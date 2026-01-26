La Fórmula 1 puso en marcha la semana de pruebas de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya y Franco Colapinto salió a la pista al volante del nuevo monoplaza de Alpine.

Se trata de la primera vez que el piloto argentino forma parte de un test de pretemporada en la máxima categoría y de sus primera vez conduciendo el A526 de Alpine, ya que su compañero de equipo Pierre Gasly había sido el encargado de realizar el shakedown del monoplaza la semana pasada en Silverstone.

Según pudo saber Motorsport.com, el piloto argentino será el encargado de conducir el coche de Alpine durante toda la jornada del lunes en la pista catalana.

VIDEO: Así fue la primera salida a pista de Franco Colapinto en Barcelona con el nuevo Alpine

Además de Colapinto, cumplidas las primeras dos horas desde el inicio de los entrenamientos, también han salido a la pista Andrea Kimi Antonelli para Mercedes, Valtteri Bottas para Cadillac, Liam Lawson para Racing Bulls, Gabriel Bortoleto para Audi, Isack Hadjar para Red Bull y Esteban Ocon para Haas.

Cumplidas las primeras tres horas de actividad, Hadjar lidera los tiempos con 1m20s300 con el Red Bull RB22, seguido de Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, con 1m22s352 y por Liam Lawson, de Racing Bulls, con 1m23s113. Colapinto, quien completó 15 vueltas hasta el momento, es cuarto con un tiempo de 1m24s277.

Colapinto motivó una breve bandera roja pasadas las primeras dos horas por un problema desconocido, pero pudo regresar al garaje de Alpine, y poco después el Audi de Bortoleto también tuvo una falla y causó otra detención en la actividad.

La jornada se presenta muy fría, con apenas ocho grados de temperatura ambiente y cuatro grados sobre el asfalto del Circuito de Barcelona-Catalunya.