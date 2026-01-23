Los desafíos que afronta Alpine de cara a la F1 2026

Tras finalizar último en el campeonato de constructores de 2025, Alpine intentará recuperarse en la próxima temporada de Fórmula 1.

¿Qué puede hacer el equipo de la marca francesa con una estructura en gran medida sin cambios junto a un nuevo socio de motores? De cara a su presentación de temporada en Barcelona el viernes, profundicemos en sus perspectivas.

¿Qué hay de nuevo en Alpine?

El principal cambio para 2026 en Alpine es el paso del equipo a unidades de potencia Mercedes como cliente. Por primera vez en la historia de la marca, un equipo de F1 propiedad de Renault no utilizará sus propios motores.

No será una novedad en Enstone, ya que corrió con potencia Mercedes en la temporada 2015 bajo el nombre Lotus. Como Benetton, solo empezó a utilizar unidades de potencia Renault en 1995.

La decisión fue tomada por el entonces CEO de Renault, Luca de Meo, quien desde entonces dejó la compañía, y fue profundamente impopular dentro de la división de motores de Viry-Chatillon.

El equipo también perdió algunos socios, en particular Microsoft, que cambió de bando hacia Mercedes.

Mientras tanto, el piloto reserva Jack Doohan ha dejado la escudería para perseguir un posible camino de carrera en Super Formula, dejando a Paul Aron y Kush Maini como sus pilotos de pruebas y reserva, pero solo el estonio es elegible para una superlicencia.

¿Cuál es el mayor desafío para Alpine?

Demostrar que es capaz de construir un coche ganador de carreras; y cuando escribimos "ganador de carreras", nos referimos específicamente a "por mérito propio". La victoria de Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría 2021 no fue inmerecida, no nos malinterpreten, pero tampoco fue exactamente un reflejo fiel del ritmo real del auto.

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Más allá de eso, el equipo con base en Enstone no gana desde el Gran Premio de Australia 2013 con Kimi Raikkonen, y su falta de éxito a menudo se ha atribuido a sus motores.

El equipo terminó último en el campeonato de constructores de 2025, así que tiene mucho que demostrar.

¿Cuál es el punto fuerte más grande de Alpine?

En 2026, el punto fuerte más grande de Alpine podría ser su unidad de potencia Mercedes.

Se cree que Mercedes tiene una ventaja sobre todos los demás fabricantes de motores, en parte gracias a una interpretación astuta de las nuevas reglas respecto a la relación de compresión del motor de combustión interna.

Si esto se traduce en una brecha real de rendimiento, Alpine tendrá todas las cartas en la mano para tener éxito.

¿Cuál es el objetivo de Alpine en la F1 2026?

Alpine detuvo abiertamente el desarrollo del A525 de manera notablemente temprana el año pasado, prácticamente alrededor de mayo, para centrarse en las nuevas reglas. Esa es parte de la razón por la cual solo sumó 22 puntos cuando su rival más cercano, Sauber, tenía 70 en su cuenta.

El piloto líder, Pierre Gasly, ha estado rindiendo de manera bastante consistente a un alto nivel y soportó esas dificultades sin quejarse, pero ahora se impacientaría en ausencia de un progreso significativo.Por su parte, Franco Colapinto enfrentará por primera vez el inicio de una temporada como piloto titular tras incorporarse con el año comenzado tanto en 2024 como en 2025.

Alpine difícilmente tendrá dónde esconderse en 2026.