Fórmula 1 Primeras fotos de la decoración del Mercedes W17

Mercedes completa el shakedown de su coche de F1 2026 en Silverstone

George Russell fue el encargado de estrenar el Mercedes W17 en el circuito de Silverstone.

Rachit Thukral
Mercedes W17 decoración

Apenas unas horas después de la presentación oficial del coche el jueves, George Russell puso el W17 a prueba en Silverstone, utilizando los neumáticos acanalados de demostración de Pirelli.

Aunque el nuevo equipo cliente de Mercedes, Alpine, ya había estrenado el motor V6 híbrido 2026 de la marca en el mismo escenario en la jornada del miércoles, este shakedown marcó la primera vez que el equipo oficial probó su paquete completo en conjunto.

El fabricante alemán utilizó la primera de sus dos asignaciones anuales de PE (evento promocional), que otorga a los equipos 200 km de rodaje en cada jornada, lo que se traduce en un máximo de 33 vueltas al trazado de Gran Premio de Silverstone.

Mercedes tiene una larga historia de realizar jornadas de filmación en la sede del Gran Premio de Gran Bretaña, ya que el circuito está al lado de su sede de chasis en Brackley y de su departamento de motores en Brixworth.

 

Tras la primera salida de Mercedes en Silverstone, casi la mitad de la parrilla ampliada a 11 equipos ya ha completado shakedowns de sus máquinas de 2026.

Audi fue el primero en ponerse en marcha con su nuevo coche, tras hacerse cargo de la antigua estructura de Sauber, y en los últimos días Cadillac, Racing Bulls y Alpine siguieron los pasos de la marca con sede en Ingolstadt.

La parrilla completa de 2026 se reunirá en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 26 al 30 de enero para el primer test oficial.

Los equipos deberán seleccionar tres días cualquiera dentro de esa ventana de cinco para poner sus coches en pista a puerta cerrada en Barcelona.

Luego se llevarán a cabo dos pruebas más en el clima más cálido de Bahréin en febrero, y ambas estarán abiertas al público y a los medios.

Dado el tamaño de la reforma reglamentaria, con cambios en las normas de chasis y motor al mismo tiempo por primera vez desde 2024, la FIA ha asignado tiempo adicional para las pruebas este año.

