Los desafíos que afronta Ferrari de cara a la F1 2026

La temporada de presentaciones de autos para la temporada 2026 de Fórmula 1 ya está firmemente en marcha, con Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi y Mercedes habiendo revelado sus decoraciones para este año.

Lo próximo es Ferrari el viernes, después de lo que fue una campaña 2025 sumamente decepcionante, ya que el equipo italiano cayó al cuarto puesto del campeonato y no logró ganar un gran premio por primera vez desde 2021.

Pero 2026 trae un optimismo renovado gracias a los amplios cambios reglamentarios, ¿aunque esa esperanza se desinflará rápidamente como sucedió en 2022?

¿Qué hay de nuevo en Ferrari?

No ha cambiado demasiado en Ferrari para la F1 2026, teniendo en cuenta que ha mantenido su dupla de pilotos de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Fred Vasseur sigue como jefe de equipo y, alerta de spoiler, el auto que presentará el viernes es rojo.

Sin embargo, recientemente se anunció que Riccardo Adami dejará su rol como ingeniero de carrera de Hamilton para supervisar las pruebas de autos anteriores para miembros dentro del programa de jóvenes pilotos de Ferrari.

Adami es un histórico de Ferrari: el italiano de 52 años llegó desde Toro Rosso en 2015 para trabajar como ingeniero de carrera de Sebastian Vettel y luego del predecesor de Hamilton, Carlos Sainz. Así que, naturalmente, asumió ese rol cuando el siete veces campeón del mundo se unió en 2025, pero muy pronto se hizo evidente que había problemas de comunicación entre ambos.

Riccardo Adami, Engineer Ferrari Photo by: Ferrari

En particular en Mónaco, donde Hamilton afirmó que la comunicación por radio "no fue tan clara" después de sufrir una penalización en la parrilla por obstaculizar a Max Verstappen en la Q1, porque su equipo le informó por error que el piloto de Red Bull estaba desacelerando.

Luego, el domingo, Hamilton envió el habitual mensaje postcarrera tras terminar quinto, pero hubo silencio por radio a continuación, ante lo cual el británico reaccionó: "¿Estás molesto conmigo o algo así?".

También hubo ocasiones en las que expresó su descontento con la estrategia, como en Miami con el sarcástico "tomate un descanso para el té ya que estás", así que durante todo el año la relación Hamilton-Adami simplemente dio la impresión de ser tirante, y se ha sugerido que les faltaba la química necesaria, aunque eso ha sido negado por el equipo.

Sin embargo, todavía no se sabe quién será el sucesor de Adami, pero debe ser alguien que pueda ponerse en marcha de inmediato con Hamilton, porque él no puede seguir rotándolos con la esperanza de que replique lo que tenía junto a Peter Bonnington en Mercedes.

Especialmente porque este es un año tan importante para Hamilton, que tuvo un 2025 decepcionante al terminar sexto en el campeonato, 86 puntos por detrás del quinto clasificado Leclerc, y no logró ganar un gran premio: la tercera vez que le sucede en cuatro años.

Si las dificultades persisten para el piloto de 41 años, entonces podría retirarse al final de la temporada, especialmente porque ahí es cuando expira el contrato de Hamilton, y aunque se entiende que hay una opción por un tercer año, debe ser beneficioso para todas las partes continuar.

¿Cuál es el mayor desafío para Ferrari?

Ferrari es un equipo como ningún otro, considerando que es la única escudería que ha competido en todas las temporadas de la F1, y durante ese tiempo se ha establecido como la estructura más exitosa con un total combinado de 31 campeonatos.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A veces eso puede ser su talón de Aquiles, porque trae un cierto nivel de expectativa cada año, y no ayuda que Ferrari tenga constantemente a la exigente prensa italiana encima, similar a la cobertura de Manchester United por parte de la prensa británica.

Eso se vio particularmente el año pasado, cuando importantes publicaciones italianas estaban especulando que los días de Vasseur en Ferrari estaban contados, además de los de personal clave, después de un inicio de 2025 poco convincente.

Vasseur respondió al ataque en Montreal, criticando a los periodistas que publicaron esas historias, antes de afirmar que "estamos en esta situación a diario ahora en Italia y es demasiado. Si quieren tener éxito, tenemos que poder trabajar en un entorno limpio y no estamos en esa situación".

