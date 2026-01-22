Pierre Gasly presenta su casco para la F1 2026 con Alpine

Como manda la tradición al comienzo de la temporada, los pilotos van levantando progresivamente el velo sobre sus nuevos cascos. Después de Nico Hülkenberg, que presentó el suyo durante el lanzamiento de Audi F1, Pierre Gasly dio a conocer a su vez el diseño que llevará en Fórmula 1 en 2026.

El francés optó por un estilo depurado, fiel a su identidad visual, con el azul cielo que luce desde hace varias temporadas, adornado con líneas blancas simétricas que recorren ambos lados del casco. Un diseño sobrio, que Gasly calificó en su cuenta de Instagram como su "favorito hasta ahora".

La temporada 2026 se perfila como un punto de inflexión importante para toda la parrilla, pero aún más para Alpine. La escudería franco-británica tomó muy pronto la decisión de sacrificar su campaña 2025 para concentrar todos sus esfuerzos en la nueva reglamentación, con la ambición declarada de volver a situarse en el primer plano de la Fórmula 1.

Pierre Gasly, que renovó su contrato con Enstone por varios años, también encara esta nueva era con un deseo de renovación. Tras un año 2025 complicado, pasado mayoritariamente luchando en el fondo del pelotón con un coche claramente no al nivel, el francés no dejó de cargar al equipo sobre sus hombros, sumando la totalidad de los 22 puntos de Alpine en el campeonato, además de firmar nueve clasificaciones dentro del top 10.

Alpine revelará su decoración 2026 este viernes 23 de enero. Antes de esta presentación oficial, Pierre Gasly ya salió a pista al volante del nuevo monoplaza durante un primer shakedown realizado en el circuito de Silverstone.

