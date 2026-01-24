El plan de Alpine para las pruebas de la F1 2026 en Barcelona

La primera sesión de test en Barcelona será la ocasión para que los equipos acumulen la mayor cantidad posible de kilómetros, verificando el funcionamiento de sus respectivas unidades de potencia y completando numerosos long run útiles para sacar a la luz posibles puntos críticos. Un paso comprensible, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto completamente nuevo debido al cambio reglamentario para 2026.

El objetivo de muchos equipos será ante todo evaluar la fiabilidad, pero en este aspecto no todos han adoptado la misma estrategia, sobre todo en dos puntos clave. El primero se refiere al día elegido para el debut en los test: las pruebas de Barcelona durarán cinco días, pero cada equipo podrá rodar solo en tres de ellos, motivo por el cual es fundamental planificar cuidadosamente el programa.

Mientras McLaren y Ferrari han confirmado que no saldrán a pista ya el primer día, para conceder a los técnicos más tiempo para optimizar el desarrollo y afinar los últimos detalles, otros equipos, entre ellos Alpine, han optado en cambio por un enfoque diferente.

Livrea Alpine A526 Foto di: Alpine

A pista de inmediato el lunes por el riesgo de lluvia

La escudería francesa ya ha confirmado que saldrá a pista desde el lunes, también para anticiparse a un posible empeoramiento del tiempo durante el resto de la semana. Por el momento, el primer día de test debería disputarse en seco, mientras que existen dudas sobre el martes y el miércoles, con previsiones que indican posibles chaparrones capaces de reducir el tiempo útil en pista.

Es un factor que podría incidir en el trabajo de los equipos, y es precisamente por eso que Alpine pretende salir a pista desde el primer día, acumulando kilómetros en seco para luego evaluar en las jornadas siguientes cuál será la ventana meteorológica más favorable.

"Tenemos un plan y hasta ahora estamos respetando el programa. Para la próxima semana, la intención es rodar seguro el lunes, y luego veremos cómo va el resto de la semana. Mirando las previsiones meteorológicas, parece que a mitad de semana habrá algo de variabilidad, podría llover, por lo que decidiremos la misma mañana, entre las cinco y las nueve, evaluando el tiempo y preguntándonos si tiene sentido salir a pista o no", confirmó el director técnico de Alpine, David Sanchez.

Alpine A526

Bien en el filming day… clima aparte

Alpine ya había sido "frenado" por la lluvia hace pocos días: durante el shakedown de Silverstone no pudo completar los 200 km previstos, no por un problema técnico, sino porque la pista estaba tan mojada que hacía correr al monoplaza el riesgo de aquaplaning. Seguir rodando a pocos días de los test habría supuesto un riesgo innecesario, por lo que el equipo prefirió quedarse en boxes.

Cuando luego las condiciones mejoraron, ya había caído la noche, y el equipo solo pudo completar 140 km. Sanchez explicó que, más allá del clima, el coche no mostró ningún problema durante el filming day y habría podido alcanzar sin dificultades el kilometraje máximo, como hizo Mercedes un día después. Una señal alentadora sobre la fiabilidad de la unidad de potencia de Brixworth.

"Sentimos que estamos listos para rodar. El shakedown de hace dos días fue bastante bien. Nos habría gustado hacer más kilómetros, pero el clima fue realmente pésimo, y creo que llegaremos a Barcelona con mucho trabajo por hacer, a partir del lunes", añadió luego el director técnico.

Alpine A526 Photo by: Alpine

El A526 ya estará avanzado en el desarrollo

Sin embargo, el día del debut no es el único elemento que distingue las estrategias de los equipos. Algunas escuderías, como Ferrari, ya han confirmado que en los primeros test utilizarán una versión muy básica del coche, para centrarse en elementos específicos, en primer lugar el funcionamiento de la unidad de potencia. Otras, como McLaren y la propia Alpine, llevarán en cambio a pista una especificación ya más evolucionada.

Durante la presentación del viernes en Barcelona, Alpine no mostró el coche real, que en cambio se pudo observar durante el filming day, ya caracterizado por algunas soluciones particulares, sobre todo en la zona delantera. La base es, por lo tanto, la de una versión ya avanzada, a la que se añadirán nuevas actualizaciones en los primeros Grandes Premios de la temporada.

"El coche que verán el lunes ya está bastante avanzado, y ya tenemos un buen plan [de desarrollo] para el inicio de la temporada", confirmó Sanchez.