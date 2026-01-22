McLaren no saldrá a pista en la jornada inaugural del test de Fórmula 1 a puertas cerradas en Barcelona, ya que optó por contar con el máximo de tiempo de desarrollo posible de su nuevo coche, el MCL40.

Audi, Cadillac, Racing Bulls y ahora también Alpine ya han puesto en pista sus nuevos modelos de 2026 en eventos privados de shakedown, con el objetivo de recopilar referencias tempranas de cara a la semana de pruebas de la F1 en Barcelona. Esta comenzará el 26 de enero, con el circuito reservado durante toda la semana.

Los equipos solo pueden utilizar tres de los cinco días disponibles para rodar libremente en el test de Barcelona, y McLaren ha optado por saltarse el primer día. En su lugar, el equipo dedicará los días previos al test a recuperar el coche desde las instalaciones de AVL en Graz, donde el MCL40 ha sido sometido a pruebas en el banco dinamométrico de la empresa de ingeniería austríaca.

El coche rodará en Barcelona con una decoración de pruebas, antes del lanzamiento oficial de la decoración completa del equipo el 9 de febrero. McLaren realizará primero un shakedown antes de iniciar su programa completo de pruebas durante los tres días asignados.

"Planeamos comenzar a probar en el día dos o en el día tres", confirmó el director del equipo, Andrea Stella. "Así que no estaremos probando en el primer día. Queríamos darnos el mayor tiempo posible para el desarrollo.

"Como saben, está permitido probar tres días de los cinco disponibles en Barcelona, y nosotros comenzaremos en el día dos o en el día tres y probaremos durante tres días".

Stella explicó que la naturaleza dinámica del proceso de diseño para 2026, en el que aseguró que McLaren está encontrando ganancias de rendimiento prácticamente a diario, influyó en la decisión de retrasar la salida a pista del equipo hasta el último momento posible.

Señaló que otros equipos que ya han completado sus shakedowns podrían estar en condiciones de arrancar antes en Barcelona, pero consideró que hacerlo implicaría comprometer ciertos elementos del diseño que quizá no estén tan avanzados.

"En realidad, este siempre iba a ser el plan A [retrasar la salida a pista]", añadió. "También hay tantos cambios que no necesitamos necesariamente ser los primeros en rodar.

"Queríamos darnos, como dije antes, el mayor tiempo posible para el desarrollo, porque cada día de desarrollo y cada día de diseño aportaban un poco más de rendimiento.

"Esto también significa que, si sales pronto a pista, tienes la tranquilidad de saber lo que necesitas saber lo antes posible, pero al mismo tiempo implica que puedes haber comprometido el diseño y la realización del coche relativamente pronto.

"Entonces hay un compromiso entre el tiempo de desarrollo y el rendimiento final.

"Obviamente habrá actualizaciones prácticamente en todos los coches entre los tests y al menos entre el test de Barcelona y la primera carrera.

"Pero pensamos que, en la economía de una temporada, era importante arrancar y lanzar el coche con el paquete y la configuración más competitivos posibles, por eso llevamos todos los plazos al límite, aunque dentro de un margen muy manejable. Estamos según el plan para probar en el día dos y no sentimos ninguna urgencia por planificar pruebas en el primer día".