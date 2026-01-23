EN VIVO: la presentación de Ferrari para la F1 2026

La escudería Ferrari lleva adelante este viernes 23 de enero su evento de presentación de cara al campeonato 2026 de Fórmula 1.

Ferrari viene de vivir una difícil temporada 2025, en la que el equipo no logró ganar ningún Gran Premio a lo largo del año y en la que, especialmente, Lewis Hamilton tuvo muchos problemas para ser competitivo en su primera temporada con la casa de Maranello.

Ferrari terminó la temporada 2025 en el cuarto puesto del campeonato de constructores con 398 puntos, y Charles Leclerc y Hamilton finalizaron quinto y sexto en el campeonato de pilotos con 242 y 156 puntos, respectivamente.

Ante el reseteo reglamentario de la F1 para 2026, que implica grandes cambios para los chasis y las unidades de potencia, Ferrari centró todos sus esfuerzos muy temprano el año pasado en comenzar a desarrollar el monoplaza de la próxima temporada, en detrimento del coche de 2025.

"Nosotros no empezamos de la mejor manera, hubo la doble descalificación en China. Esto nos costó muchos puntos comparado con los competidores directos. Y bastante temprano en la temporada, McLaren fue tan dominante en los primeros cuatro o cinco eventos que nos dimos cuenta de que sería muy difícil para 2025", explicó Fred Vasseur, jefe de Ferrari, hacia el final de la pasada temporada.

"Significa que decidimos muy temprano en la temporada, creo que fue a finales de abril, cambiar a 2026. Fue una decisión difícil. Quizás también subestimé un poco la decisión desde el lado psicológico, porque cuando aún tienes 18 o 20 carreras por delante y sabes que no traerás ningún desarrollo aerodinámico, es bastante difícil de manejar psicológicamente", agregó.

Ahora, Ferrari deberá demostrar que todo el trabajo realizado durante el año pasado puede dar frutos en la pista, mientras la F1 se acerca a su primera prueba de pretemporada con vistas a 2026, prevista del 26 al 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

EN VIVO: el lanzamiento de Ferrari para la temporada 2026 de F1