Colapinto lamenta la decisión de Alpine que lo dejó sin chances de sumar puntos en Malasia

Franco Colapinto iba a necesitar una carrera alocada para poder avanzar en el Gran Premio de Bahréin en Malasia al tener que arrancar desde la penúltima posición. Y ese escenario llegó, solo que no pudo aprovecharlo.

Después de la gran demora para ponerse en marcha, la carrera finalmente arrancó con una parrilla dividida entre quienes optaron por los neumáticos intermedios y quienes arriesgaron con los lisos pese a que el circuito aún presentaba zonas con mucha humedad por la lluvia caída previamente.

Alpine puso a sus dos pilotos con neumáticos slicks, lo cual resultó ser la elección incorrecta, al punto que Pierre Gasly estuvo a punto de quedar eliminado por una salida de pista durante las vueltas de formación.

Colapinto, como todos los que tomaron la salida con gomas lisas, perdió mucho tiempo en las primeras vueltas, cayendo a más de un minuto de quienes llevaban los intermedios. Una vez que la pista al fin se secó, el piloto argentino desplegó un muy buen ritmo, pero ya estaba demasiado lejos para aspirar a un buen resultado.

El piloto de 23 años logró avanzar hasta la 13° posición final, tres lugares por delante de Gasly, pero el décimo puesto de Arvid Lindblad, quien arrancó justo detrás de Colapinto con gomas intermedias, dejó a la vista la oportunidad perdida.

"Era el lugar adecuado para tomar una decisión así, una decisión arriesgada, y pensé que la pista se iba a secar muy rápido, pero nunca se secó. Estuvo mojada durante muchísimo tiempo y no había spray, pero simplemente estaba muy resbaladiza y no había nada de agarre. Así que sí, es una gran lástima", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, tras la carrera en Malasia.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"No tomé demasiados riesgos, pero simplemente no podía cargar el coche y perdía muchos segundos en cada vuelta. Y después, cuando pusimos el otro juego de slicks, fuimos muy rápidos, tuvimos un ritmo muy bueno, superamos a todos esos coches en pista y por ritmo, pero es una lástima porque creo que teníamos por delante una buena carrera si hubiéramos optado por los intermedios".

Colapinto entendió que su posición en la parrilla le permitía arriesgar con neumáticos lisos, pero lamentó ver que quienes arrancaron con intermedios quedaron por delante al caer la bandera a cuadros.

"Creo que ahora, por supuesto, es muy fácil decidir. Creo que en ese momento era una buena jugada para hacer largando desde la posición 21, pero, por supuesto, no es bueno cuando terminás la carrera y todos los que largaron con intermedios están por delante. Pero es parte de las carreras, tenemos que aprender para el futuro, tomar mejores decisiones en el futuro y entender un poco más cómo funcionan este tipo de pistas con los slicks y cuando la pista no está completamente seca".

El piloto de Alpine insistió en que fue una sorpresa lo mucho que tardó en secarse la pista, lo cual terminó por aniquilar sus chances en la carrera.

"Creo que quizás deberíamos haber puesto los intermedios en la primera o segunda vuelta, pero todavía pensaba que se iba a secar, y realmente no se secó hasta la vuelta 10 o 15, lo cual me resultó muy extraño. Es parte de las carreras. Con el calor que hace acá y la rugosidad (del asfalto), debería haberse secado muy rápido, pero es parte de las carreras".

Para Colapinto, lo más valioso fue la velocidad que demostró durante la carrera una vez que las condiciones se normalizaron para todo el pelotón.

"En general, estoy contento con el ritmo, por supuesto muy decepcionado con el resultado, pero el ritmo con el medio y el duro fue muy fuerte".