Williams va a presentar un importante paquete de actualizaciones en el Gran Premio de Azerbaiyán, uno que, tal y como prometió el jefe del equipo, James Vowles, a principios de temporada, daría lugar a un monoplaza "casi completamente nuevo".

Lo que queda por ver, a estas alturas, es hasta qué punto resultará útil, tanto en términos de mejora inmediata del rendimiento como de la dirección que tomará el desarrollo de cara a 2027.

Alex Albon lo ha descrito como un "gran paso", pero su compañero de equipo, Carlos Sainz —que subió al podio con Williams en Bakú el año pasado—, señaló que se trata de algo "más en línea con lo que deberíamos haber tenido al comenzar la temporada" y que es poco probable que suponga un cambio radical.

Aunque el documento obligatorio de la FIA sobre la "presentación del coche", en el que se describe la actualización, enumera una serie de cambios aerodinámicos, la novedad más significativa no figura en la lista porque no se aprecia desde el exterior: un nuevo chasis con importantes medidas de aligeramiento.

El FW48 se terminó tarde y se perdió las pruebas de pretemporada tras suspender las pruebas de choque, lo que obligó a reforzar zonas clave. Su rendimiento hasta la fecha se ha caracterizado por una falta de carga aerodinámica eficaz, problemas de manejo que han lastrado a Williams durante varias temporadas, pero, sobre todo, por un exceso de peso. Se cree que el monoplaza comenzó la temporada con al menos 20 kg por encima del límite de peso mínimo.

Esto obligó a un cambio en el plan de mejoras, ya que, como regla general, cada kilo por encima del límite de peso cuesta unos 30 milisegundos en el tiempo de vuelta, dependiendo de la configuración del circuito. El paquete aplicado en Miami, , que se centraba en un nuevo suelo y un nuevo alerón delantero, además de la adopción de un alerón de escape al estilo Ferrari, se describió como algo que situaba al FW48 donde debería haber estado al inicio de la temporada, aunque todavía con un exceso de peso de una cantidad no especificada.

Alexander Albon, Williams Foto de: Eric Le Galliot

Las actualizaciones posteriores han sido relativamente menores y poco frecuentes, centradas en gran medida en la reducción de peso, y se han aplicado cuando los componentes que soportan carga han llegado al final de su vida útil. Esto, según explicó Vowles a principios de temporada, tenía como objetivo minimizar los gastos para que el equipo pudiera dar prioridad a otros gastos dentro del límite presupuestario de la F1.

Pero lo que esto también ha provocado es que se crearan expectativas sobre cómo sería el tan prometido FW48 de especificación B cuando finalmente llegara a Bakú. Siendo realistas, tras haber perdido el ritmo respecto a sus rivales, Williams no va a recuperar todo el déficit que ha acumulado, sobre todo porque otros equipos han seguido introduciendo sus propias actualizaciones después de que esta se aprobara para su producción.

"Obviamente, hemos arrastrado una penalización de peso considerable en lo que va de año, y creo que de cara a este fin de semana llevamos lastre en el coche", afirmó Albon cuando Motorsport.com le preguntó cuáles eran sus expectativas reales.

"Así que, como te puedes imaginar, hay un gran cambio en muchos aspectos. Es, una vez más, una prueba de todo el trabajo que realmente hemos estado haciendo entre bastidores. Y creo que se ha incorporado mucha tecnología nueva y se han introducido muchas innovaciones para lograrlo.

"El peso en sí mismo es, obviamente, un factor importante, y el peso es una garantía en cuanto al tiempo por vuelta. Por eso sabemos, en cierto modo, que será un buen paso adelante, independientemente de cómo rinda la aerodinámica. Pero sí, es una buena mejora.

"Creo que también hay que tener en cuenta lo bien que se están mejorando los equipos del pelotón, especialmente este año. Así que, aunque tengamos una mejora importante, no es de tal magnitud como para superar al pelotón en este momento.

"Así que es una buena mejora y creo que, en cualquier otro año, habría sido enorme, pero debido a cómo está yendo este año, no va a permitirnos volver a estar en la lucha con ese grupo".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Aunque reducir el peso supone, naturalmente, una mejora e e en el tiempo de vuelta, esta mejora se va reduciendo a medida que el coche alcanza el peso mínimo. Si se consigue que el chasis pese menos que eso, hay margen para ajustar su comportamiento mediante la colocación estratégica del lastre necesario para volver a situarlo en el límite.

Más allá de eso, el rendimiento adicional depende en gran medida de la aerodinámica, la gestión de la unidad de potencia, la geometría de la suspensión y la configuración. Williams ajustó la geometría de su suspensión trasera a principios de temporada.

La actualización de Bakú, además del chasis más ligero, incluye un nuevo suelo y un nuevo conjunto trasero con geometrías aerodinámicas diferentes en la parte delantera y trasera. Se han introducido cambios de detalle en los acondicionadores de flujo de los conjuntos de frenos delanteros y traseros, así como en la suspensión trasera.

El desarrollo aerodinámico en la Fórmula 1 es un proceso iterativo y gradual. No hay una sola pieza que se pueda cambiar o sustituir para conseguir una mejora en el tiempo de vuelta del orden de medio segundo aproximadamente. Cada componente debe funcionar como parte de un sistema de flujo junto con los que le siguen, y la eficacia de los cambios solo puede evaluarse de forma definitiva en pista.

Así pues, Williams se ha estancado, mientras que sus rivales han logrado mejoras graduales. No va a recuperar todo el déficit con un paquete que aún no se ha optimizado mediante pruebas en pista —del mismo modo que Aston Martin revisó sustancialmente su rezagado AMR26 para Hungría y el resultado fue simplemente menos malo que antes—.

"Creo que probablemente en Madrid tocamos fondo, lo más bajo a lo que se puede llegar en el circuito para Williams, porque estábamos a más de tres segundos del ritmo de cabeza y a más de un segundo y medio de los pilotos del pelotón", afirmó Sainz.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Obviamente, toda la falta de desarrollo del año se había acumulado hasta ese momento y ahora traemos algo que se ajusta más a lo que deberíamos haber tenido al inicio de la temporada. Pero sigue siendo lo que deberíamos haber tenido al principio, no en la carrera 14 o la 15 de la temporada.

"Así que seguimos arrastrando el déficit y los problemas del invierno, y nos llevará hasta el año que viene, incluso hasta mediados del año que viene, alcanzar un nivel de rendimiento que considero razonable y en el que el equipo pueda demostrar su potencial.

"En un circuito como el de Madrid estábamos a un segundo y medio del líder del pelotón medio, y sé que no vamos a llevar ese segundo y medio a Bakú. Así que no será una decepción, porque soy realista y sé con qué cifras estamos trabajando".