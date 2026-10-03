Hadjar decepcionado por su tercer puesto en Sepang: "La vuelta no ha salido bien"

En la segunda carrera desde su regreso tras una lesión, Isack Hadjar volvió a situarse entre los cuatro primeros en la sesión de clasificación, aprovechando que su Red Bull Racing se sentía claramente a gusto en el circuito de Sepang para marcar el tercer mejor tiempo en el Gran Premio de Baréin de F1 de 2026.

Sin embargo, el francés no ha ocultado su decepción ante este resultado. Aunque considera que su compañero de equipo Max Verstappen, autor de la pole position —la primera de la temporada, pero también la primera de Red Bull en 2026 y la primera absoluta del motor Red Bull Ford—, era intocable, el hecho de que Lewis Hamilton lograra colarse entre ellos es motivo de frustración.

"De hecho, tengo la impresión de haber hecho un buen trabajo desde la Q2 hasta la Q3, me acerqué bastante y, en la última vuelta, lo di todo", declaró ante los micrófonos de Canal+. "Para empezar, los neumáticos ya estaban fuera del rango [óptimo de funcionamiento] antes de empezar la vuelta, así que sabía que iba a ser complicado".

"No sé qué pasó en boxes, quizá salimos más rápido de lo previsto, quizá esperamos menos… Y aquí queremos salir [con los neumáticos] bastante fríos, así que es una pena desde ese punto de vista".

"Pero sí, la vuelta no ha sido buena; el coche es complicado de pilotar en ese momento; en las rectas pierdo terreno en comparación con [mi mejor vuelta anterior]. No hemos conseguido que todo encajara del todo, así que es una pena. Creo que la segunda posición era factible. Max ha estado demasiado fuerte este fin de semana. Pero sí, con la segunda posición me habría quedado satisfecho".

La estrategia para marcar la diferencia en carrera

Isack Hadjar (Red Bull) Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Hadjar , en cualquier caso, tenía una espada de Damocles sobre su cabeza, ya que, independientemente de su posición en la clasificación, iba a tener que retroceder cinco puestos por un cambio fuera de cuota de un componente de su unidad de potencia. Por lo tanto, saldrá octavo este domingo, con el riesgo de que el buen rendimiento del RB22 se vea mermado por tener que circular entre el tráfico.

"De hecho, la cuestión es que, por muy bien que funcione el coche, cuando vas detrás [de otros coches] en circuitos como este, donde hace tanto calor, te apetece encontrar aire fresco y, por eso, acabas detrás de coches que quizá sean más lentos, pero al final todo se sobrecalienta".

"Y adelantar no va a ser fácil. Así que, en realidad, en cuanto a la estrategia, ahí es donde vamos a intentar marcar la diferencia. No sabemos muy bien cuántas paradas vamos a hacer. Pero habrá varias".