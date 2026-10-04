Gasly explica la lógica de Alpine en Sepang: "Nuestro peor escenario era mucho mejor que lo que terminó pasando"

Pierre Gasly resumió la frustración de Alpine tras el GP de Bahréin en Malasia con una frase que expuso cuánto se alejó el resultado de las previsiones del equipo: "Nuestro peor escenario era mucho mejor que lo que, lamentablemente, terminó pasando".

El piloto de 30 años respaldó la decisión de apostar por los neumáticos lisos para comenzar la carrera del domingo en Sepang porque, desde boxes, la evolución de la pista parecía justificar el riesgo. Sin embargo, una vez que salió a rodar, la pérdida de tiempo fue mucho mayor de lo esperado y el intento de sostener la estrategia terminó por agravar la situación.

"Pasamos mucho tiempo en el pitlane, lo que te da mucho tiempo para pensar e intentar observar la pista. Estuvimos mucho tiempo en el box y pensamos que la pista se había secado mucho más rápido. El equipo estaba dispuesto a arriesgar y yo lo apoyé porque, para mí, tenía cierto sentido. Nuestro peor escenario era mucho mejor que lo que, lamentablemente, terminó pasando", explicó.

Gasly señaló que el problema quedó en evidencia cuando regresó a la pista. En ese momento, Alpine tuvo que elegir entre dar marcha atrás con la decisión o mantenerlo afuera a la espera de que los neumáticos comenzaran a funcionar.

"Cuando salimos, estábamos perdiendo muchísimo tiempo por vuelta. Entonces tenés que elegir entre revertir tu decisión o intentar seguir en pista y hacer que funcione. Lo intentamos y, lamentablemente, nos costó mucho tiempo", sostuvo.

Gasly indicó que las neutralizaciones tampoco le permitieron recuperar terreno ni aprovechar una oportunidad para cambiar el rumbo de su carrera.

"Después, con todos los autos de seguridad, todo salió al revés. Nada nos favoreció, nunca pudimos aprovechar ninguna oportunidad y fue muy doloroso", agregó.

Pierre Gasly estuvo entre los que arrancó la carrera con gomas lisas pese a la humedad en la pista. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La elección de neumáticos, de todos modos, no fue la única dificultad que encontró el piloto de Alpine. Consultado sobre si habría podido terminar en los puntos con una elección correcta al inicio, teniendo en cuenta que había estado todo el fin de semana de Sepang en el top 10, Gasly tuvo dudas porque el auto no se sintió tan bien en la carrera.

"Sinceramente, tenemos que analizarlo porque el auto se sentía bastante diferente. Tenía muchísimos problemas con el balance, un comportamiento muy extraño. No estaba nada contento con el auto, ni siquiera en seco, así que realmente no lo sé", reconoció.

El francés señaló que la salida salida de pista que tuvo durante la vuelta de formación mientras intentaba llevar los neumáticos a temperatura podría haberle dejado algún daño.

"Tuve una salida de pista importante en la vuelta de formación intentando calentar los slicks. No sé si dañé algo, pero, en general, creo en seco no estábamos mal, pero no creo que tuviéramos el mismo ritmo que ayer, así que tenemos que revisar algunas cosas", indicó.

De cara a Singapur, la próxima cita de la Fórmula 1, Gasly buscó apoyarse en la velocidad que Alpine mostró en las últimas rondas para mantener la confianza.

"Fuimos rápidos en Bakú, fuimos rápidos en la clasificación acá y fuimos rápidos en Madrid, así que quiero creer que seremos competitivos allí", afirmó.

La frustración también estuvo se vio aumentada porque Racing Bulls terminó con sus dos pilotos en los puntos y se alejó aún más de Alpine en la pelea por la quinta posición en el campeonato de constructores.

"Obviamente, para el equipo es un día muy doloroso porque, incluso con lo de Russell y Norris al final, Racing Bulls recibió cinco puntos extra gratis. En este momento parece que les can las cosas a su favor en las últimas diez vueltas de las carreras", expresó en relación también al choque del pasado sábado en Bakú que eliminó a los Alpine y elevó a Racing Bulls en el clasificador.

Pese a la diferencia, el francés aseguró que Alpine mantendrá el objetivo de recuperar terreno: "La brecha es bastante grande, pero iremos carrera a carrera e intentaremos reducirla".

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