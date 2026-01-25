Los horarios para las pruebas de la F1 en Barcelona y cómo seguirlas en vivo

Los equipos de la Fórmula 1 ya se encuentran en Barcelona —a excepción de Williams— para comenzar el lunes la primera semana de pruebas con los nuevos monoplazas que utilizarán durante la temporada 2026.

Serán cinco días de pruebas que se extenderán hasta el viernes, pero los equipos solo podrán salir a la pista en tres de ellos, por lo que deberán pensar muy bien qué jornadas elegir, principalmente teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo en una semana en la que miércoles y jueves se presentan como los días más complicados en lo climatológico.

Por lo pronto, McLaren ya informó que no estará en pista durante la jornada del lunes, ya que optó por estirar al máximo el tiempo de desarrollo del coche antes de estrenarlo, una decisión similar a la tomada por Ferrari, que tampoco acelerará ese día. Otros equipos, como Alpine, se espera que aprovechen el tiempo en pista desde el primer día, en una semana en la que el objetivo principal estará puesto en lograr fiabilidad en los coches más que en los tiempos de vuelta.

Vale recordar también que cada equipo solo puede tener un coche en las pruebas, por lo que el tiempo de manejo estará repartido entre los pilotos.

"Recorrer kilómetros en Barcelona será muy importante y luego, con suerte, empezar a trabajar un poco más a fondo en el coche en Bahréin", dijo Franco Colapinto el viernes durante la presentación de Alpine.

"Creo que tenemos un plan de pruebas bastante bueno para poder acumular kilómetros".

"Poder saber que el coche funciona y luego, cuando vayamos a Bahréin, como dije antes, poder entrar en cuestiones mucho más profundas. Si te perdés el test de Barcelona, los primeros tres días en Bahréin vas a estar simplemente intentando que el coche funcione y entenderlo. Es muy importante sumar todo el kilometraje posible y obtener todo el conocimiento posible", explicó.

Los horarios de las pruebas de la F1 en Barcelona

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La actividad de las pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya arrancará todos los días a las 9:00 de la mañana, hora local, y se extenderá hasta las 13:00, cuando habrá una pausa de una hora para almorzar. Luego, los equipos volverán a pista entre las 14:00 y las 18:00 para completar la sesión vespertina.

Para los aficionados en América Latina, los horarios quedan distribuidos de la siguiente manera:

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, la actividad matinal será de 5:00 a 9:00, con la sesión vespertina de 10:00 a 14:00.

En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, la actividad matinal será de 4:00 a 8:00, y la vespertina de 9:00 a 13:00.

En Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, la primera tanda será de 3:00 a 7:00, y la segunda de 8:00 a 12:00, mientras que en la mayor parte de México (zona centro) la sesión de la mañana será de 2:00 a 6:00 y la de la tarde de 7:00 a 11:00.

Cómo seguir en vivo las pruebas de la F1 en Barcelona

Debido a que la Fórmula 1 decidió que los entrenamientos de esta semana en Barcelona se realicen a puertas cerradas —sin la presencia de medios de comunicación ni aficionados— la información será limitada durante cada una de las jornadas.

Un equipo de F1 TV estará presente para ofrecer las habituales entrevistas con pilotos y otros miembros del personal de los equipos, y las escuderías han acordado un marco sobre qué tipo de imágenes e información compartir.

Sin embargo, desde Motorsport.com realizaremos una cobertura en vivo para reunir todos los detalles posibles en cada momento, mientras los nuevos monoplazas de la F1 completan sus primeros kilómetros de cara a la temporada 2026.