Alpine fue uno de los equipos que más apostó por el cambio reglamentario que llegará a la Fórmula 1 en la temporada 2026, y la escudería de Enstone espera comenzar pronto a cosechar lo sembrado con su nuevo monoplaza, el A526.

El equipo ya realizó el shakedown del coche el miércoles en el circuito de Silverstone y ahora se prepara para presentar la decoración que lucirán los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly cuando la F1 ponga en marcha una nueva era este año.

¿Dónde es la presentación de Alpine para la F1 2026?

Alpine se trasladó desde Inglaterra hasta España, más precisamente a Barcelona, para llevar adelante su lanzamiento de la temporada 2026.

Pero la presentación de Alpine no promete ser una más dentro de los eventos de lanzamiento, ya que, gracias a su asociación con la compañía MSC, la decoración del A526 será revelada a bordo del crucero MSC World Europa, atracado en la terminal de cruceros de MSC en el puerto de Barcelona.

El MSC World Europa es una de las embarcaciones más modernas e innovadoras de la compañía, con capacidad para casi nueve mil personas a bordo, considerando sus 333 metros de eslora y 47 metros de manga, entre pasajeros y tripulación.

¿Cuándo es el evento de presentación de Alpine para la F1 2026?

La presentación comenzará a las 08:30 del viernes 23 en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay; a las 07:30 en Bolivia, Venezuela y República Dominicana; a las 06:30 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá; y a las 05:30 en México (CDMX), Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

¿Cómo ver el evento de presentación de Alpine para la F1 2026?

Los aficionados podrán ver el evento de presentación de Alpine para la F1 2026 a través del canal oficial de YouTube del equipo, y el video también estará disponible a continuación.

Además, Motorsport.com estará presente en el lugar para mostrar el detrás de escena del evento y contar con las declaraciones de Franco Colapinto, Pierre Gasly y los directivos de Alpine.

La apuesta de Alpine para la temporada 2026 de F1

Alpine decidió muy temprano el año pasado detener el desarrollo de su monoplaza de 2025 para centrar todos sus esfuerzos en la siguiente temporada, con la esperanza de aprovechar el profundo cambio reglamentario en chasis y motores que entrará en vigor en la F1 cuando se ponga en marcha el campeonato 2026 con el Gran Premio de Australia en marzo próximo.

Esa decisión dejó a la escudería de Enstone y a sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, penando durante gran parte del año pasado, pero el equipo confía en que ese sacrificio haya valido la pena para arrancar con el pie derecho esta nueva era de la máxima categoría.

Alpine ya llevó adelante el miércoles el shakedown del nuevo monoplaza con Gasly al volante en el circuito de Silverstone, lo que marcó también la primera salida a pista del equipo con un motor Mercedes, tras la decisión de abandonar el programa de motores propio que mantenía a través de Renault.