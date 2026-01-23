Por qué Alpine F1 recibió un "impulso" con el shakedown en Silverstone

El equipo Alpine de Fórmula 1 afirma que su shakedown del miércoles en Silverstone fue un "buen impulso de confianza" al iniciar su etapa como equipo cliente de Mercedes.

Tras haber quedado rezagado frente a otras unidades de potencia durante algún tiempo, Renault, propietario de Alpine, abandonó su programa de motores propios de F1 en Viry-Chatillon de cara a la nueva era reglamentaria de 2026 para convertirse en cliente de Mercedes, sumándose a los campeones del mundo McLaren y a Williams.

El coche de Alpine para 2026, el A526, debutó con su unidad de potencia y caja de cambios Mercedes en una jornada de filmación gélida y lluviosa en Silverstone el miércoles, con Pierre Gasly completando 140 de los 200 kilómetros permitidos, un plan de rodaje que solo se vio limitado por la necesidad de encontrar una tregua en el clima.

Posteriormente, el equipo oficial Mercedes utilizó la totalidad de su cupo de 200 km durante una jornada de filmación al día siguiente, ofreciendo señales prematuras pero alentadoras de un inicio fiable para Mercedes High Performance Powertrains. También supone un estímulo para el equipo Alpine, que terminó último en el campeonato 2025 y centró todos sus esfuerzos en 2026 de manera temprana.

Al ser consultado en el lanzamiento de Alpine 2026 en Barcelona sobre cuán alentador fue para el equipo comenzar sin problemas, el director técnico David Sanchez dijo: "Creo que tenemos nueve días de pruebas, así que van a pasar muchas cosas a lo largo de esos nueve días. Pero de entrada, poder completar vueltas y no detenerse es un buen impulso de confianza, porque al menos puedes llegar a Barcelona y ponerte a trabajar.

El Alpine A526 para la F1 2026 Photo by: Alpine

"Queríamos hacer los 200 km. Cuando comenzamos el día el miércoles, salimos de inmediato para una tanda de cinco o seis vueltas y el coche funcionó bien. Luego paramos, esperando que el clima mejorara, pero nunca terminó de hacerlo. Así que cuando se abrió una ventana a media tarde, mandamos a Pierre a pista y simplemente nos quedamos rodando, vuelta tras vuelta. Solo paramos porque nos dijo que estaba oscureciendo. Llegar a los 200 km habría sido bastante fácil.

"Simplemente te da un poco de confianza. Puedes ir a Barcelona y, desde el primer momento, empezar a sumar algunas vueltas".

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, señaló que el silencio por radio del equipo durante las tandas en Silverstone fue una "buena noticia".

"Por primera vez en mucho tiempo en la Fórmula 1, el coche sale, vuelve, sale y nunca vuelve por problemas. Normalmente tenemos que rellenar aceite, controlar las temperaturas… y todo el mundo en la radio estaba en silencio. Esa fue la buena noticia. Nadie hablaba. Hicimos menos de 150 km porque hubo aquaplaning. No tenía sentido arriesgar el coche".

Gasly también elogió a su equipo por haber podido rodar temprano, hablando el mismo día en que Williams anunció que se ausentará por completo del shakedown de Barcelona de la próxima semana debido a retrasos. "El objetivo principal de la prueba era sacar el coche a pista, y eso se logró con éxito", añadió el francés.

"Sinceramente, un gran reconocimiento para los chicos, porque han puesto una enorme cantidad de trabajo para asegurarse de que podamos tener el coche entero, con todo el paquete junto, y sacarlo a pista. Creo que todos somos conscientes de lo difícil que es, viendo también a otros equipos. Fue un rodaje muy valioso".