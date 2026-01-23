Mercado Libre explica su ausencia en el nuevo Alpine para la F1 2026

Franco Colapinto contó con el apoyo de Mercado Libre cuando dio el salto a la Fórmula 1 con Williams en la temporada 2024, y la compañía argentina lo acompañó también cuando comenzó su etapa con Alpine el año pasado.

Muy pronto tras la llegada de Colapinto a la Fórmula 1, Mercado Libre realizó activaciones especiales con Williams en los Grandes Premios de México y Brasil, tiñendo con su característico color amarillo gran parte del monoplaza, algo que repitió en 2025 con Alpine, sumando en esa ocasión también el Gran Premio de las Américas.

Además, Colapinto fue protagonista de varios comerciales de Mercado Libre desde su ingreso a la Fórmula 1, con producciones de gran escala que tuvieron una amplia repercusión.

Por eso, la ausencia de Mercado Libre en la presentación del nuevo monoplaza de Alpine este viernes en Barcelona generó suspicacias entre los aficionados sobre lo que podría suceder con uno de los patrocinadores más importantes del piloto argentino.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ante esta situación, la propia empresa emitió un comunicado para indicar que continúa en conversaciones con Alpine con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo de cara a la temporada 2026, que comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, y ratificó al mismo tiempo su vínculo con Colapinto, aunque sin dar precisiones al respecto.

"En Mercado Libre, nuestros acuerdos de sponsoreo acompañan proyectos que evolucionan en el tiempo", señaló la empresa a través de Sean Summers Chief Marketing Officer de Mercado Libre.

"Si bien aún estamos en conversaciones y evaluando los detalles de un posible acuerdo con Alpine F1, mantenemos una relación sólida con Franco Colapinto, a quien venimos apoyando desde sus inicios en la categoría. Estamos orgullosos de su crecimiento y seguiremos acompañando su desarrollo deportivo."

En los últimos días, Mercado Libre incorporó a Gabriel Bortoleto como uno de los pilotos patrocinados para la nueva temporada de la Fórmula 1, con el objetivo de crecer dentro del mercado brasileño, de gran importancia para la empresa.