Ferrari presenta su coche para la F1 2026 en Fiorano
Ferrari ha presentado su coche de F1 2026, el SF-26, antes de un shakedown en Fiorano.
Presentación del Ferrari SF-26
Foto de: Ferrari
Ferrari reveló este viernes su auto para 2026, el SF-26, antes de un shakedown en su pista de pruebas de Fiorano.
Tal como se detalló el mes pasado, el equipo italiano se mantuvo fiel a su plan tradicional de lanzamiento: revelar su nuevo auto el mismo día de su shakedown en Fiorano, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc presentes para completar las primeras vueltas del auto de Ferrari para 2026.
La Scuderia busca recuperarse de una decepcionante campaña 2026, en la que cayó al cuarto puesto del campeonato de constructores, con el foco principal de su temporada puesto en las dificultades de Hamilton para adaptarse a Ferrari, al no conseguir un podio en un gran premio por primera vez en su carrera.
Eso dejó a Leclerc liderando la lucha para Ferrari, sumando siete podios a lo largo del año, para terminar quinto en el campeonato de pilotos, apenas un puesto por delante de Hamilton.
El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, estableció un enfoque "agresivo" para el desarrollo del auto de F1 2026, con el ensamblaje final planificado para completarse en la víspera de la presentación y el shakedown.
Esto sigue una preparación igualmente ultraenfocada para la nueva era de la F1, después de haber sido uno de los primeros equipos en trasladar por completo su desarrollo aerodinámico al coche de 2026 ya en abril del año pasado.
Las fotos del nuevo SF-26 de Hamilton y Leclerc para la F1 2026
Con el peso de las expectativas en un máximo histórico, todo indica que será una temporada de todo o nada para Ferrari y para Hamilton, que hace 12 meses dio el audaz paso de unirse al icónico equipo italiano.
Hamilton llega a la nueva temporada de F1 sin que se haya anunciado la identidad de su ingeniero de carrera, tras la noticia de la semana pasada de que Riccardo Adami ya no cumplirá ese rol al asumir un nuevo puesto en el programa de jóvenes pilotos de Ferrari.
Ferrari se convirtió en el quinto equipo en mostrar su auto de F1 para la nueva era reglamentaria -Alpine lo hará más tarde este viernes-, después de que Red Bull y Racing Bulls inauguraran la temporada de presentaciones la semana pasada en las instalaciones de Ford en Detroit. Haas reveló su auto en una presentación online el lunes, a lo que le siguió el lanzamiento de Audi en Berlín el martes y la presentación de los renders de Mercedes y su shakedown el jueves. Honda también presentó su unidad de potencia en Tokio a comienzos de esta semana.
Todos los equipos están intensificando los preparativos para el shakedown privado de Barcelona, que se llevará a cabo la próxima semana (26-30 de enero), cuando cada equipo podrá girar durante tres de los cinco días en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
