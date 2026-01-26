Los tiempos del lunes en las pruebas de la F1 en Barcelona
Esta es la tabla de tiempos del primer día del shakedown de la Fórmula 1 2026 en Barcelona con la presencia de Franco Colapinto. Se actualiza hora a hora para contarles qué sucede en pista desde el punto de vista de los tiempos.
F1 2026 - Shakedown de Barcelona - Tabla de tiempos a las 13:00 (hora local)
|Pos
|#
|Piloto
|equipo
|coche
|vueltas
|tiempo
|dif.
|1
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|RB22
|41
|1'18”835
|2
|12
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|W17
|51
|1'20”700
|+1"865
|3
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|A526
|23
|1'21”348
|+2"513
|4
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|VCARB03
|38
|1'21”864
|+3"029
|5
|31
|Esteban Ocon
|Haas TGR
|VF-26
|62
|1'24”520
|+5"685
|6
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|?
|29
|1'24”651
|+5"816
|7
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|R26
|27
|1'25”296
|+6"645
F1 2026 - Shakedown de Barcelona - Tabla de tiempos a las 12:00 (hora local)
|Pos
|#
|Piloto
|equipo
|coche
|vueltas
|tiempo
|dif
|1
|12
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|W17
|24
|1'22”352
|2
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|VCARB03
|21
|1'23”113
|+0"761
|3
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|RB22
|13
|1'23”606
|+1'254
|4
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|A524
|15
|1'24”277
|+1"925
|5
|31
|Esteban Ocon
|Haas TGR
|VF-26
|31
|1'25”060
|+2"708
|6
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|R26
|27
|1'25'296
|+2"944
|7
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|?
|10
|1'31”853
|+9'501
F1 2026 - Shakedown de Barcelona - Tabla de tiempos a las 11:00 (hora local)
|Pos
|#
|Piloto
|equipo
|coche
|vueltas
|tiempo
|dif.
|1
|12
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|W17
|24
|1'22”352
|2
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|A526
|14
|1'24”277
|+1"925
|3
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|R26
|17
|1'25”296
|+2"944
|4
|31
|Esteban Ocon
|Haas TGR
|VF-26
|18
|1'29”137
|+6"785
|5
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|?
|6
|1'30”800
|+8"448
|6
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|VCARB03
|8
|1'31”853
|+9"501
|7
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|RB22
|6
|1'32”363
|+10"011
Artículo en continua actualización.
