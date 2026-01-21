Red Bull confía en mostrarle a Verstappen "suficiente progreso" en la F1 2026

El jefe del equipo Red Bull de F1, Laurent Mekies, espera que el desarrollo a lo largo de la temporada sea suficiente para convencer a Max Verstappen de quedarse, mientras la escudería afronta su mayor desafío hasta ahora como fabricante plenamente establecido.

La Fórmula 1 se prepara para la mayor revolución reglamentaria de una generación, con cambios profundos tanto en las unidades de potencia híbridas como en las normas de chasis. Red Bull añade un reto adicional al introducir su primera unidad de potencia propia, desarrollada y construida en Red Bull Powertrains, en Milton Keynes, con la ayuda de Ford.

El director del equipo, Laurent Mekies, nunca ha ocultado la enorme montaña que Red Bull debe escalar para ponerse a la par de fabricantes de unidades de potencia consolidados como Mercedes, Ferrari y Honda, por lo que el equipo ha asumido con modestia un papel en el que no se ve como favorito para el inicio de la temporada 2026.

Si se materializara el peor escenario posible, la situación sería similar a la de 2025, cuando las dificultades iniciales de Red Bull provocaron un aumento de las especulaciones sobre el futuro de Verstappen. Se sabe que el cuatro veces campeón del mundo tiene cláusulas de salida ligadas al rendimiento en su contrato, que por lo demás se extiende hasta 2028. Tras mantener conversaciones exploratorias con Mercedes, Verstappen reafirmó su compromiso con Red Bull para 2026, pero los rumores sobre su futuro están destinados a reaparecer en los próximos meses.

Al hablar en el Autosport Business Exchange en Londres, Mekies señaló que Verstappen está plenamente alineado con la visión a largo plazo de Red Bull y que depende de la estructura de Milton Keynes mostrar suficiente progreso a lo largo de 2026 para ganarse la confianza del neerlandés.

"Una de las muchas cosas increíbles de Max es que no se queda fuera del proyecto observando y juzgando lo que hacemos", dijo Mekies. "Asume un riesgo con nosotros y es consciente de que cuando asumís riesgos, a veces te caés. Es consciente de la magnitud del desafío y vive y respira automovilismo más que muchos de nosotros.

"Max quiere un coche rápido, así que la mejor manera de asegurarnos de que quiera quedarse con nosotros todo el tiempo que podamos imaginar es darle un coche rápido, una combinación de un chasis rápido y una unidad de potencia rápida. Puede que no tengamos eso al nivel adecuado para la primera carrera, pero él verá las trayectorias y, con suerte, podremos mostrarle una trayectoria lo suficientemente sólida como para que sienta que ese grupo de personas va a producir el coche más rápido posible".

Red Bull Ford Powertrains Photo by: Red Bull Content Pool

Lo que juega a favor de Red Bull es que el equipo ya demostró en la segunda mitad de 2025 que finalmente pudo resolver sus mayores problemas de rendimiento, algo que Verstappen dijo que se sintió más significativo que, en última instancia, perder el título mundial.

El inicio de 2026 también verá una tasa de desarrollo muy elevada entre los equipos, especialmente en términos de aerodinámica y de cómo se utilizarán a nivel de software las nuevas unidades de potencia híbridas. Además, la FIA ha incorporado mecanismos de recuperación que otorgarán a los constructores que estén rezagados con su unidad de potencia V6 una serie de concesiones para desarrollar y volver a ser competitivos mediante oportunidades adicionales de desarrollo.

"Una de las cosas que será genial para quienes sigan esta temporada es la cantidad de desarrollo durante el año que se va a ver tanto en el chasis como en la unidad de potencia", explicó Mekies. "Va a ser tres, cuatro o cinco veces más de lo que hemos visto en las últimas temporadas, así que ojalá el orden competitivo vaya evolucionando a partir de eso".