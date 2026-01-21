El verdadero objetivo de Cadillac para su primera carrera de F1

El director del equipo Cadillac de Fórmula 1, Graeme Lowdon, explicó qué considerará un estreno de temporada exitoso para la escudería estadounidense, que se incorporará a la parrilla como el undécimo equipo del campeonato.

El equipo llega a la Fórmula 1 en un momento en el que entra en vigor un nuevo paquete de reglamentos, lo que implica que, a estas alturas, ningún equipo tiene una idea clara de cuál será su posición relativa frente a sus rivales.

"Es difícil. El éxito en términos de la carrera de Melbourne… nadie lo sabe, nadie sabe dónde va a terminar cada uno", explicó Lowdon cuando fue consultado sobre el Gran Premio de Australia, que abrirá la temporada, durante el Autosport Business Exchange London.

"Si ahora mismo le preguntas a cualquier director de equipo dónde cree que será competitivo, si te da una respuesta relativa, entonces la está inventando. Nadie lo sabe, y por eso los aficionados se enganchan".

"Nosotros miramos las cosas que sí podemos controlar. Y, obviamente, queremos ejecutar bien como equipo, pero eso desde fuera no siempre se ve. Una de las cosas que hemos dicho muchas veces es que nuestro primer objetivo es ganarnos el respeto de los demás equipos. Nosotros los respetamos, como corresponde. Esto es un campeonato del mundo. Así que ese es nuestro primer objetivo".

Sergio Perez, Cadillac Photo by: Cadillac Communications

"Después queremos competir con ellos, pero también queremos aportar. Hablando antes con Jim [DeLorenzo, responsable global de deportes en Apple], es muy emocionante lo que está haciendo Apple y los distintos planes que tienen. Soy un apasionado del automovilismo, pero sigo creyendo que tenemos una enorme oportunidad de llevar este deporte a cada vez más aficionados, y queremos contribuir también a eso".

"Así que algo clave para nosotros es que no queremos que los aficionados simplemente sigan lo que hacemos. Queremos que se sumen a nosotros".

Cadillac presentará la decoración de su monoplaza de Fórmula 1 para 2026 en un anuncio televisivo durante el Super Bowl, el 8 de febrero, antes de los test de pretemporada que se celebrarán la semana siguiente. El Gran Premio de Australia tendrá lugar del 6 al 8 de marzo.