerón delantero

Alpine A526, detalle del alerón delantero

Foto de: Formula 1

Aunque la Fórmula 1 está llevando a cabo el shakedown en el Circuito de Barcelona-Catalunya a puertas cerradas, las pocas imágenes difundidas de la sesión matinal ya permiten extraer algunas conclusiones técnicas sobre las diferentes soluciones que están adoptando los equipos para la nueva era reglamentaria.

Uno de ellos es Alpine, que puso en pista su nuevo monoplaza en manos de Franco Colapinto para iniciar la semana de tests en Barcelona, en lo que fue el primer contacto del argentino con el coche 2026, después de que Pierre Gasly fuera el encargado de conducirlo en el shakedown privado que la escudería de Enstone realizó la semana anterior en el circuito de Silverstone.

Justamente gracias a las imágenes filtradas de esa jornada, ya se sabía que el coche de Alpine para la temporada 2026 se vería muy diferente respecto a lo que mostró el pasado viernes en el evento de presentación que el equipo llevó a cabo a bordo del crucero MSC World Europa en el puerto de Barcelona.

Ahora, el material procedente del Circuito de Barcelona-Catalunya lo confirma, y el tratamiento del alerón delantero, en particular, resulta bastante singular.

El Alpine A526 que sacó a pista Franco Colapinto el lunes en Barcelona

El Alpine A526 que sacó a pista Franco Colapinto el lunes en Barcelona

En el destacado 1 de la imagen que acompaña este artículo se puede ver una aleta utilizada para controlar el flujo de aire alrededor de las ruedas delanteras, y la sección exterior del alerón ha sido elevada de forma drástica para facilitar esa función.

En el destacado 2, el endplate presenta un pequeño labio en la parte interior para añadir un mayor control y capacidad de generación de vórtices, una solución que ya se había visto en la Fórmula 1 antes de que las restricciones sobre los alerones delanteros se endurecieran en 2019.

Otro aspecto destacable es la suspensión delantera de Alpine, que presenta balancines accionados por tirantes de tracción y una pronunciada inclinación del brazo trasero del triángulo superior, similar a la utilizada por McLaren.

Este es apenas un primer vistazo del monoplaza que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly a lo largo de la temporada 2026 de Fórmula 1, aunque es de esperar que se introduzcan cambios respecto a la versión del A526 que Alpine llevará a la primera fecha del campeonato, el Gran Premio de Australia.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Charles Leclerc da su primer veredicto sobre el Ferrari SF-26 para la F1 2026
Artículo siguiente Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona

Comentarios destacados

Más de
Jake Boxall-Legge

McLaren revela su nuevo MCL40 para las pruebas de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
McLaren revela su nuevo MCL40 para las pruebas de la F1 2026

McLaren explica por qué no rodará en el primer día del test de F1 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren explica por qué no rodará en el primer día del test de F1 en Barcelona

Audi necesita ampliar Hinwil para instalar su nuevo simulador de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi necesita ampliar Hinwil para instalar su nuevo simulador de F1
Más de
Franco Colapinto

Un problema en el Alpine de Colapinto causa la primera bandera roja en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Alpine para la F1 2026
Un problema en el Alpine de Colapinto causa la primera bandera roja en Barcelona

Colapinto arranca las pruebas de Alpine en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Colapinto arranca las pruebas de Alpine en Barcelona

Por qué Alpine no tiene "excusas" en la Fórmula 1 en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Alpine para la F1 2026
Por qué Alpine no tiene "excusas" en la Fórmula 1 en 2026
Más de
Alpine

Gasly: "Esperaba este momento desde hace nueve meses"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Alpine para la F1 2026
Gasly: "Esperaba este momento desde hace nueve meses"

Alpine aclara el interés de inversores tras comentarios sobre Horner

Fórmula 1
Fórmula 1
Alpine aclara el interés de inversores tras comentarios sobre Horner

Pierre Gasly responde a las críticas por un posteo en Instagram en homenaje a Michael Schumacher

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Alpine para la F1 2026
Pierre Gasly responde a las críticas por un posteo en Instagram en homenaje a Michael Schumacher

Últimas noticias

Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodánica: hilos de lana

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodánica: hilos de lana

Los (grandes) esfuerzos de la F1 para mantener en secreto el test de Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Los (grandes) esfuerzos de la F1 para mantener en secreto el test de Barcelona

Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia

MotoGP
MGP MotoGP
Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia

Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona