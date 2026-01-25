Los neumáticos elegidos por los eqiupos para las pruebas de la F1 en Barcelona

Desde mañana comenzará el Shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona, es decir, cinco días de pruebas en los que cada equipo podrá elegir tres para salir a pista en el Montmeló e iniciar la preparación y el desarrollo de su monoplaza de cara a la temporada 2026.

En el trazado catalán, que estará reservado exclusivamente a los equipos de Fórmula 1 y cuyo acceso estará prohibido a cualquier otra persona (se trata de un test a puertas cerradas), Pirelli llevará las tres mezclas más duras de su gama para la nueva temporada de la máxima categoría.

Esto significa que desde mañana hasta el viernes veremos en acción los C1 (los neumáticos más duros), los C2 considerados los medios y los C3, que asumirán así el rol de blandos. No se trata de una novedad, ya que Pirelli siempre ha elegido estos compuestos para el Circuit de Barcelona-Catalunya. Las cargas laterales y las fuerzas ejercidas por su diseño siempre han llevado a la casa italiana a elegir sus neumáticos más duros y, hay que decirlo, estos siempre han hecho un trabajo excelente sobre el asfalto catalán.

Neumáticos Pirelli que se utilizarán durante el shakedown de Barcelona Photo by: Pirelli

Además de los neumáticos slick, Pirelli también llevará los Intermedios y los neumáticos Full Wet, los de lluvia extrema. Las previsiones meteorológicas sobre el área prometen lluvia en al menos dos de los cinco días de test, especialmente el miércoles y el jueves. Esto podría inducir a algunos equipos a elegir al menos uno de los días con potencial de lluvia para probar los Pirelli 2026 de mojado en los nuevos monoplazas.

También lee: Fórmula 1 Por qué el primer test de F1 2026 en Barcelona se hace en secreto y qué esperar

Es cierto que ya varios monoplazas han debutado en pista en shakedown privados (15 kilómetros totales) o en filming day (200 kilómetros como máximo) sobre pistas mojadas, pero los neumáticos, conviene recordarlo, siempre son de demostración, no los que se utilizan durante la temporada en los grandes premios de Fórmula 1.

Además, Pirelli también ha difundido la elección de los equipos en cuanto al número de compuestos seleccionadas para los tres días de test que realizarán en suelo catalán.

Neumáticos Pirelli que se utilizarán durante el shakedown de Barcelona Photo by: Pirelli

Partiendo de los equipos top, al ver la imagen difundida por el proveedor único de neumáticos de la F1 es fácil notar cómo los cuatro primeros de la temporada pasada han hecho elecciones muy diferentes entre sí.

McLaren, por ejemplo, ha buscado tener un buen número de neumáticos vinculados a las tres opciones de seco: 4 duros, 10 medios y 6 blandos. Una elección similar ha sido realizada por Ferrari, con 4 duros, 12 medios y 3 blandos. Entre ambos, sin embargo, se percibe claramente la voluntad del equipo del Cavallino Rampante de apostar especialmente por los medios, con nada menos que 12 juegos.

Mercedes y Red Bull, en cambio, tienen dos cosas en común. La primera está relacionada con el hecho de que ambos han evitado elegir juegos de una de las tres opciones. Mercedes no ha seleccionado C2, mientras que Red Bull ha hecho lo mismo con los C1. En realidad, el equipo de Milton Keynes ha querido solo un juego de medios, por lo que podrá contar con nada menos que 18 juegos de blandos. En este sentido, es el equipo que tendrá más. El segundo es Williams con 17, pero sabemos que el equipo dirigido por James Vowles ha oficializado su ausencia total del Shakedown de Barcelona.

La segunda cosa que une a los equipos dirigidos por Laurent Mekies y Toto Wolff es el gran número de juegos de blandos que podrán utilizar. Además de los ya mencionados 18 juegos de neumáticos de Red Bull, hay que señalar los 12 de Mercedes, al igual que Racing Bulls, y los 13 de Haas TGR.

Cadillac, el equipo recién ingresado a la F1, en cambio ha elegido probar bastante bien las tres opciones: tendrá 4 juegos de duros, 6 de medios y 10 de blandos. Una elección muy similar ha sido realizada por Audi (2 duros, 6 medios y 10 blandos), mientras que Alpine contará con dos duros, nueve medios y nueve blandos.

En lo que respecta a los neumáticos de lluvia, en cambio, todos los equipos han apostado fuerte por los Intermedios, en los últimos años los principales a utilizar cuando llueve, mientras que los Full Wet han sido seleccionados por todos los equipos, pero solo con uno en su mayoría, y como máximo tres juegos (Audi es el que ha querido más).