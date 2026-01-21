México recibirá a la Exhibición de la F1 a partir de marzo

La Fórmula 1 tendrá una nueva cita con sus aficionados en México antes incluso de que los motores vuelgan a rugir en el Autódromo Hermanos Rodríguez este año.

La Formula 1 Exhibition llegará por primera vez a Ciudad de México el 20 de marzo de 2026, cuando abra sus puertas en el Yama Punta Museo, en lo que será una nueva escala de la gira internacional de la muestra oficial de la categoría.

La capital mexicana se convertirá así en la novena ciudad del mundo y la segunda de América Latina —tras Buenos Aires— en albergar esta experiencia inmersiva dedicada a la historia y al presente de la Fórmula 1. La exposición debutó en 2023 en Madrid, donde fue la muestra temporal más visitada del año, y luego pasó por Viena y Londres, ciudad en la que fue reconocida con el premio a la Mejor Experiencia para Visitantes en los Access All Areas Awards 2024. Posteriormente, el recorrido incluyó Toronto, Oberhausen, Ámsterdam y, más recientemente, Melbourne.

La llegada de la exposición se produce en un contexto de fuerte arraigo de la Fórmula 1 en México. El Gran Premio de México ha agotado localidades en cada edición desde su regreso al calendario y el país cuenta con una base estimada de 48 millones de seguidores. A ese escenario se suma el regreso de Sergio Pérez a correr como local en 2026, cuando dispute su primer Gran Premio de México desde 2024, ahora como piloto del nuevo equipo Cadillac.

F1 Exhibition Photo by: F1 Exhibition

La Formula 1 Exhibition propone una experiencia fuera del circuito para aficionados y nuevos seguidores, con un recorrido narrativo distribuido en seis salas especialmente diseñadas, que ocupan más de 2.000 metros cuadrados. La muestra fue desarrollada en colaboración con curadores, artistas y realizadores audiovisuales, y combina material histórico, piezas originales y recursos multimedia.

La edición de Ciudad de México contará con los espacios ya conocidos de la exposición, además de una sala local exclusiva dedicada al Autódromo Hermanos Rodríguez y a los protagonistas mexicanos de la categoría, con especial énfasis en la trayectoria de Sergio Pérez.

Entre los distintos sectores se incluyen Pit Wall, una experiencia audiovisual inmersiva que repasa algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de la Fórmula 1, y Once Upon a Time in Formula 1, una galería con fotografías inéditas, autos históricos y material de archivo. El recorrido también abarca Design Lab, centrado en el proceso de diseño y construcción de los monoplazas, y Drivers & Duels, dedicado a los grandes pilotos, rivalidades y carreras que marcaron a la categoría desde 1950.

F1 Exhibition

La exposición reserva además un espacio para el recuerdo de los pilotos fallecidos en competencia en la sala Fallen Heroes, y otro dedicado a la seguridad con Survival, que reconstruye el accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin 2020, con los restos de su Haas y material audiovisual inédito.

Emily Prazer, directora comercial de la Fórmula 1, destacó el crecimiento sostenido de la exhibición desde su debut.

"Desde que la Formula 1 Exhibition se lanzó en Madrid en 2023, el proyecto no ha parado de crecer y ya ha superado el millón de visitantes. Estamos entusiasmados por seguir contando la historia y el legado de la Fórmula 1 tanto a nuestros fanáticos como a quienes recién se acercan al deporte. Ciudad de México es un centro cultural vibrante y con una verdadera pasión por el automovilismo, por lo que era el próximo destino natural en la gira latinoamericana", señaló.

Jonathan Linden, co-CEO de Round Room Live y productor de la Formula 1 Exhibition, también subrayó la importancia del enfoque local en cada sede.

"Estamos encantados de anunciar a Ciudad de México como la próxima ciudad anfitriona. Cada edición reconoce la herencia y a los héroes locales del lugar que visita, y esta no será la excepción, celebrando la profunda conexión de la región con la Fórmula 1", afirmó.

Con su desembarco en Ciudad de México, la Formula 1 Exhibition suma una nueva parada clave en una región donde el interés por la categoría continúa en expansión.