Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Crónica de test
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Los tiempos del lunes en las pruebas de la F1 en Barcelona

Esta es la tabla de tiempos del primer día del shakedown de la Fórmula 1 2026 en Barcelona con la presencia de Franco Colapinto. Se actualiza hora a hora para contarles qué sucede en pista desde el punto de vista de los tiempos.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Añadir como fuente preferente
Cadillac F1 en el test de Barcelona
También lee:

F1 2026 - Shakedown de Barcelona - Tabla de tiempos a las 13:00 (hora local)

Pos # Piloto equipo coche vueltas tiempo dif.
1 6 Isack Hadjar Red Bull RB22 41 1'18”835  
2 12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes W17 51 1'20”700 +1"865
3 43 Franco Colapinto Alpine A526 23 1'21”348 +2"513
4 30 Liam Lawson Racing Bulls VCARB03 38 1'21”864 +3"029
5 31 Esteban Ocon Haas TGR VF-26 62 1'24”520 +5"685
6 77 Valtteri Bottas Cadillac ? 29 1'24”651 +5"816
7 5 Gabriel Bortoleto Audi R26 27 1'25”296 +6"645

F1 2026 - Shakedown de Barcelona - Tabla de tiempos a las 12:00 (hora local)

Pos # Piloto equipo coche vueltas tiempo dif
1 12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes W17 24 1'22”352  
2 30 Liam Lawson Racing Bulls VCARB03 21 1'23”113 +0"761
3 6 Isack Hadjar Red Bull RB22 13 1'23”606 +1'254
4 43 Franco Colapinto Alpine A524 15 1'24”277 +1"925
5 31 Esteban Ocon Haas TGR VF-26 31 1'25”060 +2"708
6 5 Gabriel Bortoleto Audi R26 27 1'25'296 +2"944
7 77 Valtteri Bottas Cadillac ? 10 1'31”853 +9'501

F1 2026 - Shakedown de Barcelona - Tabla de tiempos a las 11:00 (hora local)

Pos # Piloto equipo coche vueltas tiempo dif.
1 12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes W17 24 1'22”352  
2 43 Franco Colapinto Alpine A526 14 1'24”277 +1"925
3 5 Gabriel Bortoleto Audi R26 17 1'25”296 +2"944
4 31 Esteban Ocon Haas TGR VF-26 18 1'29”137 +6"785
5 77 Valtteri Bottas Cadillac ? 6 1'30”800 +8"448
6 30 Liam Lawson Racing Bulls VCARB03 8 1'31”853 +9"501
7 6 Isack Hadjar Red Bull RB22 6 1'32”363 +10"011

Artículo en continua actualización.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Los primeros ensayos de la F1 en Bahréin tampoco se podrán ver íntegramente
Artículo siguiente Hadjar lidera la primera mañana de la F1 2026 en Barcelona y Colapinto es tercero

Comentarios destacados

Más de
Giacomo Rauli

Los neumáticos elegidos por los eqiupos para las pruebas de la F1 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Los neumáticos elegidos por los eqiupos para las pruebas de la F1 en Barcelona

Leclerc admite que el mayor reto en los F1 2026 será la gestión de energía

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Ferrari para la F1 2026
Leclerc admite que el mayor reto en los F1 2026 será la gestión de energía

Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Últimas noticias

Hadjar lidera la primera mañana de la F1 2026 en Barcelona y Colapinto es tercero

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Hadjar lidera la primera mañana de la F1 2026 en Barcelona y Colapinto es tercero

Los tiempos del lunes en las pruebas de la F1 en Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Los tiempos del lunes en las pruebas de la F1 en Barcelona

Los primeros ensayos de la F1 en Bahréin tampoco se podrán ver íntegramente

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los primeros ensayos de la F1 en Bahréin tampoco se podrán ver íntegramente

Un problema en el Alpine de Colapinto causa la primera bandera roja en Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Alpine para la F1 2026
Un problema en el Alpine de Colapinto causa la primera bandera roja en Barcelona