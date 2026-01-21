Alpine realiza el shakedown del A526 de Colapinto y Gasly para la F1 2026

A menos de una semana del inicio de los primeros test de pretemporada, previstos del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Alpine salió a pista en Silverstone con el A526 que utilizará este año en la Fórmula 1.

El equipo, cuya sede en Enstone se encuentra a apenas 40 kilómetros del circuito que alberga cada año el Gran Premio de Gran Bretaña, llevó a cabo el shakedown de su nuevo coche con Pierre Gasly al volante en una jornada lluviosa. El A526 estuvo impulsado por primera vez por una unidad de potencia Mercedes y lució una decoración muy similar a la de la temporada pasada.

De este modo, Alpine se convirtió en el cuarto equipo en poner en pista su coche de 2026, después de los primeros test realizados por Audi y Cadillac –en Barcelona y Silverstone, respectivamente– y de Racing Bulls, que rodó el martes en Imola.

Alpine acaba de completar su temporada más difícil en la Fórmula 1, al finalizar en la última posición del campeonato de constructores tras detener el desarrollo del A525 a comienzos de junio para centrarse por completo en el reglamento de 2026, con el objetivo de capitalizar los importantes cambios normativos que entrarán en vigor tanto para los chasis como para las unidades de potencia.

Hablando en el cierre de la temporada 2025 en Abu Dhabi, el director general de Alpine, Steve Nielsen, señaló que la prioridad para 2026 es lograr que el equipo sea competitivo de una manera mucho más consistente y pueda pelear en la parte delantera del mediocampo.

"Quiero estar compitiendo cada fin de semana, idealmente por puntos", dijo. "Lo hemos conseguido en alguna ocasión este año, pero con demasiada frecuencia hemos estado muy atrás. Ese no es el lugar al que pertenece este equipo, no es donde tradicionalmente está Enstone y no es donde queremos estar. Necesitamos pelear en la parte alta del mediocampo por puntos cada fin de semana".

Tras el debut en pista del A526, Alpine tiene previsto realizar el lanzamiento oficial de su temporada 2026 de Fórmula 1 este viernes 23 de enero, con un evento especial a bordo de un crucero frente a la costa de Barcelona, como parte de la asociación del equipo con MSC.

Para Franco Colapinto, 2026 marca la primera vez que el piloto argentino podrá realizar la pretemporada y arrancar el campeonato de F1 desde el principio, tras haber debutado en agosto de 2024 con el equipo Williams en el Gran Premio de Italia y luego incorporarse como titular a Alpine en mayo de 2025 a partir del Gran Premio de Emilia Romagna.