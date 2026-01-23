Después de Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, Mercedes y Ferrari, fue el turno de Alpine de levantar el velo sobre la decoración de su A526, el monoplaza que llevará los colores de la escudería de Enstone para la temporada 2026 de Fórmula 1.

Sin embargo, este monoplaza 2026 ya salió a pista a comienzos de semana, para un primer shakedown en el circuito de Silverstone, tal como también sucedió con los monoplazas de Audi, Cadillac, Racing Bulls, Mercedes y Ferrari.

Alpine realizó un gran evento para su lanzamiento 2026, ya que la presentación del equipo tuvo lugar en el puerto de Barcelona a bordo del crucero MSC World Europa, uno de los más grandes y modernos de la empresa MSC, que patrocina a Alpine desde el año pasado.

La nueva decoración del monoplaza no es radicalmente diferente de su predecesor, con el azul de Alpine asociado al rosa del patrocinador principal del equipo, BWT.

"Ante todo, estoy extremadamente entusiasmado", dijo Franco Colapinto. "Por primera vez en mi carrera, pude beneficiarme de una verdadera pretemporada para prepararme de la mejor manera para una temporada completa, y hacerlo desde los primeros ensayos y la primera carrera. Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo".

"Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos de la parrilla. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para extraer el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante".

"Siento que todo el equipo está extremadamente motivado para realizar una buena temporada. Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras y seguir progresando. Espero que eso nos permita ser competitivos como equipo".

Por su parte, Pierre Gasly comentó: "Es la primera vez en mi carrera que todo el auto experimenta cambios tan profundos".

"Por supuesto, todo el mundo está en territorio desconocido, pero lo encuentro extremadamente estimulante como piloto. Para el equipo, el camino ha sido largo para llegar hasta aquí. Trabajamos muchísimo en el simulador el año pasado para prepararnos para este nuevo reglamento y sé que todo el equipo de Enstone realizó esfuerzos considerables para desarrollar el mejor paquete posible".

"Lo que veremos a partir del shakedown de la semana próxima (en Barcelona) será interesante, pero no serán los autos definitivos. Seguiremos aprendiendo para desarrollar el paquete cada vez que salgamos a pista".

"No me fijo un objetivo preciso. Habrá que trabajar arduamente con el equipo para identificar los ejes de progreso. Avanzaremos día tras día, intentando ser lo más competitivos posible a lo largo del año. Evidentemente estoy entusiasmado y optimista, pero también soy realista respecto a mis ambiciones. Hoy, sobre todo, siento un enorme orgullo de ver al equipo alcanzar todos sus hitos en la preparación del A526".

La temporada 2026 se presenta como un gran punto de inflexión para la escudería franco-británica. Desde que tomó el relevo de Renault en 2021, Alpine siempre ha mostrado alto y claro su ambición de volver a la parte alta de la parrilla, en la línea de los años dorados de la marca del rombo.

Lamentablemente para el equipo con sede en Enstone, las temporadas del equipo se suceden y se parecen, sin verdaderas señales de progreso. Después de 114 Grandes Premios, el plan destinado a devolver a Alpine a la cima en el mismo número de carreras no dio frutos. Peor aún, el equipo fue deslizándose poco a poco hacia el pelotón hasta concluir el campeonato de constructores en la última posición la temporada pasada.

No obstante, Alpine asegura que fue un mal por un bien. El equipo sacrificó su campaña 2025 para apostarlo todo al reglamento 2026, convencido de ver allí su mejor oportunidad de colarse entre los equipos de punta. Esta temporada, los cambios son tales que la jerarquía debería quedar totalmente revolucionada, ofreciendo en particular a las escuderías de mitad de parrilla la posibilidad de barajar de nuevo las cartas e instalarse más regularmente en los puestos de adelante.

Para lograrlo, Alpine decidió un cambio radical en lo interno: cambiar su motor Renault de casa para convertirse en equipo cliente de Mercedes. Tal vez fuera la solución correcta, teniendo en cuenta todos los rumores que rodean a la unidad de potencia de Brackley y su posible utilización de una laguna del nuevo reglamento para alcanzar un mayor rendimiento.

Este lunes comenzarán los primeros ensayos de la temporada 2026, que marcarán el inicio de esta nueva era de la Fórmula 1. Los equipos podrán utilizar tres días de los cinco previstos en total.