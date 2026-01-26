Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Alpine para la F1 2026

Charles Leclerc da su primer veredicto sobre el Ferrari SF-26 para la F1 2026

Charles Leclerc afirmó que el shakedown del Ferrari SF-26 en Fiorano fue alentador, sin problemas importantes.

Lydia Mee
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc compartió sus impresiones sobre el Ferrari SF-26 tras el shakedown realizado el viernes 23 de enero.

El piloto monegasco se mostró entusiasmado por el hecho de que no hubiera problemas importantes, aunque añadió que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, especialmente porque las condiciones no eran ideales en el circuito de Fiorano.

Tras la presentación del SF-26, tanto Leclerc como su compañero de equipo Lewis Hamilton salieron a pista para un shakedown.

"Sin duda espero con muchas ganas este día todos los años. Sin embargo, es el tipo de jornada en la que el objetivo principal es comprobar que todo funciona correctamente y que no hay grandes problemas, lo cual fue el caso hoy, así que eso es positivo", declaró Leclerc a F1.com.

"Pero en términos de rendimiento, en términos de sensaciones, es demasiado pronto para decirlo. Las condiciones tampoco eran muy buenas. Había mucha niebla y la pista estaba un poco húmeda, así que no son las mejores condiciones para probar un coche por primera vez.

"Pero estaba muy emocionado porque ha habido muchas conversaciones y mucho trabajo entre bastidores para llegar preparados a ese momento y para que el coche pudiera, obviamente, rodar con normalidad y comprobar por primera vez los sensores reales del coche para ver si estaba haciendo lo que esperábamos".

Lewis Hamilton & Charles Leclerc, Ferrari

Lewis Hamilton & Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

Mientras los pilotos sacaban el coche a pista por primera vez, los tifosi se reunieron para observar la acción.

"Ha sido un momento muy emocionante, especialmente porque estando en Fiorano hay muchos tifosi alrededor de todo el circuito y eso añade una sensación muy especial".

El shakedown tuvo lugar antes de los ensayos privados de esta semana en Barcelona.

Ferrari terminó cuarto en el campeonato de constructores de 2025 con 398 puntos, una posición que espera mejorar en 2026.

