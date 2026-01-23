EN VIVO: la presentación del Alpine A526 de Franco Colapinto para la F1 2026

Alpine pone oficialmente en marcha su 2026 con un evento de lanzamiento en la ciudad de Barcelona, a tres días del comienzo de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, que tendrán lugar a pocos kilómetros de allí, en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

La escudería de Enstone llevará adelante su presentación a bordo del crucero MSC World Europa, atracado en la terminal de cruceros de MSC en el puerto de Barcelona, como parte de la asociación de Alpine con MSC, que se incorporó como patrocinador a comienzos de la pasada temporada.

El MSC World Europa es una de las embarcaciones más modernas e innovadoras de la compañía, con capacidad para casi nueve mil personas a bordo, considerando sus 333 metros de eslora y 47 metros de manga, entre pasajeros y tripulación, y allí es donde Alpine revelará la decoración de su A526 en un evento exclusivo que contará con la presencia de Motorsport.com.

Para Franco Colapinto, se trata de la primera vez que el piloto argentino será parte de la presentación de un equipo de F1 como piloto titular, mientras se prepara para iniciar por primera vez un campeonato de la máxima categoría desde la cita inaugural, ya que tanto en 2024 como en 2025 se incorporó a la parrilla una vez iniciada la temporada.

Alpine decidió muy temprano el año pasado detener el desarrollo de su monoplaza de 2025 para centrar todos sus esfuerzos en la siguiente temporada, con la esperanza de aprovechar el profundo cambio reglamentario en chasis y motores que entrará en vigor en la F1 cuando se ponga en marcha el campeonato 2026 con el Gran Premio de Australia en marzo próximo.

Esa decisión dejó a la escudería de Enstone y a sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, penando durante gran parte del año pasado, pero el equipo confía en que ese sacrificio haya valido la pena para arrancar con el pie derecho esta nueva era de la máxima categoría.

Alpine ya llevó adelante el miércoles el shakedown del nuevo monoplaza con Gasly al volante en el circuito de Silverstone, lo que marcó también la primera salida a pista del equipo con un motor Mercedes, tras la decisión de abandonar el programa de motores propio que mantenía a través de Renault.