Así que un gran desafío para cualquiera en Ferrari es intentar bloquear el ruido exterior para enfocarse en lo que importa, que es cumplir con esas expectativas. Eso es algo que la Scuderia necesita hacer especialmente este año, ya que su sequía de 18 años sin campeonatos continúa, y Ferrari no puede permitirse tener a un piloto como Leclerc en sus filas sin ganar un título, ni que el fichaje bomba de Hamilton no esté a la altura.

¿Cuál es el punto fuerte más grande de Ferrari?

Aunque el año pasado hubo especulaciones sobre la salida de Vasseur de Ferrari en medio de sus problemas en 2025, el francés aún debe ser considerado como el punto fuerte más grande de la Scuderia; francamente, si Vasseur no puede llevar a Ferrari al éxito, entonces nadie podrá.

Porque Vasseur realmente es así de bueno, algo que se ha visto a lo largo de toda su carrera como director. Comenzó en GP2, donde ganó el título con Hamilton, Nico Rosberg y Nico Hülkenberg como jefe de ART, antes de eventualmente dar el salto a la F1 con Renault.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Aunque esa etapa solo duró una temporada, le fue mucho mejor en sus cinco años en Sauber, donde Vasseur ayudó a formar a un Leclerc debutante, concretar el acuerdo con Alfa Romeo y liderar al relativamente modesto equipo suizo hasta el sexto puesto en el campeonato 2022.

También ayuda que Vasseur esté algo alejado de la burbuja italiana que a menudo ha perjudicado a Ferrari a lo largo de los años, ya que el entusiasta francés de 57 años transmite un nivel de calma y sentido común que muchos de sus predecesores no lograron.

Un ejemplo de eso es su enfoque con los medios, ya sea su respuesta en Canadá que ayudó a descomprimir ligeramente la situación, o la manera en que defiende constantemente a sus pilotos ante la prensa, incluso con Hamilton, por ejemplo, sufriendo tres eliminaciones consecutivas en Q1.

Él sabe que Ferrari no es una solución rápida, que muchas cosas deben cambiar para que los cimientos sean más sólidos, y no hay un hombre mejor para el trabajo, un trabajo que muy posiblemente es el más difícil de la F1, porque Vasseur tiene toda la fortaleza para lidiar con lo que sea que le lancen al jefe de la Scuderia.

¿Cuál es el objetivo de Ferrari en la F1 2026?

El objetivo para 2026 en Ferrari es bastante simple: volver a la cima. Eso se debe a que mucha gente de la generación mayor habrá crecido con el dominio de la Scuderia, con sus títulos desde la década de 1960 hasta comienzos de los 2000, pero la historia es completamente diferente para los fans más jóvenes.

Muchos de ellos ni siquiera habrán presenciado un campeonato de Ferrari, considerando que el último fue el de constructores de 2008, con el último título de pilotos llegando el año anterior de la mano de Kimi Raikkonen, aunque no es como si nunca hubieran tenido una oportunidad de romper esa sequía desde entonces.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Primero estuvo 2012, cuando Fernando Alonso dilapidó una ventaja de 39 puntos sobre el eventual campeón Vettel, antes de que el alemán tuviera su propio golpe al corazón con Ferrari seis años más tarde: Vettel llevaba la delantera sobre Hamilton en la lucha por el título de F1 2018, pero luego se accidentó desde la punta en Alemania para darle a su rival de Mercedes todo el impulso.

El sufrimiento parece ser un tema para todos los pilotos de Ferrari, ya que Leclerc ganó dos de los primeros tres grandes premios en 2022, el primer año de los autos con efecto suelo, para establecer una ventaja de 34 puntos. Pero luego los errores del monegasco, además de los del equipo, llevaron a Verstappen a encaminarse con comodidad hacia un segundo título.

Esos fracasos constantes han creado así una narrativa en Ferrari de que a menudo se ahoga en los momentos de alta presión, por lo que el objetivo debe ser reescribir el guion y devolver los días de gloria a Maranello.

Las nuevas regulaciones son una oportunidad para hacerlo, pero como dijo Leclerc una vez el año pasado con su mejor voz de Elvis: "Es ahora o nunca" para convertirse en campeones.