El descontento de Hadjar en Sepang: una carrera “desastrosa” en un coche “horrible” y “sin batería”

Isack Hadjar ha calificado como una "broma" sus problemas en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, tras experimentar curiosas dificultades con su monoplaza de Fórmula 1 de Red Bull el domingo.

Saliendo octavo en la parrilla debido a una penalización de motor, el día de Hadjar fue complicado desde el principio, ya que sufrió una salida por la grava en la vuelta inicial de formación, sobre una pista mojada.

El francés sacó el máximo partido a los neumáticos intermedios cuando la carrera finalmente se puso en marcha tras líos con el software, adelantó a Liam Lawson por la cuarta posición en la vuelta seis y mantuvo esa posición desde entonces, pese a la presión de Lewis Hamilton en el último tercio de la carrera.

Hadjar heredó así la tercera posición cuando George Russell se retiró en la vuelta 50 pero, en el esprint de cuatro vueltas que siguió al último periodo de coche de seguridad, no pudo contener a los Ferrari de Hamilton y Charles Leclerc y terminó cayendo al quinto puesto, a casi cuatro segundos del británico.

"Sin ritmo", lamentó el piloto de Red Bull. "Algo iba mal, porque… no puedo ser ahora un segundo por vuelta más lento. Incluso comparado con los Mercedes, ¿sabes? Todo el fin de semana fuimos más rápidos. Y ahora, en la carrera, no estamos en ninguna parte. El coche era horrible de conducir.

"Solo en las últimas vueltas, no sé cómo acabamos sin batería. Así que, en las rectas, no puedo defenderme de los Ferrari, así que perdemos el podio por algo tan estúpido".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Durante el periodo de 30 vueltas en condiciones de bandera verde, Hadjar perdió una media de 0.881s con su compañero de equipo, Max Verstappen.

Preguntado por si su falta de ritmo formaba parte del problema de degradación que se ha visto ocasionalmente en el RB22 de Red Bull o si estaba relacionada con la unidad de potencia, Hadjar dijo: "No, por el lado del chasis. La unidad de potencia estaba bien, es solo que en las dos primeras vueltas de la resalida no sé por qué estábamos tan bajos de batería. Luego se estabilizó sola y volví a ser rápido. De lo contrario, habría mantenido el tercer puesto.

"No sé, simplemente el agarre. Incluso detrás del coche de seguridad sentía que no tenía agarre y que iba a ser una resalida difícil para mí. Se sentía como si siempre estuviera con los mismos neumáticos. Volví con el compuesto de la primera tanda, así que… Es una broma.

"Todo el fin de semana fui bastante rápido, así que… Tenemos que solucionar el problema, volver en Singapur y hacerlo mejor".

Al menos Red Bull logró su primera victoria en un gran premio de la temporada con Max Verstappen, pero cuando se le mencionó esto a Hadjar, le costaba ver los aspectos positivos.

"Sí, pero ya sabes, no es un buen día para mí", respondió. "Estoy contento por los chicos, pero para mí es un desastre".

Los 10 puntos de Hadjar, sumados a los 25 de Verstappen, aun así contribuyeron a que Red Bull se acercara a McLaren por el tercer puesto en el campeonato de constructores, con la diferencia reducida de 76 a 18 puntos en las dos últimas rondas.