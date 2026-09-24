En detalle: las actualizaciones de McLaren y Audi para el GP de Azerbaiyán de F1

Aunque tanto Williams como Red Bull Racing han llevado actualizaciones al Gran Premio de Azerbaiyán, principalmente relativas a las zonas del suelo de sus coches de Fórmula 1, McLaren y Audi también han aparecido con coches visualmente diferentes en Bakú.

Hasta ahora, McLaren ha utilizado una versión de los pontones 'ramped' que estuvieron de moda el año pasado, dirigiendo el flujo de aire desde la parte superior del coche hacia la superficie superior del difusor para ayudar a generar el diferencial de presión y, por tanto, la carga aerodinámica del tren trasero.

Sin embargo, ha habido una mayor tendencia a recortar la parte trasera de los pontones, maximizando esencialmente el alcance de la sección 'Coke bottle' alrededor de la parte trasera del coche y acortando la trayectoria de este flujo de aire. Hacer esto minimiza la fricción que consume la energía del flujo en la parte trasera del coche.

McLaren ahora ha seguido esta práctica, algo que Mercedes y Ferrari habían implementado al comienzo mismo de 2026. Si bien los pontones ramped habían sido especialmente comunes durante la anterior era de efecto suelo, ya que el suelo necesitaba trabajarse de una manera diferente, parece que los equipos están priorizando las cualidades de 'inwash' sobre el downwash.

Lo interesante de la interpretación de McLaren reside en las entradas, cubiertas por el carenado verde. Esta es notablemente cuadrada y está comprimida más cerca de la línea central, lo que permite utilizar por completo la parte exterior del borde de ataque para ayudar al flujo a lo largo del recorte inferior.

Photo by: Ben Vinel/Alex Bierens de Haan

Más atrás, la 'aleta de tiburón' dentada utilizada a lo largo del borde superior de la cubierta del motor ha sido reemplazada por algo más convencional, quizá para gestionar el flujo de aire hacia el alerón trasero de una manera diferente; esto también contiene una serie de pequeñas aletas de refrigeración en la línea central. McLaren también ha rediseñado los paneles de refrigeración a ambos lados de la cubierta del motor (debajo del logo de Gemini) para encajarlos con la carrocería revisada.

Audi registró una gran cantidad de cambios en su chasis R26; aunque 14 fueron declarados oficialmente en las notas técnicas previas al evento de la FIA, esto no es necesariamente un indicador de cuántas actualizaciones reales ha llevado un equipo a la pista; los equipos no necesitan enumerarlas todas.

Esto es más visible alrededor de la parte delantera del coche, con una mayor curvatura en el alerón delantero. El plano principal se ha elevado en ambos puntos exteriores, creando una cualidad más en forma de cuchara en el centro del conjunto, mientras que el borde de salida muestra algo más de variación en la longitud de su cuerda (la distancia desde el borde delantero del alerón hasta el trasero) a lo largo de la envergadura.

Además, los diveplanes de los endplates se han rediseñado con un aletín más parecido a un delta, con una unión de mayor cuerda al endplate.

Photo by: Guido de Bortoli/LAT Images

Para potenciar aún más estos cambios del alerón delantero, el morro es notablemente más cuadrado y ligeramente más alto, presumiblemente para ayudar a canalizar el flujo de aire a través de la línea central del coche.

En el alerón trasero, el equipo ha introducido cambios en las pestañas del borde de salida para ayudar a generar más carga; los bordes exteriores siguen a Red Bull con las pestañas triangulares aquí, mientras que la pieza central se ha extruido hacia fuera.

Audi ha persistido con los actuadores exteriores del modo de recta, lo que le da más espacio para trabajar alrededor del morro. En última instancia, esto cambiará la forma en que el flujo de aire se mueve alrededor del coche; el alerón delantero prepara el flujo para los elementos situados más aguas abajo, alineándose con los carenados revisados de la suspensión delantera y los cambios en el suelo. De forma útil, Audi los probó de forma comparativa en la FP1; Nico Hulkenberg tenía la especificación antigua, mientras que Gabriel Bortoleto rodó con las piezas nuevas.

RB hizo un pequeño cambio en su alerón delantero, recortando una parte del plano superior. El equipo declaró en sus notas que "La nueva geometría del alerón delantero ayuda a establecer un campo de flujo limpio, lo que conduce a un mejor rendimiento de los componentes situados aguas abajo de él".

Esto se ha combinado con una geometría revisada de la suspensión delantera y un nuevo conjunto de conducto de freno y labio dentro del buje de la rueda.

Photo by: Sam Bagnall/Guido de Bortoli