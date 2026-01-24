Martin Brundle cree que el cambio de ingeniero de Hamilton en Ferrari llega tarde

El ex piloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports Martin Brundle aseguró que estaba "sorprendido" de que Lewis Hamilton no hubiera cambiado antes de ingeniero de carrera.

Hamilton se unió a Ferrari en 2025 tras una etapa de 12 años en Mercedes y necesitó un tiempo para adaptarse a su nuevo equipo. Si bien logró una victoria en una carrera sprint en China, no consiguió subir al podio en ningún gran premio durante la temporada 2025.

Durante su primer año con el equipo de Maranello, en algunos momentos hubo indicios de cierta fricción entre Hamilton y su ingeniero de carrera, Riccardo Adami.

Ahora Ferrari ha confirmado que Adami será trasladado a otra área de la compañía, mientras que el nuevo ingeniero de carrera de Hamilton todavía no ha sido confirmado. "Ferrari HP desea agradecer a Riccardo por su compromiso y contribución a su rol en pista y le desea todo el éxito en su nueva posición. El nombramiento del nuevo ingeniero de carrera para el auto número 44 (Hamilton) se anunciará oportunamente", indicó el equipo días atrás.

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26 Photo by: Federico Basile | AG Photo

"Me sorprende que probablemente no haya ocurrido un poco antes, sinceramente, a juzgar por todas las cosas que estaban pasando el año pasado", dijo Brundle durante una aparición en los Autosport Awards 2026.

"Lewis necesita llegar allí con un equipo para que al menos entiendan el 'lenguaje de Lewis' cuando está dentro del auto, qué significa todo y cómo interpretar lo que Lewis realmente necesita al volante.

"Con solo escuchar la radio y ver el rendimiento, aunque obviamente lo maquillaron durante la temporada pasada, algo tenía que cambiar".

Ferrari presentó su monoplaza de Fórmula 1 para 2026 el 23 de enero, antes de las pruebas privadas de la próxima semana. El nuevo diseño incorpora más detalles en blanco sobre una base rojo brillante, con toques de azul para coincidir con el patrocinador principal del equipo, HP.

La temporada 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo, seguido por el Gran Premio de China la semana siguiente.