Dentro del lanzamiento de Audi en Berlín para la F1 2026

Humilde. Pero firme y seguro.

Nunca hubo realmente dudas de que Audi entraría en la Fórmula 1 en 2026 sin hacer una declaración clara. No porque necesitara fuegos artificiales, sino porque se trata de una de las llegadas más esperadas y más especuladas que ha visto la categoría en décadas. Durante años, Audi insistió en que no estaba interesada en llegar a la cima del automovilismo. Y luego, finalmente, lo hizo. Ese largo camino —de la negación a la inevitabilidad— se podía percibir en casi cada detalle de la forma en que eligió presentarse en Berlín.

No se puede acusar a Audi de pensar en pequeño. Trasladó a decenas de representantes de medios de todo el mundo —desde China hasta Brasil— y, por supuesto, a un buen número de influencers. Los alojó en uno de los mejores hoteles de Berlín y se aseguró de que el mundo estuviera mirando.

El lanzamiento de Audi F1 Team Photo by: Christopher Otto

Sin embargo, también dio la sensación de que esto podría haberse convertido en algo mucho más grande y ruidoso si el departamento de marketing hubiera tenido vía libre.

En su lugar, Audi eligió Kraftwerk como sede, un símbolo casi perfecto de la identidad cultural del Berlín moderno. Construido a comienzos de la década de 1960 como una central de calor y energía combinada para mantener calientes los hogares del Berlín Oriental, décadas más tarde fue transformado en un espacio cultural.

Desde el exterior, si no fuera por la valla que lo separa de la calle Köpenicker Strasse, todavía podría confundirse fácilmente con un centro logístico o un almacén, el tipo de lugar donde uno esperaría ver camiones alineados frente a una fachada severa de aspecto soviético. En el interior, hoy es un escenario ideal para fiestas de techno, exposiciones de arte y, aparentemente, presentaciones de equipos de F1.

Audi aprovechó bien el espacio, colocando cuatro de sus coches de competición más icónicos —desde un Auto Union Type C hasta un prototipo ganador en Le Mans— en la zona de entrada, y montando un escenario limpio y elegante para la presentación de su decoración de 2026. Pero no fue diseñado —quizás de forma muy deliberada— como un espectáculo. No hubo show de baile. Ni una sobrecarga de láseres. Ni música ensordecedora. El coche no descendió del techo ni apareció entre nubes de humo, a pesar de que el interior cavernoso de Kraftwerk permitiría fácilmente ese tipo de teatralidad.

El lanzamiento de Audi F1 Team Photo by: Oleg Karpov

Casi tres décadas antes, Audi también había lanzado su programa de sport prototipos en Berlín, haciendo rodar su primer prototipo frente a los medios de todo el mundo sobre la pista de madera del velódromo de la ciudad, y convirtiendo ese momento en una declaración muy deliberada.

Esta vez no hubo nada ni remotamente comparable.

En cambio, tras un breve discurso de Gernot Döllner desde las escaleras que conducen al nivel superior, bastó una simple retirada de la cubierta para revelar el show car de 2026 con sus nuevos colores. Luego, Mattia Binotto y Jonathan Wheatley se unieron a la anfitriona del evento, Naomi Schiff, en el escenario para una breve sesión de preguntas y respuestas. Sin drama. Sin excesos. Solo una forma calma y controlada de decir: ya estamos aquí. Pero esto no se presentó como un comienzo, ni como un gran hito, sino simplemente como otro paso en un camino cuyo destino ya ha quedado claramente definido.

"Misión 2030" ya no es un eslogan interno vago. Ahora es la declaración formal de intenciones de Audi en la F1, anunciada como parte de la estrategia global de la compañía e inmortalizada en los prolijos kits de prensa en PDF entregados a los medios en Berlín.

"La Fórmula 1 es el deporte de equipo más complejo del mundo", dice el documento. "Es la combinación de las personas y de un conjunto diverso de habilidades lo que marca la diferencia. Estamos construyendo una nueva organización con una mentalidad basada en la resiliencia, la precisión y una curiosidad incansable por encontrar rendimiento en todas partes.

"Nuestro objetivo es ganar campeonatos para 2030. Tenemos un plan estructurado para un ascenso deliberado. Nuestro camino comienza como retadores, donde estableceremos nuestros procesos y lucharemos por puntos. Evolucionaremos hasta convertirnos en competidores, consolidando nuestras fortalezas para pelear de forma consistente por podios. La siguiente fase es convertirnos en campeones, una fuerza unificada y ganadora".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Photo by: Oleg Karpov

La parte mediática del evento estuvo igual de cuidadosamente coreografiada. Los periodistas —y sí, también los influencers— pudieron ingresar a Kraftwerk horas antes de la revelación oficial de la decoración. Todo estaba estrictamente programado, casi de manera obsesiva, con franjas horarias —algunas de apenas tres minutos— para cada actividad mediática imaginable.

Al recorrer el amplio segundo nivel de Kraftwerk, se podía ver a Gabriel Bortoleto jugando a algún juego tonto con vasos junto a una influencer, el contenido corto perfecto en preparación, mientras Nico Hülkenberg hacía algo similar cerca. James Key, Wheatley y Binotto rotaban por las mismas estaciones. A intervalos regulares, todos terminaban sentados en una gran mesa con los medios de todo el mundo para transmitir sus mensajes clave, incluido, inevitablemente, el objetivo de 2030.

Además, el equipo ya tenía un shakedown a sus espaldas. El R26 había rodado en Barcelona una semana y media antes, convirtiéndose en el primer coche de 2026 en salir a pista. La operación, según confirmó Key, había sido planificada con 18 meses de antelación y estaba destinada principalmente a realizar una verificación adecuada de la primera unidad de potencia de F1 de Audi.

"No espero que nuestra unidad de potencia sea la mejor desde el principio", dijo Binotto con calma cuando le tocó sentarse a hablar con los periodistas. "Eso sería imposible. Sería poco realista. Pero creo que estamos en nuestro camino y necesitamos mantener el foco en nosotros mismos.

El lanzamiento de Audi F1 Team Photo by: Audi

"¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea, como dijimos, es tener éxito para 2030. Puede percibirse como algo lejano, pero no lo es. Es mañana o pasado mañana. Y estamos realmente concentrados en nosotros mismos, manteniéndonos humildes. Sabemos que podemos enfrentar problemas durante la temporada. Podemos tener inconvenientes de fiabilidad o fallos. Pero lo que más contará para mí es cómo reacciona el equipo. No dejar piedra sin mover, aprender de los problemas, demostrar la capacidad de progresar.

"Y si somos capaces de progresar carrera a carrera, entonces, con todos los medios que tenemos y con el compromiso de Audi como marca, podemos llegar a ser tan fuertes como los demás, si no más".

En Berlín se habló mucho de confianza y ambición, pero también de esa humildad tan deliberada con la que Audi está abordando su programa de F1, y de una paciencia que resulta casi impensable para una marca de los cuatro anillos.

Audi sabe que no va a ganar de inmediato. Pero si ese no es el objetivo final, entonces, ¿eso sigue siendo Audi?